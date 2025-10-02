Billiards: 5 cơ thủ Việt Nam giành chiến thắng tại Hàn Quốc

Ở loạt trận thuộc vòng 128 giải billiards thuộc hệ thống PBA diễn ra trong ngày 1.10, Nguyễn Quốc Nguyện, Ngô Đình Nại, Nguyễn Đức Anh Chiến và Nguyễn Huỳnh Phương Linh đều có những chiến thắng tương đối thuyết phục trước đối thủ, qua đó khẳng định phong độ ổn định của của cơ thủ Việt Nam trong ngày mở màn. Cụ thể, Nguyễn Quốc Nguyện thắng 3-0 trước Goo Min-soo (Hàn Quốc), Nguyễn Đức Anh Chiến thắng 3-1 trước Kim Jung-kyu (Hàn Quốc), Ngô Đình Nại thắng 3-1 trước Hideaki Kobayashi (Nhật Bản), Nguyễn Huỳnh Phương Linh thắng 3-1 trước Mun Seong-won (Hàn Quốc).

Trần Đức Minh thắng kịch tính trên chấm penalty

Điểm nhấn đáng chú ý nhất thuộc về Trần Đức Minh, khi cơ thủ gốc Huế giành chiến thắng nghẹt thở, sau màn rượt đuổi tỷ số kịch tính. Sau 4 ván, Đức Minh có 2 lần vượt lên dẫn trước, nhưng bị đối thủ cân bằng tỷ số 2-2. Hai cơ thủ phải phân định thắng thua trên loạt penalty. Ở lượt đề pa, Đức Minh ghi liền 2 điểm, sau đó thực hiện một cú đánh phòng thủ an toàn để khóa chặt cơ hội phản công của đối thủ. Nhờ đó, cơ thủ Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc, lấy tấm vé vào vòng 64.

Trần Đức Minh giành chiến thắng sau màn rượt đuổi tỷ số kịch tính ẢNH: PBA

Trái ngược với niềm vui chung, Mã Minh Cẩm - cơ thủ Việt Nam duy nhất vô địch một chặng PBA (tính đến lúc này) lại phải dừng bước đầy tiếc nuối. Sau khi hòa 2-2 với cơ thủ Hàn Quốc Ko Kyeong-nam, trận đấu cũng bước vào loạt penalty. Đối thủ của Mã Minh Cẩm ghi được 1 điểm, trong khi cơ thủ Việt Nam không đánh trúng ở lượt cơ quyết định, qua đó chấp nhận thất bại.

Dù vậy, với 5 cơ thủ cùng tiến vào vòng 64, billiards Việt Nam vẫn đang có khởi đầu hứa hẹn tại giải đấu hấp dẫn của Hàn Quốc, mở ra hy vọng tiếp tục tạo dấu ấn ở những vòng tiếp theo.

Bên cạnh đó, vòng 128 cũng chứng kiến nhiều bất ngờ, khi các tay cơ cựu vô địch thế giới (thuộc hệ thống UMB) và từng đăng quang PBA như Choi Sung-won (hàn Quốc) và Daniel Sanchez (Tây Ban Nha) đã sớm dừng bước.