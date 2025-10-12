Lịch thi đấu billiards ngày 12.10: Bao Phương Vinh đấu cựu vô địch thế giới, xem phát sóng ở đâu?

Chặng World Cup billiards Antwerp 2025 diễn ra ngày thi đấu cuối cùng vào hôm nay (12.10), với loạt trận bán kết và chung kết. Theo đó, Bao Phương Vinh là đại diện duy nhất của billiards carom 3 băng Việt Nam góp mặt ở vòng đấu dành cho 4 VĐV mạnh nhất.

Hai nhà vô địch thế giới billiards carom 3 băng gặp nhau, Bao Phương Vinh gặp khó

Trận bán kết đầu tiên của World Cup billiards Antwerp 2025 là màn so tài giữa Bao Phương Vinh và Tasdemir Tayfun (Thổ Nhĩ Kỳ), diễn ra vào lúc 17 giờ (theo giờ Việt Nam). Đây hứa hẹn là cuộc đối đầu hấp dẫn, khi Phương Vinh đang có phong độ cực cao, còn Tasdemir Tayfun là cơ thủ kỳ cựu của làng carom 3 băng châu Âu và thế giới.

Về thành tích quốc tế, Tasdemir Tayfun vượt trội so với cơ thủ Việt Nam. Tayfun hiện đang nắm giữ 3 chức vô địch chặng World Cup billiards và 1 lần vô địch thế giới (World Championship) vào năm 2022. Trong khi đó, Bao Phương Vinh đăng quang World Championship vào năm 2023, nhưng chưa từng vô địch World Cup billiards.

Bao Phương Vinh đang tìm kiếm chức vô địch World Cup billiards đầu tiên trong sự nghiệp ẢNH: N.T

Trước đó, ở lượt trận thuộc vòng 16 và tứ kết, Bao Phương Vinh giành chiến thắng trước Gokhan Salman (Thổ Nhĩ Kỳ) và Sameh Sidhom (Ai Cập). Tại vòng 16, cơ thủ Việt Nam đánh bại Salman với điểm số 50-36, sau 21 lượt cơ. Đến tứ kết, cơ thủ sinh năm 1995 thắng Sidhom 50-27, sau 25 lượt cơ.

Cặp đấu bán kết còn lại diễn ra vào lúc 19 giờ 30, là màn đối đầu giữa Martin Horn (Đức) và Glenn Hofman (Hà Lan).

Hai cơ thủ thắng trận bán kết sẽ tranh chức vô địch ở trận đấu diễn ra vào lúc 23 giờ (theo giờ Việt Nam).

Các trận đấu của World Cup billiards Antwerp 2025 được phát sóng trực tiếp trên nền tảng SOOP Live (link: https://billiards.sooplive.co.kr/schedule).