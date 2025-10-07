Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem trực tiếp giải bóng chuyền vô địch quốc gia hôm nay ở đâu, kênh nào?

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
07/10/2025 07:42 GMT+7

Hôm nay (7.10), giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 chính thức diễn ra giai đoạn 2 tại Ninh Bình với những trận đấu hứa hẹn hấp dẫn.

Ở giải nữ giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 hôm nay diễn ra 2 trận đấu giữa CLB Ngân hàng Công thương với Hưng Yên, CLB Hóa chất Đức Giang với Thanh Hóa. Trong khi ở giải nam là cuộc chạm trán giữa Sanest Khánh Hòa với Thể Công Tân Cảng, đội Công an TP.HCM với Đà Nẵng.

Xem trực tiếp giải bóng chuyền vô địch quốc gia hôm nay ở đâu, kênh nào?- Ảnh 1.

CLB Hóa chất Đức Giang cạnh tranh tấm vé vào bán kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025

ẢNH: CLB HCĐG

Trận đấu giữa Ngân hàng Công thương với Hưng Yên diễn ra lúc 12 giờ. Kết thúc giai đoạn 1, CLB Ngân hàng Công thương xếp hạng 4 với 9 điểm trong khi Hưng Yên xếp hạng 7 với 6 điểm. Vì thế trận đấu này rất quan trọng với cả 2, nếu đánh bại đối thủ, Ngân hàng Công thương giữ chân trong tốp 4 còn một chiến thắng không những giúp Hưng Yên cải thiện thứ hạng mà còn tăng cơ hội cạnh tranh tấm vé vào bán kết. 

Trong khi đó ở trận đấu diễn ra lúc 17 giờ 30, CLB Hóa chất Đức Giang hiện có 5 điểm (hạng 5) cạnh tranh quyết liệt với đội Thanh Hóa cũng đang có 5 điểm (hạng 6). Đội nào thua ở trận đấu này sẽ có nguy cơ tranh trụ hạng.

Xem trực tiếp giải bóng chuyền vô địch quốc gia hôm nay ở đâu, kênh nào?- Ảnh 2.

Đội Công an TP.HCM tham vọng vô địch

ẢNH: CLB CA TP.HCM

Lúc 14 giờ 30 diễn ra trận đấu hấp dẫn tại giải nam khi CLB Sanest Khánh Hòa gặp Thể Công Tân Cảng. Kết thúc giai đoạn 1, Sanest Khánh Hòa xếp hạng 5 với 6 điểm trong khi Thể Công Tân Cảng xếp hạng 3 với 9 điểm. Đội bóng đến từ phố biển Nha Trang chưa ổn định được lực lượng nên khó làm nên chuyện trước đối thủ.

Lúc 20 giờ diễn ra trận đấu tâm điểm của ngày khai mạc giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 khi đội Công an TP.HCM gặp CLB Đà Nẵng. Công an TP.HCM có 14 điểm dẫn đầu bảng xếp hạng còn CLB Đà Nẵng xếp hạng 4 với 7 điểm. Với việc sở hữu dàn nội binh chất lượng cùng 2 ngoại binh đẳng cấp là Michal Kubiak và Luka Tadic, đội Công an TP.HCM được đánh giá rất cao, hứa hẹn có thêm chiến thắng.

Xem trực tiếp giải bóng chuyền vô địch quốc gia hôm nay ở đâu, kênh nào?- Ảnh 3.

Lịch thi đấu và trực tiếp giải bóng chuyền vô địch quốc gia hôm nay

ẢNH: VTVCAB

Tin vui cho khán giả bóng chuyền Việt Nam khi vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 được phát sóng miễn phí trên ON Sports, ứng dụng ON Plus của VTVCab.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
