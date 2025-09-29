Trần Quyết Chiến trổ tài tại 'World Cup của billiards Việt Nam'

Trần Quyết Chiến ra sân từ vòng đấu chính

Giải billiards HBSF chặng 3 năm 2025 diễn ra từ ngày 29.9 đến 4.10 tại Trung tâm dịch vụ TDTT (phường Phú Thọ, TP.HCM). Đây là giải đấu billiards có chất lượng chuyên môn cao được HBSF tổ chức, đã khẳng định được chỗ đứng trong cộng đồng billiards những năm qua và được ví von như "World Cup của billiards Việt Nam".

Chặng 3 được tổ chức thi đấu với 4 nội dung gồm: carom 3 băng nam, carom 3 băng nữ, pool 9 bi nam và pool 9 bi nữ, quy tụ hàng trăm cơ thủ phong trào và chuyên nghiệp tham gia. Trong đó, nội dung nhận được sự quan tâm lớn nhất là carom 3 băng. Giải đấu không thể thiếu vắng những cái tên nổi bật của billiards 3 băng Việt Nam hiện tại như Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Bao Phương Vinh, Nguyễn Trần Thanh Tự…

Trần Quyết Chiến sắp tranh tài tại giải billiards HBSF chặng 3 năm 2025 ẢNH: T.B

Nội dung carom 3 băng nam gồm có vòng loại và vòng chung kết. Trong đó, vòng chung kết (VCK) cũng được chia thành vòng 1, 2 và 3. Theo điều lệ giải, 16 cơ thủ đứng đầu trên bảng xếp hạng của HBSF sẽ được đặc cách góp mặt từ vòng 3 của VCK. Như vậy, các cơ thủ tên tuổi như Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Nguyễn Trần Thanh Tự, Đào Văn Ly, lão tướng Lý Thế Vinh… đều được ấn định xuất hiện từ vòng 3 của VCK.

Vòng 3 tranh tài từ ngày 3.10, với tổng cộng 32 cơ thủ được chia đều vào 8 bảng. Các cơ thủ đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. Hai cơ thủ đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào chơi vòng knock-out (16 cơ thủ).

Nhà vô địch nhận 50 triệu đồng, á quân nhận 20 triệu đồng, hai cơ thủ đồng hạng ba nhận 10 triệu đồng mỗi người. Tốp 8 nhận 5 triệu đồng/người, tốp 16 nhận 2 triệu đồng/người. Nội dung carom 3 băng còn có 2 giải phụ là "best game" (trận đấu có chỉ số điểm/lượt cơ cao nhất) và sê-ri xuất sắc nhất, mỗi giải nhận 5 triệu đồng.