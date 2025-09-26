Billiards: Cơ thủ Việt Nam xuất sắc giành huy chương giải nữ vô địch thế giới

Giải vô địch billiards carom 3 băng nữ thế giới 2025 diễn ra tại Murcia, Tây Ban Nha. Tại đấu trường này, Liên Quỳnh là đại diện duy nhất của billiards Việt Nam tham gia tranh tài. Ở lần đầu dự giải, nữ cơ thủ sinh năm 1998 đã có màn trình diễn đáng khen ngợi và góp mặt trong ngày thi đấu cuối cùng (25.9).

Cơ thủ Việt Nam để thua nhà vô địch ở bán kết

Ở trận bán kết giải vô địch billiards carom 3 băng nữ thế giới 2025, Liên Quỳnh chạm trán với cơ thủ tốp đầu thế giới Therese Klompenhouwer (người Hà Lan). Trước đối thủ có bản lĩnh và đẳng cấp vượt trội, đại diện Việt Nam dù thi đấu nỗ lực nhưng không thể tạo ra bất ngờ. Liên Quỳnh thua chung cuộc 13-30 trước Therese Klompenhouwer.

Liên Quỳnh đoạt HCĐ giải nữ vô địch thế giới 2025 diễn ra tại Tây Ban Nha ẢNH: NVCC

Với việc dừng chân tại vòng đấu dành cho 4 cơ thủ mạnh nhất, Liên Quỳnh cán đích ở vị trí hạng ba, đoạt HCĐ thế giới. Liên Quỳnh tái lập lại thành tích của Nguyễn Hoàng Yến Nhi tại giải vô địch billiards carom 3 băng nữ thế giới vào năm 2024. Tính đến lúc này, HCĐ vẫn là thành tích tốt nhất trong lịch sử billiards Việt Nam tại sân chơi danh giá nhất của carom 3 băng nữ thế giới.

Thành tích tại giải vô địch billiards carom 3 băng nữ thế giới 2025 cũng giúp Liên Quỳnh cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng nữ của UMB. Cơ thủ người Gia Lai hiện đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng thế giới.

Therese Klompenhouwer (thứ 2 từ trái qua) giành chức vô địch thế giới ẢNH: UMB

Tại giải vô địch billiards carom 3 băng nữ thế giới, Therese Klompenhouwer (người thắng cơ thủ Việt Nam ở bán kết) đã đăng quang chức vô địch. Ở trận chung kết, tay cơ Hà Lan đánh bại Kim Ha-eun (Hàn Quốc) với điểm số 30-25.

Tấm HCV thế giới danh giá giúp Therese Klompenhouwer vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng mới nhất của UMB. Trong khi đó, Kim Ha-eun đang đứng ở vị trí số 2.