Thể thao Các môn khác

Trần Quyết Chiến đối mặt thử thách lớn

Nghi Thạo
Nghi Thạo
07/10/2025 08:59 GMT+7

Tròn một năm kể từ khi giành chức vô địch World Cup billiards Veghel, Trần Quyết Chiến vẫn đang miệt mài tìm kiếm danh hiệu tiếp theo. World Cup billiards Antwerp 2025 tại Bỉ có thể là thời điểm để anh trở lại đỉnh cao, nhưng con đường phía trước cũng đầy thử thách.

Tại sao Trần Quyết Chiến được đặc cách?

Tại Hà Lan vào tháng 10.2024, Trần Quyết Chiến khiến làng billiards thế giới thán phục khi đánh bại hàng loạt đối thủ sừng sỏ, đáng nhớ nhất là chiến thắng trước "thiên tài" Frederic Caudron để giành chức vô địch World Cup lần thứ 4 trong sự nghiệp. Nhưng kể từ đó, hành trình của anh dường như chững lại. Sáu chặng World Cup billiards trôi qua, tay cơ gốc Hà Tĩnh vẫn chưa có thêm một lần bước lên bục cao nhất, dù nhiều thời điểm anh thể hiện phong độ ổn định và tiến sâu đến trận bán kết, chung kết.

Trần Quyết Chiến đối mặt thử thách lớn- Ảnh 1.

Trần Quyết Chiến đang tìm kiếm danh hiệu vô địch World Cup billiards đầu tiên trong năm 2025

ẢNH: THU BỒN

Đến World Cup billiards Antwerp - Bỉ 2025 từ ngày 6 - 12.10, người hâm mộ đang chờ đợi Trần Quyết Chiến tìm lại được hương vị chiến thắng. Song thử thách dành cho cơ thủ VN tại Antwerp là không nhỏ. Quyết Chiến cùng bảng C với hai cơ thủ kỳ cựu của làng carom 3 băng châu Âu: Martin Horn (Đức) và Roland Forthomme (Bỉ), đều từng 2 lần vô địch World Cup billiards. Horn nổi tiếng với phong cách đánh khoa học, còn Forthomme đặc biệt đáng gờm khi được thi đấu trên sân nhà. Bên cạnh đó, bảng đấu còn có một tay cơ vượt qua vòng loại, thường là người đang có phong độ cao thời điểm hiện tại.

Trần Quyết Chiến có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng thế giới, nên được đặc cách góp mặt ở vòng chính (32 cơ thủ), thi đấu từ ngày 10.10. Ở vòng đấu chính, 32 tay cơ được chia đều vào 8 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm. Chỉ hai cơ thủ dẫn đầu mỗi bảng được đi tiếp vào vòng knock-out. Trong một bảng đấu có các đối thủ đáng gờm, Quyết Chiến vẫn là cái tên được đánh giá cao nhất. Dù vậy, cơ thủ VN cần phải chắt chiu từng cơ hội, từng điểm số.

