Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Lịch thi đấu billiards ngày 12.10: Bao Phương Vinh đấu cựu vô địch thế giới, xem phát sóng ở đâu?

Thu Bồn
Thu Bồn
12/10/2025 09:50 GMT+7

Hôm nay (12.10), Bao Phương Vinh tranh tài với cơ thủ kỳ cựu Tasdemir Tayfun, tranh vé vào chơi trận chung kết World Cup billiards Antwerp 2025 đang diễn ra tại Bỉ.

Chặng World Cup billiards Antwerp 2025 diễn ra ngày thi đấu cuối cùng vào hôm nay (12.10), với loạt trận bán kết và chung kết. Theo đó, Bao Phương Vinh là đại diện duy nhất của billiards carom 3 băng Việt Nam góp mặt ở vòng đấu dành cho 4 VĐV mạnh nhất.

Hai nhà vô địch thế giới billiards carom 3 băng gặp nhau, Bao Phương Vinh gặp khó

Trận bán kết đầu tiên của World Cup billiards Antwerp 2025 là màn so tài giữa Bao Phương Vinh và Tasdemir Tayfun (Thổ Nhĩ Kỳ), diễn ra vào lúc 17 giờ (theo giờ Việt Nam). Đây hứa hẹn là cuộc đối đầu hấp dẫn, khi Phương Vinh đang có phong độ cực cao, còn Tasdemir Tayfun là cơ thủ kỳ cựu của làng carom 3 băng châu Âu và thế giới.

Về thành tích quốc tế, Tasdemir Tayfun vượt trội so với cơ thủ Việt Nam. Tayfun hiện đang nắm giữ 3 chức vô địch chặng World Cup billiards và 1 lần vô địch thế giới (World Championship) vào năm 2022. Trong khi đó, Bao Phương Vinh đăng quang World Championship vào năm 2023, nhưng chưa từng vô địch World Cup billiards.

Lịch thi đấu billiards ngày 12.10: Bao Phương Vinh đấu cựu vô địch thế giới, xem phát sóng ở đâu?- Ảnh 1.

Bao Phương Vinh đang tìm kiếm chức vô địch World Cup billiards đầu tiên trong sự nghiệp

ẢNH: N.T

Trước đó, ở lượt trận thuộc vòng 16 và tứ kết, Bao Phương Vinh giành chiến thắng trước Gokhan Salman (Thổ Nhĩ Kỳ) và Sameh Sidhom (Ai Cập). Tại vòng 16, cơ thủ Việt Nam đánh bại Salman với điểm số 50-36, sau 21 lượt cơ. Đến tứ kết, cơ thủ sinh năm 1995 thắng Sidhom 50-27, sau 25 lượt cơ.

Cặp đấu bán kết còn lại diễn ra vào lúc 19 giờ 30, là màn đối đầu giữa Martin Horn (Đức) và Glenn Hofman (Hà Lan).

Hai cơ thủ thắng trận bán kết sẽ tranh chức vô địch ở trận đấu diễn ra vào lúc 23 giờ (theo giờ Việt Nam).

Các trận đấu của World Cup billiards Antwerp 2025 được phát sóng trực tiếp trên nền tảng SOOP Live (link: https://billiards.sooplive.co.kr/schedule).

Tin liên quan

Billiards: Trận đấu gặp sự cố bất ngờ, Trần Quyết Chiến dừng chân ở World Cup Antwerp

Billiards: Trận đấu gặp sự cố bất ngờ, Trần Quyết Chiến dừng chân ở World Cup Antwerp

Trần Quyết Chiến nhận thất bại trước nhà vô địch Martin Horn ở trận đấu thuộc vòng 16 giải Wolrd Cup billiards Antwerp 2025.

Billiards: Trần Quyết Chiến đánh bại nhà vô địch giải quốc gia Việt Nam, ra quân thuận lợi

Billiards: Bao Phương Vinh bùng nổ với sê-ri cực khủng, thiết lập kỷ lục thế giới

Khám phá thêm chủ đề

Billiards Bao Phương Vinh carom 3 băng world cup billiards
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận