Thể thao Các môn khác

Ngoại binh đẳng cấp thế giới của đội bóng chuyền Công an TP.HCM bất ngờ chấn thương

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
10/10/2025 17:49 GMT+7

Tham vọng vô địch ngay mùa giải đầu tiên lên chơi giải bóng chuyền vô địch quốc gia của đội Công an TP.HCM nguy cơ bất thành khi ngoại binh đẳng cấp thế giới Michał Kubiak (Ba Lan) bất ngờ bị chấn thương.

Hôm nay (10.10), người hâm mộ bóng chuyền chờ đợi màn đại chiến tranh ngôi đầu giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 giữa đội Công an TP.HCM với đương kim vô địch Biên Phòng. Tuy nhiên việc Michał Kubiak bất ngờ gặp chấn thương khiến đội Công an TP.HCM để thua chóng vánh 0-3.

Ngoại binh đẳng cấp thế giới của đội bóng chuyền Công an TP.HCM bất ngờ chấn thương- Ảnh 1.

Michał Kubiak bất ngờ chấn thương không thể tiếp tục thi đấu ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025

ẢNH: CA TP.HCM

Michał Kubiak xuất trận cùng đội Công an TP.HCM nhưng khi trận đấu mới bắt đầu, cựu thủ quân đội tuyển bóng chuyền Ba Lan đang phòng thủ ở hàng sau thì bị chấn thương ở lưng không thể tiếp tục thi đấu. Bị "gãy" mũi đánh quan trọng nhất trong đội trong khi ngoại binh còn lại là Luka Tadic (Serbia) không thể hiện được nhiều khiến đội Công an TP.HCM thua trắng 0-3 trước đội Biên Phòng với điểm số lần lượt là 20/25, 17/25, 23/25.

Với việc để thua đội Biên Phòng, đội Công an TP.HCM kết thúc vòng bảng với hạng nhì và chạm trán với đội Thể Công Tân Cảng (hạng ba) ở bán kết trong khi đội Biên Phòng sẽ gặp LPBank Ninh Bình hoặc Sanest Khánh Hòa ở trận bán kết còn lại.

Trao đổi với Thanh Niên hôm nay, HLV Dương Tấn Vinh của đội Công an TP.HCM nói: "Michał Kubiak được chẩn đoán bị chấn thương cột sống, không thể tiếp tục thi đấu ở các trận tiếp theo. Đây là tổn thất rất lớn của đội nhưng chúng tôi buộc phải siết tay nhau hướng về phía trước". Ngoại binh từng 2 lần vô địch thế giới cùng đội tuyển Ba Lan cho thấy mình không có duyên với đội Công an TP.HCM. Vì vướng lịch trình di chuyển do Cúp Hùng Vương 2025 phải dời lịch thi đấu mà tay đập này không thể cùng đội Công an TP.HCM đấu chung kết với Biên Phòng. Trở lại ở giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025, Michał Kubiak quyết tâm tìm kiếm danh hiệu vô địch cùng đội Công an TP.HCM nhưng lại dang dở vì chấn thương bất ngờ.



