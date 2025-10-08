Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Billiards: Thiên tài Caudron tái xuất bùng nổ trên sân nhà?

Thu Bồn
Thu Bồn
08/10/2025 15:21 GMT+7

Cơ thủ có biệt danh thiên tài - Frederic Caudron sẽ tái xuất ở 2 giải đấu lớn thuộc Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB) diễn ra ngay trên sân nhà Bỉ, gồm chặng World Cup Antwerp và giải vô địch thế giới (World Championship) 2025.

Trong tháng 10, người hâm mộ billiards thế giới sẽ được thưởng thức những màn so tài hấp dẫn tại World Cup billiards Antwerp (từ ngày 6 đến 12.10) và World Championship (từ ngày 14 đến 18.10), đều diễn ra tại Antwerp - Bỉ. Hai đấu trường này quy tụ những cơ thủ hàng đầu thế giới. Trong đó, một trong những cơ thủ nhận được sự quan tâm lớn nhất là Frederic Caudron.

Caudron được đặc cách

Theo bảng xếp hạng (BXH) mới nhất của UMB (phiên bản chỉ tính điểm các giải World Cup và World Championship), Caudron hiện đứng ở vị trí thứ 13 nên được đặc cách xuất hiện tại vòng đấu chính (32 cơ thủ) của World Cup billiards Antwerp 2025. Duyên nợ đưa Caudron nằm ở bảng D, nơi có sự xuất hiện của một cơ thủ kỳ cựu khác là Eddy Merckx (cũng người Bỉ). Hai tay cơ còn lại của bảng D sẽ được xác định sau khi vòng loại khép lại.

World Championship là đấu trường danh giá nhất trong hệ thống giải của UMB, quy tụ 48 cơ thủ xuất sắc tranh tài. Trong đó, đương kim vô địch Cho Myung-woo (Hàn Quốc) và tốp 16 cơ thủ đứng đầu trên BXH thế giới (phiên bản có tính điểm ở các giải quốc gia, châu lục) nghiễm nhiên được tham dự. Bên cạnh đó, các cơ thủ còn góp mặt theo suất của liên đoàn thành viên: châu Âu có 13 suất, châu Mỹ có 8 suất, châu Á có 5 suất, khu vực châu Phi và Trung Đông có 3 suất. Ngoài ra, ban tổ chức sẽ trao 2 suất đặc cách (wildcards) cho các cơ thủ thuộc liên đoàn chủ nhà (Bỉ).

Billiards: Thiên tài Caudron tái xuất bùng nổ trên sân nhà?- Ảnh 1.

Caudron là một trong những cơ thủ giàu thành tích nhất ở đấu trường UMB

ẢNH: SOOP

Đáng chú ý, 2 suất đặc cách dành cho chủ nhà gọi tên Frederic Caudron và Ceulemens Bart. Tại vòng đầu của giải vô địch thế giới, Caudron sẽ chạm trán với 2 cơ thủ Hàn Quốc là Kim Haeng-jik và Choi Wan-young ở bảng N. Đây là lần đầu tiên thiên tài billiards người Bỉ góp mặt ở đấu trường World Championship, kể từ khi trở lại UMB hồi tháng 5.2024

Tại 2 giải đấu liên tiếp diễn ra trên sân nhà, cơ thủ có biệt danh thiên tài được kỳ vọng sẽ thi đấu bùng nổ và có thêm một lần nữa bước lên đỉnh cao. Đẳng cấp của cơ thủ người Bỉ là không cần bàn cãi. Ông đứng vào hàng huyền thoại của carom 3 băng thế giới, khi từng 21 lần vô địch chặng đấu World Cup billiards, 3 lần đăng quang World Championship vào các năm 1999, 2013 và 2017.

Dù vậy, đã hơn gần 1 năm rưỡi kể từ khi trở lại mái nhà xưa, Caudron vẫn chưa thể chinh phục được danh hiệu vô địch nào. Đã nhiều chặng World Cup billiards trôi qua, thành tích tốt nhất của Caudron là vị trí á quân tại Veghel - Hà Lan vào tháng 10.2024. Ở chặng đấu này, cơ thủ người Bỉ thất bại trước Trần Quyết Chiến ở trận chung kết.

Các cơ thủ Việt Nam dự 2 giải đấu ở Bỉ trong tháng 10

Tại World Cup billiards Antwerp 2025, Việt Nam có 12 cơ thủ tranh tài gồm: Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Nguyễn Trần Thanh Tự, Đào Văn Ly, Chiêm Hồng Thái, Bao Phương Vinh, Lê Thành Tiến, Nguyễn Đình Luân, Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Chí Long, Thón Viết Hoàng Minh, Phạm Quốc Thuận.

Đấu trường World Championship 2025 có 5 đại diện Việt Nam góp mặt là Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Chiêm Hồng Thái, Nguyễn Trần Thanh Tự và Bao Phương Vinh.


