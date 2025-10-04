Billiards: Liên tiếp tung sê-ri, Trần Quyết Chiến cùng Bao Phương Vinh thẳng tiến tứ kết

Trần Quyết Chiến có thể gặp Bao Phương Vinh ở bán kết

Tâm điểm của nội dung carom 3 băng trong ngày thi đấu 3.10 giải billiards HBSF chặng 3 cúp Min Table năm 2025 là lượt trận vòng 16 diễn ra vào buổi tối. Trần Quyết Chiến đã thẳng tiến vào tứ kết sau khi thắng Lê Văn Thái với điểm số 40-21, sau 22 lượt cơ. Đây là trận đấu mà cơ thủ số 1 Việt Nam cho thấy khả năng ghi điểm rất đều tay, dẫn trước 24-13, trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao.

Trước đó ở vòng bảng của chặng 3 diễn ra sáng cùng ngày, Trần Quyết Chiến giành ngôi nhất bảng B sau 2 trận thắng trước Châu Hồng Thái (40-23, sau 22 lượt cơ), Cao Phan Triết Luận (40-22, sau 13 lượt cơ) và hòa trước Phạm Hùng Cường (40-40 sau 30 lượt cơ). Trong những trận đấu kể trên, tay cơ gốc Hà Tĩnh có 1 sê-ri 11 điểm và 3 sê-ri 8 điểm.

Trần Quyết Chiến có thể gặp đối thủ duyên nợ Bao Phương Vinh ở bán kết ẢNH: T.B

Tại bảng F, Bao Phương Vinh cũng đi tiếp với vị trí nhất bảng sau khi toàn thắng ở các lượt trận vòng bảng trước những đối thủ kỳ cựu gồm Nguyễn Chí Long, Phạm Quốc Thuận và Lê Quốc Hồ. Đến trận tranh vào tứ kết, Phương Vinh tiếp tục thể hiện phong độ cao khi thắng Phạm Hùng Cường với điểm số 40-25, sau 20 lượt cơ. Trong đó, Phương Vinh cũng để lại ấn tượng với 2 lần tung đường cơ ghi 12 điểm.

Một trận đấu vòng 16 đáng chú ý khác là Nguyễn Trần Thanh Tự thắng 40-16 sau 20 lượt cơ trước lão tướng Lý Thế Vinh để đi tiếp. 5 cái tên còn lại góp mặt ở tứ kết gồm Nguyễn Chí Long, Nguyễn Nhất Hòa, Đoàn Minh Kiệt, Đào Văn Ly và Hồ Quan Thái. Trong đó, Phương Vinh gặp Chí Long, còn Quyết Chiến gặp Nhất Hòa.

Nếu cùng giành chiến thắng ở tứ kết, Trần Quyết Chiến sẽ chạm trán với Bao Phương Vinh ở bán kết.

Ngoài ra, một số tên tuổi kỳ cựu đã bị loại sau vòng 3 có thể kể đến như Chiêm Hồng Thái, Trần Thanh Lực, Nguyễn Thành Thật, Nguyễn Trần Thanh Tạo, Ngô Lê Duy, Lê Quốc Hồ, Đinh Quang Hải, Phạm Quốc Thích hay Hồ Hoàng Hùng.