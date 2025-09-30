Dàn sao trẻ bóng chuyền nữ Hà Nội được chắp cánh

Đội bóng chuyền nữ Hà Nội sở hữu nhiều tài năng trẻ đầy hứa hẹn ẢNH: BCHN

Ngày 30.9, Trung tâm huấn luyện thể thao Hà Nội, Liên đoàn Bóng chuyền Hà Nội và Công ty CP Tasco Auto tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, công bố tên gọi chính thức của đội làCLB Bóng chuyền nữ Hà Nội – Tasco Auto hiện thi đấu ở giải hạng A toàn quốc.

Sở hữu dàn tay đập trẻ tài năng từng thi đấu cho đội tuyển U.21 như Bùi Thị Ánh Thảo, Vi Thị Yến Nhi, Phạm Thùy Linh, Lê Thùy Linh... tuy nhiên do kinh phí hạn hẹp nên đội bóng chuyền nữ Hà Nội không có ngoại binh và nội binh chất lượng, giàu kinh nghiệm nên vừa lên chơi giải vô địch quốc gia 1 mùa lại phải quay về giải hạng A.

Việc có được sự đồng hành của nhà tài trợ vừa ký kết là bước đi đầy quyết tâm, mở ra những kỳ vọng mới cho bóng chuyền nữ Hà Nội.

Bà Trần Thùy Chi, Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Hà Nội chia sẻ: "Lần đầu tiên, bóng chuyền nữ Hà Nội có được sự đồng hành chính thức và dài hạn từ một doanh nghiệp lớn như Tasco Auto. Đây là dấu mốc quan trọng, giúp đội bóng có thêm nền tảng vững chắc để phát triển chuyên môn, đồng thời mở rộng cơ hội kết nối với người hâm mộ và cộng đồng. Đây cũng là bước đầu trong kế hoạch hoạt động 5 năm tới của Liên đoàn Bóng chuyền Hà Nội với 3 mục tiêu hành động chính là phát triển bóng chuyền đỉnh cao, phát triển bóng chuyền học đường và bóng chuyền phong trào".

Bà Trần Thùy Chi - Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Hà Nội

Ra mắt CLB bóng chuyền nữ Hà Nội - Tasco Auto ẢNH: BCHN

Ông Nguyễn Thế Minh – Phó chủ tịch HĐQT Tasco Auto cho biết: "Chúng tôi mong muốn được đi cùng với một đội bóng có truyền thống đào tạo trẻ, để cùng vun đắp, cùng trưởng thành, thay vì tìm kiếm kết quả tức thời ở một đội bóng đã sẵn ở đỉnh cao. Tasco Auto có niềm tin với nội lực của cơ sở đào tạo trẻ xuất sắc, bóng chuyền nữ Hà Nội sẽ sớm gặt hái thành công trong tương lai gần".



