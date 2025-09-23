Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Billiards: Cơ thủ Việt Nam đánh bại cựu vô địch thế giới

Thu Bồn
Thu Bồn
23/09/2025 02:10 GMT+7

Trần Đức Minh cùng đồng đội trong màu áo Harim Dragons đánh bại 'song sát' rất mạnh của đội Legend, trong ngày hạ màn chặng 3 giải billiards chuyên nghiệp Hàn Quốc PBA Team League mùa giải 2025-2026.

Vòng đấu cuối của chặng 3 giải billiards PBA Team League 2025-2026 diễn ra trong ngày 22.9. Trong ngày hạ màn, đội Harim Dragons (của Trần Đức Minh) chạm trán đội Legend. Ở ván đấu ra quân, Trần Đức Minh và Kim Jun-tae đối đầu với cặp đôi rất mạnh Choi Sung-won/Javier Palazon. Choi Sung-won (Hàn Quốc) từng vô địch thế giới (World Championship) và World Cup billiards của Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB), và đăng quang ở PBA. Trong khi đó, Palazon (Tây Ban Nha) cũng là cơ thủ đáng gờm ở giải đấu của Hàn Quốc, trước đó đã từng vô địch World Cup billiards.

Trần Đức Minh cùng đồng đội đã thi đấu cực kỳ chặt chẽ và tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng cho Harim Dragons ở ván đầu tiên sau 5 lượt cơ. Ở lượt cơ thứ 5, Đức Minh/Jun-tae tung sê-ri 5 để thắng với điểm số 11/6 trước cặp Choi Sung-won/Palazon.

Billiards: Cơ thủ Việt Nam đánh bại cựu vô địch thế giới- Ảnh 1.

Trần Đức Minh thi đấu khá tốt ở thể thức đồng đội, nhưng chưa có danh hiệu cùng Harim Dragons

ẢNH: T.B

Đội Harim Dragons dù khởi đầu suôn sẻ, nhưng không thể giành chiến thắng ở trận đấu này. Khi tỷ số đang là 3-3, Trần Đức Minh ra sân ở ván đấu thứ 7 (đơn nam) quyết định nhưng để thua. Chung cuộc, đội Harim Dragons thua sít sao với tỷ số 3-4 trước Legend.

Cùng ngày, đội NH Pay (của Mã Minh Cẩm) thắng kịch tính 4-3 trước đội Winners. Đội Hana Card (của Nguyễn Quốc Nguyện) thắng đội Laon với tỷ số 4-2. Đội SK Direct thắng 4-3 trước đội SY Builders.

SK Direct của Ngô Đình Nại là đội giành chức vô địch của chặng 3 giải PBA Team League 2025-2026 với 23 điểm. Đội NH Pay có 19 điểm, cán đích ở vị trí thứ 2. Đội Hana Card hạng ba với 18 điểm.

Như vậy, vòng chung kết của PBA Team League mùa giải 2025-2026 đã xác định được 3 đội sẽ góp mặt tranh tài gồm: Hana Card (vô địch chặng 1), Phoenix (vô địch chặng 2) và SK Direct (vô địch chặng 3).

Khám phá thêm chủ đề

Billiards Trần Đức Minh PBA
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận