Billiards: Cơ thủ Việt Nam đánh bại cựu vô địch thế giới

Vòng đấu cuối của chặng 3 giải billiards PBA Team League 2025-2026 diễn ra trong ngày 22.9. Trong ngày hạ màn, đội Harim Dragons (của Trần Đức Minh) chạm trán đội Legend. Ở ván đấu ra quân, Trần Đức Minh và Kim Jun-tae đối đầu với cặp đôi rất mạnh Choi Sung-won/Javier Palazon. Choi Sung-won (Hàn Quốc) từng vô địch thế giới (World Championship) và World Cup billiards của Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB), và đăng quang ở PBA. Trong khi đó, Palazon (Tây Ban Nha) cũng là cơ thủ đáng gờm ở giải đấu của Hàn Quốc, trước đó đã từng vô địch World Cup billiards.



Trần Đức Minh cùng đồng đội đã thi đấu cực kỳ chặt chẽ và tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng cho Harim Dragons ở ván đầu tiên sau 5 lượt cơ. Ở lượt cơ thứ 5, Đức Minh/Jun-tae tung sê-ri 5 để thắng với điểm số 11/6 trước cặp Choi Sung-won/Palazon.

Trần Đức Minh thi đấu khá tốt ở thể thức đồng đội, nhưng chưa có danh hiệu cùng Harim Dragons ẢNH: T.B

Đội Harim Dragons dù khởi đầu suôn sẻ, nhưng không thể giành chiến thắng ở trận đấu này. Khi tỷ số đang là 3-3, Trần Đức Minh ra sân ở ván đấu thứ 7 (đơn nam) quyết định nhưng để thua. Chung cuộc, đội Harim Dragons thua sít sao với tỷ số 3-4 trước Legend.

Cùng ngày, đội NH Pay (của Mã Minh Cẩm) thắng kịch tính 4-3 trước đội Winners. Đội Hana Card (của Nguyễn Quốc Nguyện) thắng đội Laon với tỷ số 4-2. Đội SK Direct thắng 4-3 trước đội SY Builders.

SK Direct của Ngô Đình Nại là đội giành chức vô địch của chặng 3 giải PBA Team League 2025-2026 với 23 điểm. Đội NH Pay có 19 điểm, cán đích ở vị trí thứ 2. Đội Hana Card hạng ba với 18 điểm.

Như vậy, vòng chung kết của PBA Team League mùa giải 2025-2026 đã xác định được 3 đội sẽ góp mặt tranh tài gồm: Hana Card (vô địch chặng 1), Phoenix (vô địch chặng 2) và SK Direct (vô địch chặng 3).