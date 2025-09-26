Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Các môn khác

Billiards: Cơ thủ Việt Nam xuất sắc giành huy chương giải nữ vô địch thế giới

Nghi Thạo
Nghi Thạo
26/09/2025 11:24 GMT+7

Đại diện duy nhất của Việt Nam Nguyễn Thị Liên (được biết đến với cái tên Liên Quỳnh) đã xuất sắc giành HCĐ tại giải vô địch billiards carom 3 băng nữ thế giới 2025.

Giải vô địch billiards carom 3 băng nữ thế giới 2025 diễn ra tại Murcia, Tây Ban Nha. Tại đấu trường này, Liên Quỳnh là đại diện duy nhất của billiards Việt Nam tham gia tranh tài. Ở lần đầu dự giải, nữ cơ thủ sinh năm 1998 đã có màn trình diễn đáng khen ngợi và góp mặt trong ngày thi đấu cuối cùng (25.9).

Cơ thủ Việt Nam để thua nhà vô địch ở bán kết

Ở trận bán kết giải vô địch billiards carom 3 băng nữ thế giới 2025, Liên Quỳnh chạm trán với cơ thủ tốp đầu thế giới Therese Klompenhouwer (người Hà Lan). Trước đối thủ có bản lĩnh và đẳng cấp vượt trội, đại diện Việt Nam dù thi đấu nỗ lực nhưng không thể tạo ra bất ngờ. Liên Quỳnh thua chung cuộc 13-30 trước Therese Klompenhouwer.

Billiards: Cơ thủ Việt Nam xuất sắc giành huy chương giải nữ vô địch thế giới- Ảnh 1.

Liên Quỳnh đoạt HCĐ giải nữ vô địch thế giới 2025 diễn ra tại Tây Ban Nha

ẢNH: NVCC

Với việc dừng chân tại vòng đấu dành cho 4 cơ thủ mạnh nhất, Liên Quỳnh cán đích ở vị trí hạng ba, đoạt HCĐ thế giới. Liên Quỳnh tái lập lại thành tích của Nguyễn Hoàng Yến Nhi tại giải vô địch billiards carom 3 băng nữ thế giới vào năm 2024. Tính đến lúc này, HCĐ vẫn là thành tích tốt nhất trong lịch sử billiards Việt Nam tại sân chơi danh giá nhất của carom 3 băng nữ thế giới.

Thành tích tại giải vô địch billiards carom 3 băng nữ thế giới 2025 cũng giúp Liên Quỳnh cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng nữ của UMB. Cơ thủ người Gia Lai hiện đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng thế giới.

Billiards: Cơ thủ Việt Nam xuất sắc giành huy chương giải nữ vô địch thế giới- Ảnh 2.

Therese Klompenhouwer (thứ 2 từ trái qua) giành chức vô địch thế giới

ẢNH: UMB

Tại giải vô địch billiards carom 3 băng nữ thế giới, Therese Klompenhouwer (người thắng cơ thủ Việt Nam ở bán kết) đã đăng quang chức vô địch. Ở trận chung kết, tay cơ Hà Lan đánh bại Kim Ha-eun (Hàn Quốc) với điểm số 30-25.

Tấm HCV thế giới danh giá giúp Therese Klompenhouwer vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng mới nhất của UMB. Trong khi đó, Kim Ha-eun đang đứng ở vị trí số 2.

