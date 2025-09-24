Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Billiards: Trần Quyết Chiến tung sê-ri 'khủng', đánh bại đương kim vô địch quốc gia

Thu Bồn
Thu Bồn
24/09/2025 20:57 GMT+7

Đối đầu với đương kim vô địch quốc gia ở trận đấu thuộc vòng bán kết, Trần Quyết Chiến đã có đường cơ ghi 17 điểm để giành chiến thắng thuyết phục.

Ở trận đấu thuộc vòng bán kết giải carom 3 băng do Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM (HBSF) phối hợp tổ chức diễn ra ngày 24.9, Trần Quyết Chiến giành chiến thắng trước nhà vô địch quốc gia năm 2025 Nguyễn Trần Thanh Tự với điểm số cách biệt. Đáng chú ý, cơ thủ số 1 Việt Nam tiếp tục khiến khán giả trầm trồ với sê-ri điểm lớn.

Khi trận đấu đang ở thế giằng co với điểm số 11-9, Trần Quyết Chiến bất ngờ tung sê-ri 17 điểm để vươn lên dẫn 28-9. Đường cơ ghi 17 điểm này của Quyết Chiến cũng đưa trận đấu bước vào giờ nghỉ giải lao, đồng thời gỡ nút thắt của màn so tài căng thẳng này.

Chung cuộc, Trần Quyết Chiến giành chiến thắng với điểm 40-19, sau 18 lượt cơ.

Trần Quyết Chiến tung sê-ri 17 điểm để đánh bại đương kim vô địch quốc gia Nguyễn Trần Thanh Tự

Trần Quyết Chiến thua Bao Phương Vinh ở chung kết

Trần Quyết Chiến bước vào trận chung kết của giải với phong độ cao và gặp đối thủ đầy duyên nợ Bao Phương Vinh. Cơ thủ số 1 Việt Nam dù có khởi đầu tốt hơn nhưng không thể đăng quang chức vô địch. Ở phía ngược lại, sau những giải đấu gần đây chỉ cán đích ở các vị trí tốp 2 và tốp 3, Bao Phương Vinh nay đã "đổi vận".

Trần Quyết Chiến nắm lợi thế trong hiệp 1, khi dẫn trước 22-11. Sang hiệp 2, Bao Phương Vinh chơi bùng nổ để tạo ra màn lội ngược dòng. Nhà vô địch thế giới billiards carom 3 băng 2023 liên tiếp ghi những sê-ri đều tay để vươn lên dẫn ngược đàn anh 39-32. Quyết Chiến nỗ lực lật ngược tình thế nhưng đành chịu thua 37-40 sau 23 lượt cơ. Phương Vinh dứt điểm trận đấu bằng một cú đánh nhồi lăn trên băng ngắn cực kỳ đẳng cấp.

Billiards: Trần Quyết Chiến tung sê-ri 'khủng', đánh bại đương kim vô địch quốc gia- Ảnh 1.

Trần Quyết Chiến liên tục có sê-ri lớn trong những giải đấu gần đây

ẢNH: N.T

Bao Phương Vinh vô địch thuyết phục. Trần Quyết Chiến đoạt vị trí á quân. Bên cạnh đó, sê-ri 17 điểm ở trận bán kết cũng giúp cho tay cơ gốc Hà Tĩnh nhận thêm giải thưởng phụ "sê-ri xuất sắc nhất giải". Giải "best game" thuộc về Nguyễn Đức Anh Chiến với trận đấu có hiệu suất 4,000 tại vòng 16. Đồng hạng 3 tại giải đấu là Đào Văn Ly và Nguyễn Trần Thanh Tự.

