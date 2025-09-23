Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Các môn khác

Trần Quyết Chiến cần bứt tốc quãng cuối

Nghi Thạo
Nghi Thạo
23/09/2025 13:30 GMT+7

Trần Quyết Chiến cần thể hiện bản lĩnh và thi đấu bùng nổ trong giai đoạn cuối năm 2025 để tìm kiếm chức vô địch, đồng thời nhắm đến danh hiệu 'cơ thủ xuất sắc nhất mùa giải' của Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB).

Trần Quyết Chiến phải nỗ lực hơn

Năm 2024 đánh dấu cột mốc thành công nhất trong sự nghiệp thi đấu của Trần Quyết Chiến tính đến lúc này, khi cơ thủ số 1 VN đoạt 3 chức vô địch. Về cá nhân, anh giành đến 2 chức vô địch World Cup billiards, lần lượt tại Bogota (Colombia) và Veghel (Hà Lan). Còn tại giải đồng đội thế giới năm 2024, anh cùng Bao Phương Vinh giúp billiards carom 3 băng đoạt tấm HCV đầu tiên trong lịch sử. Nhưng ở năm 2025, sau 4 chặng World Cup billiards, giải vô địch đồng đội thế giới và gần nhất là World Games, Quyết Chiến vẫn chưa thể một lần bước lên bục cao nhất.

Trần Quyết Chiến cần bứt tốc quãng cuối- Ảnh 1.

Trần Quyết Chiến nỗ lực tìm kiếm chức vô địch trong năm 2025

ẢNH: THU BỒN

Cơ hội chinh phục danh hiệu vẫn còn với Quyết Chiến, khi trong giai đoạn cuối năm 2025 có 4 giải đấu quan trọng gồm: giải vô địch thế giới cá nhân (World Championship) diễn ra ở Bỉ và 3 chặng World Cup billiards (lần lượt tại Bỉ, Hàn Quốc, Ai Cập). Trong tháng 10 này, cơ thủ số 1 VN sẽ tranh tài tại World Cup billiards Antwerp (Bỉ) từ ngày 6 - 12, World Championship cũng tại Bỉ từ ngày 14 - 18.

Các đối thủ của tay cơ gốc Hà Tĩnh ở 2 giải đấu sắp tới cũng đã lộ diện. Tại World Cup billiards Antwerp 2025, Quyết Chiến ở bảng C với Martin Horn (Đức) và Roland Forthomme (Bỉ) cùng 1 cơ thủ vượt qua vòng loại. Cả Horn và Forthomme đều là những gương mặt kỳ cựu của làng billiards carom 3 băng châu Âu, hiện cùng sở hữu 2 chức vô địch World Cup billiards. Đây là bảng đấu khó nhằn với cơ thủ số 1 VN, khi chỉ hai cơ thủ đứng đầu mỗi bảng (8 bảng) mới giành quyền đi tiếp. Còn tại World Championship 2025, Quyết Chiến dễ thở hơn khi các đối thủ ở bảng D là Luis Sobreyra (Mexico) và Lee Beom-yeol (Hàn Quốc) không được đánh giá cao bằng đại diện VN. Trong bảng đấu 3 người, 2 cơ thủ đứng đầu sẽ lấy vé vào chơi vòng knock-out World Championship.

Quyết Chiến chia sẻ, mục tiêu quan trọng của anh trong quãng thời gian còn lại của năm 2025 là tìm kiếm chức vô địch World Championship đầu tiên trong sự nghiệp. Tại đấu trường danh giá nhất của UMB, thành tích tốt nhất của anh là vị trí á quân năm 2023. Tuy nhiên, kết quả ở 3 chặng đấu World Cup billiards còn lại cũng quan trọng không kém đối với Quyết Chiến, khi ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua danh hiệu "cơ thủ xuất sắc nhất mùa giải 2025" (tính tổng thành tích của 7 chặng World Cup billiards diễn ra trong năm 2025).

Trên bảng xếp hạng tính tổng thành tích các chặng World Cup billiards năm 2025, Quyết Chiến hiện đứng vị trí thứ 3 với 118 điểm. Dick Jaspers (Hà Lan) dẫn đầu với 152 điểm, còn Eddy Merckx (Bỉ) hạng 2 với 142 điểm. Cách biệt về mặt điểm số là không quá lớn. Do đó, nếu Quyết Chiến đạt điểm rơi phong độ và bứt tốc trong quãng cuối, cánh cửa đến với danh hiệu "cơ thủ xuất sắc nhất mùa giải 2025" vẫn rộng mở. 

CÁC CƠ THỦ VN DỰ 2 GIẢI ĐẤU Ở BỈ TRONG THÁNG 10

Tại World Cup billiards Antwerp 2025, VN có 12 cơ thủ tranh tài gồm: Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Nguyễn Trần Thanh Tự, Đào Văn Ly, Chiêm Hồng Thái, Bao Phương Vinh, Lê Thành Tiến, Nguyễn Đình Luân, Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Chí Long, Thón Viết Hoàng Minh, Phạm Quốc Thuận. Đấu trường World Championship 2025 có 5 đại diện VN góp mặt là Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Chiêm Hồng Thái, Nguyễn Trần Thanh Tự và Bao Phương Vinh.

Xem thêm bình luận