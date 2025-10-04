Billiards: Đánh bại đương kim vô địch quốc gia, Bao Phương Vinh đăng quang ấn tượng

Bao Phương Vinh ngược dòng nghẹt thở ở bán kết trước khi vô địch

Ở trận chung kết diễn ra chiều ngày 4.10 của nội dung carom 3 băng nam, Bao Phương Vinh vượt qua Nguyễn Trần Thanh Tự để lên ngôi vô địch (đương kim vô địch billiards carom 3 băng quốc gia). Đây là trận đấu mà nhà cựu vô địch thế giới đã nhập cuộc tốt với hai sê-ri 7 điểm để dẫn 28-20 sau hiệp đầu. Mặc dù chịu nhiều áp lực trước sự bám đuổi của Thanh Tự, Phương Vinh vẫn giữ vững lợi thế để thắng chung cuộc 50-42 sau 34 lượt cơ.

Trước đó ở bán kết, Bao Phương Vinh có màn ngược dòng đầy cảm xúc, thắng kịch tính 50-49 trước Nguyễn Nhất Hòa dù trước đó bị dẫn 43-49. Nhất Hòa là tay cơ đang có phong độ cao và chính anh đã loại Trần Quyết Chiến tại tứ kết.

Bao Phương Vinh có màn ngược dòng nghẹt thở ở bán kết, trước khi giành chức vô địch ẢNH: N.T

Phải nói thêm, đây là lần đầu tiên Bao Phương Vinh đăng quang tại một chặng HBSF.

Tại nội dung carom 3 băng nam, Bao Phương Vinh vô địch nhận 50 triệu đồng. Á quân Nguyễn Trần Thanh Tự nhận 20 triệu đồng. Nguyễn Nhất Hòa và Đào Văn Ly đồng hạng ba nhận 10 triệu đồng. Nguyễn Như Lê nhận giải thưởng "sê-ri xuất sắc" với đường cơ 20 điểm còn Lê Văn Thái nhận giải "best game" với hiệu suất 3,182 điểm/lượt cơ, mỗi giải nhận 5 triệu đồng.

Bao Phương Vinh lần đầu đăng quang ở một chặng đấu của giải billiards HBSF ẢNH: N.T

Các nội dung còn lại của giải billiards HBSF chặng 3 năm 2025

Cơ thủ kỳ cựu Lim Leng đã tạo nên thế trận lấn lướt, dẫn 6-2 sau hiệp 1 trước khi thắng chung cuộc 11-8 trước Ngô Hồng Thắng để lên ngôi vô địch pool 9 bi nam. Lim Leng là HLV tuyển pool TP.HCM. Anh từng 2 lần vô địch quốc gia. Tuy nhiên đã chuyển sang công tác huấn luyện suốt nhiều năm nay. Đây là chức vô địch của anh sau 12 năm, kể từ chức vô địch quốc gia 2013. Một kết quả bất ngờ với người hâm mộ.

Chức vô địch carom 3 băng nữ thuộc về Nguyễn Đức Yến Sinh với chiến thắng 30-12 trước Lương Thị Thơm. Trong khi đó, Bùi Xuân Vàng thắng áp đảo 7-3 trước Lê Hồng Nhung để vô địch pool 9 bi nữ.

Nội dung carom 3 băng nữ, Nguyễn Đức Yến Sinh vô địch nhận 10 triệu đồng. Á quân Lương Thị Thơm nhận 5 triệu đồng. Đồng hạng ba là Nguyễn Thị Thu và Hứa Thảo Huyền nhận 2 triệu đồng.

Tại nội dung pool 9 bi nam, Lim Leng vô địch nhận 50 triệu đồng. Á quân Ngô Hồng Thắng nhận 20 triệu đồng. Nguyễn Trường Quốc và Nguyễn Anh Tuấn đồng hạng ba nhận 10 triệu đồng.

Cuối cùng tại nội dung pool 9 bi nữ, cơ thủ vô địch Bùi Xuân Vàng nhận 10 triệu đồng. Á quân Lê Hồng Nhung nhận 5 triệu đồng. Đồng hạng ba Trần Tú Trân và Dương Gia Linh nhận 2 triệu đồng.