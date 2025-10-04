Billiards: Liên tiếp tung sê-ri, Trần Quyết Chiến cùng Bao Phương Vinh thẳng tiến tứ kết

Trần Quyết Chiến có thể gặp Bao Phương Vinh ở bán kết
Tâm điểm của nội dung carom 3 băng trong ngày thi đấu 3.10 giải billiards HBSF chặng 3 cúp Min Table năm 2025 là lượt trận vòng 16 diễn ra vào buổi tối. Trần Quyết Chiến đã thẳng tiến vào tứ kết sau khi thắng Lê Văn Thái với điểm số 40-21, sau 22 lượt cơ. Đây là trận đấu mà cơ thủ số 1 Việt Nam cho thấy khả năng ghi điểm rất đều tay, dẫn trước 24-13, trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao.
Trước đó ở vòng bảng của chặng 3 diễn ra sáng cùng ngày, Trần Quyết Chiến giành ngôi nhất bảng B sau 2 trận thắng trước Châu Hồng Thái (40-23, sau 22 lượt cơ), Cao Phan Triết Luận (40-22, sau 13 lượt cơ) và hòa trước Phạm Hùng Cường (40-40 sau 30 lượt cơ). Trong những trận đấu kể trên, tay cơ gốc Hà Tĩnh có 1 sê-ri 11 điểm và 3 sê-ri 8 điểm.
Tại bảng F, Bao Phương Vinh cũng đi tiếp với vị trí nhất bảng sau khi toàn thắng ở các lượt trận vòng bảng trước những đối thủ kỳ cựu gồm Nguyễn Chí Long, Phạm Quốc Thuận và Lê Quốc Hồ. Đến trận tranh vào tứ kết, Phương Vinh tiếp tục thể hiện phong độ cao khi thắng Phạm Hùng Cường với điểm số 40-25, sau 20 lượt cơ. Trong đó, Phương Vinh cũng để lại ấn tượng với 2 lần tung đường cơ ghi 12 điểm.
Một trận đấu vòng 16 đáng chú ý khác là Nguyễn Trần Thanh Tự thắng 40-16 sau 20 lượt cơ trước lão tướng Lý Thế Vinh để đi tiếp. 5 cái tên còn lại góp mặt ở tứ kết gồm Nguyễn Chí Long, Nguyễn Nhất Hòa, Đoàn Minh Kiệt, Đào Văn Ly và Hồ Quan Thái. Trong đó, Phương Vinh gặp Chí Long, còn Quyết Chiến gặp Nhất Hòa.
Nếu cùng giành chiến thắng ở tứ kết, Trần Quyết Chiến sẽ chạm trán với Bao Phương Vinh ở bán kết.
Ngoài ra, một số tên tuổi kỳ cựu đã bị loại sau vòng 3 có thể kể đến như Chiêm Hồng Thái, Trần Thanh Lực, Nguyễn Thành Thật, Nguyễn Trần Thanh Tạo, Ngô Lê Duy, Lê Quốc Hồ, Đinh Quang Hải, Phạm Quốc Thích hay Hồ Hoàng Hùng.
Xác định những tay cơ nam, nữ xuất sắc nhất
Ở nội dung carom 3 băng nữ, ngày thi đấu 3.10 đã diễn ra các lượt trận từ vòng loại trực tiếp (16 cơ thủ) cho đến hết tứ kết. Nữ học trò của Bao Phương Vinh là Hứa Thảo Huyền - đương kim vô địch Cúp quốc gia 2025 tiếp tục thể hiện tài năng khi thắng người đàn chị kỳ cựu Phùng Kiện Tường để giành quyền vào bán kết. 3 cái tên còn lại ở nội dung này vào tốp 4 là Nguyễn Đức Yến Sinh, Nguyễn Thị Thu và Lương Thị Thơm.
Nội dung pool 9 bi nữ cũng xác định ra 4 cái tên xuất sắc nhất vào bán kết là Bùi Xuân Vàng, Trần Tú Trân, Dương Gia Linh và Lê Hồng Nhung. Đặc biệt, Dương Gia Linh gây sốt khi thắng ngược 7-6 ở tứ kết trước Nguyễn Thị Phương Uyên, dù trước đó đã bị dẫn đến sâu1-6.
Trong khi đó ở nội dung pool 9 bi nam, cơ thủ kỳ cựu Lim Leng tạo nên cú sốc khi loại nhà cựu vô địch quốc gia, ứng viên hàng đầu của giải là Nguyễn Hoàng Minh Tài ở vòng 16 với tỷ số nghẹt thở 9-8 để vào tứ kết. 7 cái tên còn lại góp mặt ở tứ kết là Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Phương Thảo, Hồ Minh Hánh, Nguyễn Trường Quốc, Ngô Hồng Thắng, Nguyễn Anh Tuấn và Đinh Duy Tuấn.
Trong ngày 4.10, giải sẽ diễn ra ngày thi đấu cuối cùng. Vào lúc 9 giờ sẽ diễn ra các lượt trận tứ kết pool nam và carom 3 băng nam, bán kết pool nữ và carom 3 băng nữ. Lúc 12 giờ diễn ra bán kết của nam và chung kết 2 nội dung của nữ. Trong khi đó vào lúc 15 giờ, 2 trận chung kết của nội dung pool nam và carom 3 băng sẽ tranh tài.
Bình luận (0)