Bài toán khó cho bóng chuyền nữ Việt Nam khi vắng Bích Tuyền

Hoàng Lê
Hoàng Lê
05/10/2025 00:00 GMT+7

Mục tiêu vượt qua Thái Lan để lần đầu vô địch SEA Games của đội tuyển bóng chuyền nữ VN trở nên khó khăn khi thiếu vắng tay ghi điểm số 1 Nguyễn Thị Bích Tuyền.

AI THAY THẾ BÍCH TUYỀN?

Với việc không tham dự vòng 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia sắp khởi tranh ở Ninh Bình, gần như chắc chắn Nguyễn Thị Bích Tuyền sẽ không thi đấu ở SEA Games 33 tại Thái Lan vào tháng 12. Đây sẽ là sự thiếu hụt đáng tiếc bởi nếu có Bích Tuyền, đội tuyển VN không hề thua kém so với đội tuyển bóng chuyền Thái Lan.

Bài toán khó cho bóng chuyền nữ Việt Nam khi vắng Bích Tuyền- Ảnh 1.

Đội tuyển bóng chuyền nữ VN kỳ vọng đoạt HCV lịch sử ở SEA Games 33

ẢNH: VFV

Tại giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 vừa qua ở Thái Lan, Bích Tuyền rút lui giờ chót vì lý do cá nhân. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chọn Hoàng Thị Kiều Trinh và Vi Thị Như Quỳnh thay thế, chơi ở vị trí đối chuyền. Cả hai được đánh giá chỉ ở mức tròn vai, thậm chí không giữ được trạng thái thi đấu tốt ở những thời điểm quan trọng của trận đấu. Vì thế, ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ VN kỳ vọng cả hai sẽ cần phải hoàn thiện hơn ở giai đoạn tập trung quyết định sắp tới. Ngoài ra, đối chuyền Nguyễn Thị Trà My đang trên đà lấy lại phong độ khá tốt sau chấn thương cũng có thể là phương án mà HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lựa chọn nếu cô thi đấu tốt ở vòng 2 giải bóng chuyền quốc gia.

Không có Bích Tuyền, kỲ VỌNG CÁC TRỤ CỘT ĐẠT PHONG ĐỘ CAO

Ngoài việc giải bài toán tìm người thay thế Bích Tuyền, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt còn trông chờ dàn trụ cột gồm Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Bích Thủy, Đoàn Thị Lâm Oanh, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Khánh Đang giữ vững phong độ.

Trần Thị Thanh Thúy đang đầu quân cho CLB Gunma Green Wings thi đấu ở giải vô địch Nhật Bản. Thanh Thúy cũng đang dần lấy lại phong độ sau chấn thương, hứa hẹn là tay ghi điểm hàng đầu cho đội tuyển VN ở SEA Games 33. Phụ công Nguyễn Thị Bích Thủy sau thời gian được thử thách ở giải Hàn Quốc, cũng cho thấy sự tiến bộ đáng khen. Cô được kỳ vọng phát huy hiệu quả những pha đánh nhanh giúp lối chơi của đội tuyển VN đa dạng, biến hóa hơn. Mũi đánh của Bích Thủy hứa hẹn gây khó cho kình địch Thái Lan. Bên cạnh đó, chuyền hai Lâm Oanh cũng được trông chờ phát huy kinh nghiệm, kiến tạo những đường bóng sắc sảo để đồng đội ghi điểm. Vị trí khác cũng rất quan trọng là libero, nơi Nguyễn Khánh Đang được kỳ vọng sẽ tỏa sáng, hỗ trợ khâu bắt bước một và phòng thủ làm bệ phóng cho hàng tấn công.

Giải vô địch quốc gia sắp tới là đợt rà soát cuối cùng để HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tuyển chọn những gương mặt xuất sắc, có phong độ cao nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33. Đây là kỳ SEA Games mà bóng chuyền nữ VN quyết tâm tìm kiếm tấm HCV lịch sử sau nhiều lần chấp nhận về nhì, sau Thái Lan. 

