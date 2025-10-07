Xem trực tiếp giải bóng chuyền vô địch quốc gia hôm nay ở đâu, kênh nào?

Ở giải nữ giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 hôm nay diễn ra 2 trận đấu giữa CLB Ngân hàng Công thương với Hưng Yên, CLB Hóa chất Đức Giang với Thanh Hóa. Trong khi ở giải nam là cuộc chạm trán giữa Sanest Khánh Hòa với Thể Công Tân Cảng, đội Công an TP.HCM với Đà Nẵng.

CLB Hóa chất Đức Giang cạnh tranh tấm vé vào bán kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 ẢNH: CLB HCĐG

Trận đấu giữa Ngân hàng Công thương với Hưng Yên diễn ra lúc 12 giờ. Kết thúc giai đoạn 1, CLB Ngân hàng Công thương xếp hạng 4 với 9 điểm trong khi Hưng Yên xếp hạng 7 với 6 điểm. Vì thế trận đấu này rất quan trọng với cả 2, nếu đánh bại đối thủ, Ngân hàng Công thương giữ chân trong tốp 4 còn một chiến thắng không những giúp Hưng Yên cải thiện thứ hạng mà còn tăng cơ hội cạnh tranh tấm vé vào bán kết.

Trong khi đó ở trận đấu diễn ra lúc 17 giờ 30, CLB Hóa chất Đức Giang hiện có 5 điểm (hạng 5) cạnh tranh quyết liệt với đội Thanh Hóa cũng đang có 5 điểm (hạng 6). Đội nào thua ở trận đấu này sẽ có nguy cơ tranh trụ hạng.

Đội Công an TP.HCM tham vọng vô địch ẢNH: CLB CA TP.HCM

Lúc 14 giờ 30 diễn ra trận đấu hấp dẫn tại giải nam khi CLB Sanest Khánh Hòa gặp Thể Công Tân Cảng. Kết thúc giai đoạn 1, Sanest Khánh Hòa xếp hạng 5 với 6 điểm trong khi Thể Công Tân Cảng xếp hạng 3 với 9 điểm. Đội bóng đến từ phố biển Nha Trang chưa ổn định được lực lượng nên khó làm nên chuyện trước đối thủ.

Lúc 20 giờ diễn ra trận đấu tâm điểm của ngày khai mạc giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 khi đội Công an TP.HCM gặp CLB Đà Nẵng. Công an TP.HCM có 14 điểm dẫn đầu bảng xếp hạng còn CLB Đà Nẵng xếp hạng 4 với 7 điểm. Với việc sở hữu dàn nội binh chất lượng cùng 2 ngoại binh đẳng cấp là Michal Kubiak và Luka Tadic, đội Công an TP.HCM được đánh giá rất cao, hứa hẹn có thêm chiến thắng.

Lịch thi đấu và trực tiếp giải bóng chuyền vô địch quốc gia hôm nay ẢNH: VTVCAB

Tin vui cho khán giả bóng chuyền Việt Nam khi vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 được phát sóng miễn phí trên ON Sports, ứng dụng ON Plus của VTVCab.