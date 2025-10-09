Bảng xếp hạng giải bóng chuyền vô địch quốc gia mới nhất hôm nay: Kịch tính

CLB nào bị văng khỏi tốp 4 giải bóng chuyền quốc gia?
Ở ngày thi đấu hôm qua, đội đương kim vô địch Biên Phòng giành chiến thắng chật vật 3-2 trước chủ nhà LPBank Ninh Bình. Việc giành được 1 điểm trước đội Biên Phòng giúp LPBank Ninh Bình thắp lại hy vọng giành quyền vào bán kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025.
Cục diện của hạng mục nam tính đến hôm nay (9.10) như sau: 3 đội đã chính thức giành vé vào bán kết là Công an TP.HCM (17 điểm), Biên Phòng (16 điểm), Thể Công Tân Cảng (12 điểm). 3 đội LPBank Ninh Bình (7 điểm), Đà Nẵng (7 điểm), Sanest Khánh Hòa (6 điểm) cạnh tranh quyết liệt tấm vé còn lại. Trong đó chủ nhà LPBank Ninh Bình lợi thế nhất khi chạm trán với đối thủ yếu hơn là Tây Ninh ở lượt trận cuối còn Sanest Khánh Hòa phải đại chiến với Đà Nẵng.
Ở hạng mục của nữ, CLB Binh chủng thông tin giành chiến thắng ấn tượng 3-1 trước LPBank Ninh Bình nên đoạt tấm vé cuối cùng vào bán kết, cùng với LPBank Ninh Bình, VTV Bình Điền Long An, Ngân hàng Công thương. Kết quả này cũng khiến CLB Hóa chất Đức Giang ngậm ngùi đứng ngoài cuộc chơi ở vòng bán kết giải vô địch quốc gia 2025.
Hôm nay (9.10) giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 diễn ra các cặp đấu: Ngân hàng Công thương gặp Thanh Hoá (12 giờ, nữ), Sanest Khánh Hoà gặp Đà Nẵng (14 giờ 30, nam), Thái Bình gặp Binh chủng Thông tin (17 giờ 30, nữ), Thể Công Tân Cảng gặp Hà Nội (20 giờ).
Bảng xếp hạng giải bóng chuyền vô địch quốc gia hôm nay (9.10):
Hạng mục nam:
|TRẬN ĐẤU
|ĐIỂM
|SET
|ĐIỂM
|HẠNG
|ĐỘI
|THẮNG
|BẠI
|THẮNG
|BẠI
|TỶ LỆ
|THẮNG
|BẠI
|TỶ LỆ
|1
|Công an TP.HCM
|6
|0
|17
|18
|2
|9.000
|479
|451
|1.154
|2
|Biên Phòng
|6
|0
|16
|18
|5
|3.600
|563
|481
|1.170
|3
|Thể Công Tân Cảng
|4
|2
|12
|14
|9
|1.556
|534
|488
|1.094
|4
|LPBank Ninh Bình
|2
|4
|7
|9
|13
|0.692
|484
|495
|0.978
|5
|Đà Nẵng
|2
|4
|7
|9
|14
|0.643
|494
|536
|0.922
|6
|Sanest Khánh Hoà
|2
|4
|6
|8
|12
|0.667
|454
|474
|0.958
|7
|Tây Ninh
|1
|5
|4
|7
|16
|0.462
|397
|448
|0.886
|8
|Hà Nội
|1
|5
|3
|4
|16
|0.067
|334
|402
|0.831
Hạng mục nữ
|TRẬN ĐẤU
|ĐIỂM
|SET
|ĐIỂM
|HẠNG
|ĐỘI
|THẮNG
|BẠI
|THẮNG
|BẠI
|TỶ LỆ
|THẮNG
|BẠI
|TỶ LỆ
|1
|LPBank Ninh Bình
|5
|1
|14
|16
|7
|2.286
|524
|495
|1.142
|2
|VTV Bình Điền Long An
|5
|1
|14
|16
|7
|2.286
|536
|473
|1.133
|3
|Binh Chủng Thông Tin
|4
|2
|12
|14
|7
|2.000
|476
|434
|1.097
|4
|Ngân hàng Công thương
|4
|2
|12
|14
|8
|1.750
|513
|464
|1.106
|5
|Hoá chất Đức Giang
|3
|3
|8
|10
|11
|0.909
|453
|470
|0.964
|6
|Thanh Hoá
|2
|4
|5
|6
|14
|0.429
|407
|456
|0.893
|7
|Hưng Yên
|1
|5
|6
|9
|15
|0.600
|502
|535
|0.938
|8
|TP.HCM
|0
|6
|1
|2
|18
|0.111
|278
|375
|0.741
