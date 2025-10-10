Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Billiards: Trần Quyết Chiến đánh bại nhà vô địch giải quốc gia Việt Nam, ra quân thuận lợi

Thu Bồn
Thu Bồn
10/10/2025 17:15 GMT+7

Trần Quyết Chiến có khởi đầu suôn sẻ tại giải World Cup billiards Antwerp 2025, khi đánh bại đương kim vô địch quốc gia Việt Nam ở trận ra quân.

Trần Quyết Chiến thắng đối thủ kỵ rơ

Chiều 10.10, Trần Quyết Chiến ra quân ở vòng 32 chặng đấu World Cup billiards Antwerp 2025, đang diễn ra tại Bỉ. Đối thủ đầu tiên của Quyết Chiến là tay cơ đồng hương Nguyễn Trần Thanh Tự (đương kim vô địch quốc gia Việt Nam). Ở các giải đấu quốc nội, Thanh Tự được xem là đối thủ kỵ rơ với tay cơ số 1 Việt Nam.

Dù vậy, điều này đã không xảy ra, khi 2 cơ thủ này chạm trán tại trận ra quân bảng C của chặng đấu World Cup billiards Antwerp 2025. Thanh Tự giành quyền đề pa, cầm bi trắng. Đương kim vô địch quốc gia Việt Nam thực hiện đề pa chuẩn xác và gài ra hình bi thuận lợi tiếp theo. Tuy nhiên, Thanh Tự lại tận dụng không tốt và từ đó mất luôn cảm giác ghi điểm.

Trần Quyết Chiến cho thấy khả năng ghi điểm đều tay hơn và nhanh chóng vươn lên dẫn trước. Trận đấu bước vào giờ nghỉ giải lao sau 15 lượt cơ, khi Trần Quyết Chiến có lợi thế dẫn điểm, 21-6.

Billiards: Trần Quyết Chiến đánh bại nhà vô địch giải quốc gia Việt Nam, ra quân thuận lợi- Ảnh 1.

Trần Quyết Chiến khởi đầu suôn sẻ ở World Cuo billiards Antwerp 2025

Ảnh: N.T

Sang hiệp 2, Quyết Chiến có sê-ri 6 điểm để đào sâu cách biệt thành 27-8. Đến lượt cơ thứ 20, Thanh Tự mới có lần đầu tiên được đứng lâu trên bàn đấu, khi ghi được sê-ri 6, để rút ngắn điểm số xuống 15-31. Anh có thêm sê-ri ở lượt cơ thứ 29. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để giúp Thanh Tự lật ngược được tình thế trước người đàn anh.

Chung cuộc, Trần Quyết Chiến thắng Thanh Tự 40-22, sau 29 lượt cơ. Trần Quyết Chiến ra quân suôn sẻ, nhưng phải đối đầu với 2 thử thách lớn phía trước mang tên Roland Forthomme (Bỉ) và Martin Horn (Đức). Các trận đấu tiếp theo của Quyết Chiến sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ và 23 giờ.

Ở lượt trận diễn ra cùng giờ, thiên tài Caudron đánh bại cơ thủ kỳ cựu người đồng hương Eddy Merckx (Bỉ) với điểm số 40-31, sau 20 lượt cơ. Cả hai cơ thủ kể trên đều được xem là huyền thoại của làng billards carom thế giới. Caudron đang sở hữu 21 chức vô địch World Cup billiards, còn Merckx có 14 lần đăng quang.

Cho Myung-woo thắng Peter Ceulemans (Bỉ) với điểm số 40-38, sau 23 lượt cơ. Huyền thoại Blomdahl thắng sít sao 40-39 trước Pennor (Thụy Điển).

