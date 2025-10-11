Lịch thi đấu billiards ngày 11.10: Trần Quyết Chiến 'đòi nợ' nhà vô địch World Cup

Tại vòng đấu chính của World Cup billiards Antwerp 2025 diễn ra từ chiều 10.10 đến rạng sáng 11.10, đại diện Việt Nam có 5 cơ thủ góp mặt gồm Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái, Nguyễn Trần Thanh Tự. Trong đó, Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh và Chiêm Hồng Thái cùng giành vé đi tiếp với vị trí nhì bảng, cùng có thành tích 2 thắng 1 thua. Trong khi đó, Thanh Lực và Thanh Tự đứng cuối ở bảng đấu của mình, cùng có thành tích 1 thắng 2 thua nên phải dừng bước sớm.



Trần Quyết Chiến tái đấu Martin Horn

Đến vòng loại trực tiếp (16 cơ thủ), Trần Quyết Chiến tái đấu với Martin Horn (Đức, từng 2 lần vô địch World Cup billiards). Horn là cơ thủ nằm cùng bảng C với Quyết Chiến ở vòng 32. Cơ thủ người Đức chính là gương mặt duy nhất đã đánh bại Quyết Chiến (điểm số 40-29), để giành vé đi tiếp với vị trí nhất bảng. Màn so tài này diễn ra vào lúc 19 giờ 30 (theo giờ Việt Nam). Người hâm mộ billiards carom Việt Nam đang chờ đợi Quyết Chiến sẽ "đòi nợ" trước Martin Horn.

Trần Quyết Chiến vượt qua vòng 32 với vị trí nhì bảng ẢNH: N.T

Chiêm Hồng Thái chạm trán Ruben Legazpi (Tây Ban Nha) ở vòng 16 cơ thủ, vào lúc 17 giờ (theo giờ Việt Nam).

Bao Phương Vinh đối đầu Gokhan Salman (Thổ Nhĩ Kỳ), vào lúc 17 giờ (theo giờ Việt Nam).

Các trận đấu của cơ thủ Việt Nam tại World Cup billiards Antwerp 2025 được phát sóng trực tiếp trên nền tảng SOOP Live (link: https://billiards.sooplive.co.kr/schedule).

Cơ thủ nhận được sự quan tâm lớn là Frederic Caudron chưa có phong độ cao trong ngày ra quân. Thiên tài người Bỉ kết thúc vòng 32 với thành tích 1 thắng (trước đồng hương Eddy Merckx) và 2 thua, đi tiếp với vị trí nhì bảng D. Tại vòng 16, Caudron gặp cơ thủ kỳ cựu Tasdemir Tayfun (Thổ Nhĩ Kỳ), vào lúc 17 giờ.

Nhiều bất ngờ đã xảy ra ở vòng 32, khi các cơ thủ mạnh đã dừng bước sớm, có thể kể đến đương kim số 1 thế giới Dick Jaspers (Hà Lan), Torbjorn Blomdahl (Thụy Điển), Eddy Merckx (Bỉ), Jeremy Bury (Pháp)…

Các trận đấu còn lại của vòng 16 World Cup billiards Antwerp 2025 gồm: Sameh Sidhom (Ai Cập) gặp Huberney Catano (Colombia) lúc 17 giờ, Glenn Hofman (Hà Lan) gặp Peter Ceulemans (Bỉ) lúc 19 giờ, Hwang Bong-joo (Hàn Quốc) gặp Kim Haeng-jik (Hàn Quốc) lúc 19 giờ, Cho Myung-woo (Hàn Quốc) gặp Marco Zanetti (Ý) lúc 19 giờ.