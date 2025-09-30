Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Dàn sao trẻ bóng chuyền nữ Hà Nội được chắp cánh

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
30/09/2025 13:48 GMT+7

Với việc có nhà tài trợ đồng hành, dàn sao trẻ của bóng chuyền nữ Hà Nội như Bùi Thị Ánh Thảo, Vi Thị Yến Nhi, Phạm Thùy Linh, Lê Thùy Linh hứa hẹn 'bay cao'.

Ngày 30.9, Trung tâm huấn luyện thể thao Hà Nội, Liên đoàn Bóng chuyền Hà Nội và Công ty CP Tasco Auto tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, công bố tên gọi chính thức của đội là CLB Bóng chuyền nữ Hà Nội – Tasco Auto hiện thi đấu ở giải hạng A toàn quốc.
Dàn sao trẻ bóng chuyền nữ Hà Nội được chắp cánh- Ảnh 1.

Đội bóng chuyền nữ Hà Nội sở hữu nhiều tài năng trẻ đầy hứa hẹn

ẢNH: BCHN

Sở hữu dàn tay đập trẻ tài năng từng thi đấu cho đội tuyển U.21 như Bùi Thị Ánh Thảo, Vi Thị Yến Nhi, Phạm Thùy Linh, Lê Thùy Linh... tuy nhiên do kinh phí hạn hẹp nên đội bóng chuyền nữ Hà Nội không có ngoại binh và nội binh chất lượng, giàu kinh nghiệm nên vừa lên chơi giải vô địch quốc gia 1 mùa lại phải quay về giải hạng A.

Việc có được sự đồng hành của nhà tài trợ vừa ký kết là bước đi đầy quyết tâm, mở ra những kỳ vọng mới cho bóng chuyền nữ Hà Nội. 

Bà Trần Thùy Chi, Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Hà Nội chia sẻ: "Lần đầu tiên, bóng chuyền nữ Hà Nội có được sự đồng hành chính thức và dài hạn từ một doanh nghiệp lớn như Tasco Auto. Đây là dấu mốc quan trọng, giúp đội bóng có thêm nền tảng vững chắc để phát triển chuyên môn, đồng thời mở rộng cơ hội kết nối với người hâm mộ và cộng đồng. Đây cũng là bước đầu trong kế hoạch hoạt động 5 năm tới của Liên đoàn Bóng chuyền Hà Nội với 3 mục tiêu hành động chính là phát triển bóng chuyền đỉnh cao, phát triển bóng chuyền học đường và bóng chuyền phong trào".

Dàn sao trẻ bóng chuyền nữ Hà Nội được chắp cánh- Ảnh 2.

Bà Trần Thùy Chi - Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Hà Nội

Dàn sao trẻ bóng chuyền nữ Hà Nội được chắp cánh- Ảnh 3.

Ra mắt CLB bóng chuyền nữ Hà Nội - Tasco Auto

ẢNH: BCHN

Ông Nguyễn Thế Minh – Phó chủ tịch HĐQT Tasco Auto cho biết: "Chúng tôi mong muốn được đi cùng với một đội bóng có truyền thống đào tạo trẻ, để cùng vun đắp, cùng trưởng thành, thay vì tìm kiếm kết quả tức thời ở một đội bóng đã sẵn ở đỉnh cao. Tasco Auto có niềm tin với nội lực của cơ sở đào tạo trẻ xuất sắc, bóng chuyền nữ Hà Nội sẽ sớm gặt hái thành công trong tương lai gần".


Tin liên quan

‘Bom tấn’ ngoại binh nâng chất giải bóng chuyền quốc gia

‘Bom tấn’ ngoại binh nâng chất giải bóng chuyền quốc gia

Giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2025 hứa hẹn hấp dẫn khi các CLB mạnh tay chiêu mộ ngoại binh chất lượng.

Đại diện bóng chuyền nữ Việt Nam thua trắng trước đội bóng đặc biệt của Thái Lan

Thêm chiến thắng cho đại diện bóng chuyền nữ Việt Nam trên đất Thái Lan

Khám phá thêm chủ đề

Bóng chuyền Bóng chuyền nữ Hà Nội Vi Thị Yến Nhi Bùi Thị Ánh Thảo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận