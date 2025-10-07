Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Các môn khác

Billiards: Tung sê-ri lớn, tay cơ Việt Nam thắng ấn tượng cao thủ người Mỹ

Thu Bồn
Thu Bồn
07/10/2025 20:19 GMT+7

VĐV Việt Nam Nguyễn Văn Tài đã có màn ra quân với chiến thắng cực kỳ thuyết phục trước cơ thủ người Mỹ, tại vòng loại World Cup billiards Antwerp 2025 đang diễn ra tại Bỉ.

Nguyễn Văn Tài nhập cuộc bùng nổ

Ngày 7.10, World Cup billiards Antwerp 2025 diễn ra vòng loại thứ hai. Tại vòng đấu này, billiards Việt Nam có 5 cơ thủ góp mặt tranh tài gồm: Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Chí Long, Thón Viết Hoàng Minh, Phạm Đình Luân và Phạm Quốc Thuận. Trong đó, trận đấu tâm điểm là màn ra quân của Nguyễn Văn Tài, khi chạm trán đối thủ mạnh đến từ nước Mỹ - Pedro Piedrabuena (từng đánh bại số 1 thế giới Dick Jaspers tại đấu trường World Games vào tháng 8 vừa rồi ở Trung Quốc).

Trước đối thủ không hề dễ chơi, tay cơ Việt Nam đã thi đấu đầy tự tin và giành chiến thắng cực kỳ thuyết phục. Nguyễn Văn Tài chỉ cần 10 lượt cơ để đánh bại cao thủ người Mỹ với điểm số rất cách biệt, 30-11.

Ngay ở lượt cơ thứ 2, Văn Tài đã ghi dấu ấn với sê-ri lớn 12 điểm. Trận đấu bước vào giờ nghỉ giải lao chỉ sau 3 lượt cơ, khi Văn Tài nắm lợi thế dẫn điểm, 16-0.

Billiards: Tung sê-ri lớn, tay cơ Việt Nam thắng ấn tượng cao thủ người Mỹ- Ảnh 1.

Văn Tài ghi sê-ri 12 điểm ngay đầu trận

Ảnh: T.B

Đến lượt cơ thứ 7, Pedro Piedrabuena đáp trả bằng một sê-ri 9 điểm để rút ngắn cách biệt còn 9-22. Tuy nhiên, Văn Tài đã không cho đối thủ cơ hội bứt lên, qua đó giành chiến thắng chung cuộc và có khởi đầu suôn sẻ tại World Cup billiards Antwerp 2025.

Ở lượt trận ra quân vòng loại thứ hai, Phạm Quốc Thuận, Nguyễn Đình Luân, Nguyễn Chí Long cũng có chiến thắng tại bảng đấu của mình. Quốc Thuận thắng Marcos Morales 30-26. Đình Luân thắng nghẹt thở Philippe Vandendriessche với điểm số 30-29. Chí Long thắng Ufuk Kapusiz 30-18.

Tại vòng loại thứ 2, 48 cơ thủ được chia đều vào 16 bảng, đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. Theo đó, 16 tay cơ nhất bảng cùng một vài cơ thủ nhì bảng có thành tích tốt sẽ giành vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3.

Khám phá thêm chủ đề

Billiards Nguyễn Văn Tài carom 3 băng
