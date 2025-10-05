Nhiều ngoại binh chất lượng ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia

Tay đập đẳng cấp thế giới trở lại

Ở giải nam, HLV Dương Tấn Vinh của đội Công an TP.HCM cho biết, đội bóng này sẽ có sự trở lại của cựu thủ quân đội tuyển bóng chuyền Ba Lan Michal Kubiak. Tay đập này từng cùng đội tuyển Ba Lan đoạt chức vô địch bóng chuyền nam thế giới các năm 2014, 2018, từng thi đấu chuyên nghiệp ở các giải hàng đầu thế giới.

Ở giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 diễn ra hồi tháng 3, Michal Kubiak ở tuổi 37 vẫn thể hiện đẳng cấp khi giúp đội Công an TP.HCM toàn thắng cả 5 trận. Với chiều cao 1,92 m cùng đà bật nhảy tấn công lên tới 3,47 m, Michal Kubiak đặc biệt hiệu quả ở những pha tấn công tầm cao. Ngoài ra, tay đập này còn phát bóng tấn công đầy uy lực, xử lý bóng điêu luyện, đẳng cấp. Với việc giữ chân được Michal Kubiak đồng thời sở hữu dàn nội binh chất lượng như Quản Trọng Nghĩa, Phạm Quốc Dư, Nguyễn Đình Nhu, Trần Triển Chiêu…, đội Công an TP.HCM tiếp tục là ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch ngay mùa đầu tiên lên chơi ở giải vô địch quốc gia.

Tay đập đẳng cấp thế giới Michal Kubiak trong màu áo đội Công an TP.HCM ẢNH: CLB CA TP.HCM

Đối thủ đáng gờm nhất của đội Công an TP.HCM là CLB Biên phòng quyết định sử dụng ngoại binh quen thuộc người Thái Lan Jakkrit Thanomnoi. CLB Biên phòng được ví như đội tuyển VN thu nhỏ khi quy tụ các tuyển thủ Nguyễn Ngọc Thuân, Phạm Văn Hiệp, Đinh Văn Duy, Trần Duy Tuyến. Ở giai đoạn 1, CLB Biên phòng cũng đạt thành tích toàn thắng 5 trận. Thầy trò HLV Trần Đình Tiền đang trong quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng cho mục tiêu bảo vệ danh hiệu vô địch trước sự cạnh tranh quyết liệt từ đội Công an TP.HCM.

Các đội giàu tham vọng ở giải nam như Thể Công, Sanest Khánh Hòa cũng sẵn sàng cho cuộc đua ở giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia. CLB Sanest Khánh Hòa đã chiêu mộ thành công ngoại binh người Argentina Federico Pereyra.

Mối lo ở khâu tổ chức

Cuộc cạnh tranh ở giai đoạn 2 và vòng chung kết của giải nữ còn hấp dẫn hơn giải nam. Tính đến hôm qua đã có 7/8 đội nữ đạt thỏa thuận chiêu mộ ngoại binh. Đáng chú ý là sự xuất hiện của các ngoại binh đến từ Mỹ như Roni Jones Perry của CLB VTV Bình Điền Long An, Leah Hardeman của CLB Thanh Hóa. Ngoài ra còn có các VĐV đến từ châu Âu như Miroslava Paskova (Bulgaria) thi đấu cho CLB LPBank Ninh Bình, Irina Voronkova (Nga) về đầu quân cho đội Binh chủng Thông tin, Anna Belyanskaya (Nga) của CLB Ngân hàng Công thương, Helena Grozer (CH Czech) gia nhập đội Thái Bình.

Để nâng cấp đội hình, góp phần tăng cường chất lượng, sự hấp dẫn cho giải bóng chuyền vô địch quốc gia, các CLB tại VN đã bỏ ra kinh phí không nhỏ để chiêu mộ ngoại binh bên cạnh chi phí tập huấn, thi đấu. Lịch trình các đội bóng dựa theo kế hoạch từ sớm của Liên đoàn Bóng chuyền VN (VFV). Vì thế một số đội không khỏi lo lắng, thậm chí bức xúc khi VFV thay đổi lịch trình thi đấu giai đoạn 2 và vòng chung kết. Việc đôn lịch thi đấu sớm hơn 3 ngày so với dự kiến đẩy một số CLB vào thế khó khi phải thay đổi lịch trình ăn, ở, di chuyển. Chưa kể họ phải làm việc lại với ngoại binh khi lịch trình thay đổi.

HLV một đội tham dự giải cho biết bóng chuyền VN đang nỗ lực chuyên nghiệp hóa, vì thế ngoài lý do bất khả kháng thì không nên thay đổi lịch trình thi đấu bởi sẽ ảnh hưởng đến nhiều vấn đề khác và cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp.