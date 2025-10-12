Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Billiards: Trận đấu gặp sự cố bất ngờ, Trần Quyết Chiến dừng chân ở World Cup Antwerp

Thu Bồn
Thu Bồn
12/10/2025 02:24 GMT+7

Trần Quyết Chiến nhận thất bại trước nhà vô địch Martin Horn ở trận đấu thuộc vòng 16 giải Wolrd Cup billiards Antwerp 2025.

Tối 11.10, Trần Quyết Chiến ra sân ở vòng loại trực tiếp (16 cơ thủ), tại chặng đấu World Cup billiards Antwerp 2025, đang diễn ra tại Bỉ. Đối thủ của Quyết Chiến là Martin Horn (Đức, từng 2 lần vô địch World Cup billiards). Horn là cơ thủ nằm cùng bảng C với Quyết Chiến ở vòng 32. Cơ thủ người Đức chính là gương mặt duy nhất đã đánh bại Quyết Chiến (điểm số 40-29).

Trong giai đoạn đầu trận, hai cơ thủ so kè quyết liệt về mặt điểm số. Đến lượt cơ thứ 7, Horn bứt tốc với sê-ri 7 điểm, vươn lên dẫn 21-12. Ở lượt cơ thứ 9, tay cơ người Đức đưa trận đấu bước vào giải lao, dẫn trước 26-15.

Billiards: Trận đấu gặp sự cố bất ngờ, Trần Quyết Chiến dừng chân ở World Cup Antwerp- Ảnh 1.

Trần Quyết Chiến dừng chân ở vòng 16 World Cup Antwerp 2025

Ảnh: T.B

Sang hiệp 2, Quyết Chiến vào bàn và đáp trả với sê-ri 7, rút ngắn điểm số xuống 22-26. Sau 10 lượt cơ, Horn dẫn trước 30-23. Ở lượt cơ thứ 11, Trần Quyết Chiến tiếp tục ghi sê-ri 7, rút ngắn cách biệt còn 30-32. Trần Quyết Chiến san bằng điểm số 39-39 sau 20 lượt cơ.

Đến lượt cơ thứ 21, Trần Quyết Chiến chính thức qua mặt Horn, dẫn 42-41. Sau 25 lượt cơ, cơ thủ người Đức tái lập thế dẫn trước, điểm số là 47-45. Chung cuộc, Trần Quyết Chiến nhận thất bại 45-50.

Trận đấu 2 lần tạm hoãn

Trận đấu này diễn ra không suôn sẻ với 2 lần gặp sự cố mất điện. Ở lượt cơ thứ 12 và 13, đèn ở nhà thi đấu bất ngờ tắt. Đáng chú ý, cả 2 lần đèn tắt đều trùng thời điểm Trần Quyết Chiến thực hiện lượt cơ của mình. Nhưng xin nhắc lại, sự cố mất điện xảy ra trên toàn bộ bàn đấu, chứ không phải chỉ trên bàn đấu của Quyết Chiến. Lần đầu, trận đấu tạm dừng trong khoảng 10 phút. Nhưng ở lần thứ 2 đèn tắt, trận đấu phải tạm hoãn hơn 1 giờ đồng hồ.

Ở trận đấu vòng 16 diễn ra cùng ngày, Bao Phương Vinh thắng 50-36 trước Gokhan Salman (Thổ Nhĩ Kỳ). Frederic Caudron nhận thất bại 28-50 trước Tasdemir Tayfun. Qua đó, Phương Vinh thăng tiến vào vòng tứ kể của giải đấu. Tay cơ sinh năm 1995 là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt ở vòng đấu dành cho 8 cơ thủ mạnh nhất của World Cup billiards Antwerp 2025.

