Bảng xếp hạng giải bóng chuyền vô địch quốc gia mới nhất hôm nay: Kịch tính

CLB nào bị văng khỏi tốp 4 giải bóng chuyền quốc gia?

Ở ngày thi đấu hôm qua, đội đương kim vô địch Biên Phòng giành chiến thắng chật vật 3-2 trước chủ nhà LPBank Ninh Bình. Việc giành được 1 điểm trước đội Biên Phòng giúp LPBank Ninh Bình thắp lại hy vọng giành quyền vào bán kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025.

CLB Hóa chất Đức Giang văng khỏi tốp 4 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Cục diện của hạng mục nam tính đến hôm nay (9.10) như sau: 3 đội đã chính thức giành vé vào bán kết là Công an TP.HCM (17 điểm), Biên Phòng (16 điểm), Thể Công Tân Cảng (12 điểm). 3 đội LPBank Ninh Bình (7 điểm), Đà Nẵng (7 điểm), Sanest Khánh Hòa (6 điểm) cạnh tranh quyết liệt tấm vé còn lại. Trong đó chủ nhà LPBank Ninh Bình lợi thế nhất khi chạm trán với đối thủ yếu hơn là Tây Ninh ở lượt trận cuối còn Sanest Khánh Hòa phải đại chiến với Đà Nẵng.

Ở hạng mục của nữ, CLB Binh chủng thông tin giành chiến thắng ấn tượng 3-1 trước LPBank Ninh Bình nên đoạt tấm vé cuối cùng vào bán kết, cùng với LPBank Ninh Bình, VTV Bình Điền Long An, Ngân hàng Công thương. Kết quả này cũng khiến CLB Hóa chất Đức Giang ngậm ngùi đứng ngoài cuộc chơi ở vòng bán kết giải vô địch quốc gia 2025.

Hôm nay (9.10) giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 diễn ra các cặp đấu: Ngân hàng Công thương gặp Thanh Hoá (12 giờ, nữ), Sanest Khánh Hoà gặp Đà Nẵng (14 giờ 30, nam), Thái Bình gặp Binh chủng Thông tin (17 giờ 30, nữ), Thể Công Tân Cảng gặp Hà Nội (20 giờ).

Bảng xếp hạng giải bóng chuyền vô địch quốc gia hôm nay (9.10):

Hạng mục nam:

TRẬN ĐẤU ĐIỂM SET ĐIỂM HẠNG ĐỘI THẮNG BẠI THẮNG BẠI TỶ LỆ THẮNG BẠI TỶ LỆ 1 Công an TP.HCM 6 0 17 18 2 9.000 479 451 1.154 2 Biên Phòng 6 0 16 18 5 3.600 563 481 1.170 3 Thể Công Tân Cảng 4 2 12 14 9 1.556 534 488 1.094 4 LPBank Ninh Bình 2 4 7 9 13 0.692 484 495 0.978 5 Đà Nẵng 2 4 7 9 14 0.643 494 536 0.922 6 Sanest Khánh Hoà 2 4 6 8 12 0.667 454 474 0.958 7 Tây Ninh 1 5 4 7 16 0.462 397 448 0.886 8 Hà Nội 1 5 3 4 16 0.067 334 402 0.831

Hạng mục nữ

TRẬN ĐẤU ĐIỂM SET ĐIỂM HẠNG ĐỘI THẮNG BẠI THẮNG BẠI TỶ LỆ THẮNG BẠI TỶ LỆ 1 LPBank Ninh Bình 5 1 14 16 7 2.286 524 495 1.142 2 VTV Bình Điền Long An 5 1 14 16 7 2.286 536 473 1.133 3 Binh Chủng Thông Tin 4 2 12 14 7 2.000 476 434 1.097 4 Ngân hàng Công thương 4 2 12 14 8 1.750 513 464 1.106 5 Hoá chất Đức Giang 3 3 8 10 11 0.909 453 470 0.964 6 Thanh Hoá 2 4 5 6 14 0.429 407 456 0.893 7 Hưng Yên 1 5 6 9 15 0.600 502 535 0.938 8 TP.HCM 0 6 1 2 18 0.111 278 375 0.741



