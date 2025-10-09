Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Bảng xếp hạng giải bóng chuyền vô địch quốc gia mới nhất hôm nay: Kịch tính

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
09/10/2025 07:05 GMT+7

Giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 đang diễn ra tại Ninh Bình chứng kiến màn cạnh tranh hấp dẫn, kịch tính ở hạng mục nam trong khi hạng mục của nữ sớm an bài.

CLB nào bị văng khỏi tốp 4 giải bóng chuyền quốc gia?

Ở ngày thi đấu hôm qua, đội đương kim vô địch Biên Phòng giành chiến thắng chật vật 3-2 trước chủ nhà LPBank Ninh Bình. Việc giành được 1 điểm trước đội Biên Phòng giúp LPBank Ninh Bình thắp lại hy vọng giành quyền vào bán kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025.

Bảng xếp hạng giải bóng chuyền vô địch quốc gia mới nhất hôm nay: Kịch tính- Ảnh 1.

CLB Hóa chất Đức Giang văng khỏi tốp 4 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025

ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Cục diện của hạng mục nam tính đến hôm nay (9.10) như sau: 3 đội đã chính thức giành vé vào bán kết là Công an TP.HCM (17 điểm), Biên Phòng (16 điểm), Thể Công Tân Cảng (12 điểm). 3 đội LPBank Ninh Bình (7 điểm), Đà Nẵng (7 điểm), Sanest Khánh Hòa (6 điểm) cạnh tranh quyết liệt tấm vé còn lại. Trong đó chủ nhà LPBank Ninh Bình lợi thế nhất khi chạm trán với đối thủ yếu hơn là Tây Ninh ở lượt trận cuối còn Sanest Khánh Hòa phải đại chiến với Đà Nẵng.

Ở hạng mục của nữ, CLB Binh chủng thông tin giành chiến thắng ấn tượng 3-1 trước LPBank Ninh Bình nên đoạt tấm vé cuối cùng vào bán kết, cùng với LPBank Ninh Bình, VTV Bình Điền Long An, Ngân hàng Công thương. Kết quả này cũng khiến CLB Hóa chất Đức Giang ngậm ngùi đứng ngoài cuộc chơi ở vòng bán kết giải vô địch quốc gia 2025.

Hôm nay (9.10) giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 diễn ra các cặp đấu: Ngân hàng Công thương gặp Thanh Hoá (12 giờ, nữ), Sanest Khánh Hoà gặp Đà Nẵng (14 giờ 30, nam), Thái Bình gặp Binh chủng Thông tin (17 giờ 30, nữ), Thể Công Tân Cảng gặp Hà Nội (20 giờ).

Bảng xếp hạng giải bóng chuyền vô địch quốc gia hôm nay (9.10):

Hạng mục nam:

TRẬN ĐẤUĐIỂMSETĐIỂM
HẠNGĐỘITHẮNGBẠITHẮNGBẠITỶ LỆTHẮNGBẠITỶ LỆ
1Công an TP.HCM60171829.0004794511.154
2Biên Phòng60161853.6005634811.170
3Thể Công Tân Cảng42121491.5565344881.094
4LPBank Ninh Bình2479130.6924844950.978
5Đà Nẵng2479140.6434945360.922
6Sanest Khánh Hoà2468120.6674544740.958
7Tây Ninh1547160.4623974480.886
8Hà Nội1534160.0673344020.831

Hạng mục nữ

TRẬN ĐẤUĐIỂMSETĐIỂM
HẠNGĐỘITHẮNGBẠITHẮNGBẠITỶ LỆTHẮNGBẠITỶ LỆ
1LPBank Ninh Bình51141672.2865244951.142
2VTV Bình Điền Long An51141672.2865364731.133
3Binh Chủng Thông Tin42121472.0004764341.097
4Ngân hàng Công thương42121481.7505134641.106
5Hoá chất Đức Giang33810110.9094534700.964
6Thanh Hoá2456140.4294074560.893
7Hưng Yên1569150.6005025350.938
8TP.HCM0612180.1112783750.741


Tin liên quan

Xác định các đội vào bán kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025

Xác định các đội vào bán kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 diễn ra tại Ninh Bình sớm xác định được 3/4 đội nam, 3/4 đội nữ giành quyền vào vòng bán kết.

Học trò 'cưng' của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tỏa sáng ở giải bóng chuyền quốc gia

Xem trực tiếp giải bóng chuyền vô địch quốc gia hôm nay ở đâu, kênh nào?

Khám phá thêm chủ đề

Bóng chuyền giải bóng chuyền vô địch quốc gia Bảng xếp hạng giải bóng chuyền vô địch quốc gia CLB LPBank Ninh Bình
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận