Ươm mầm cho các tài năng nhí ở giải pickleball Phiten Cup 2025

Giải pickleball Phiten Cup 2025 diễn ra nhân kỷ niệm 42 năm thành lập Phiten toàn cầu. Bên cạnh nội dung đôi nam nữ (hoặc đôi nữ) 5.0, đôi tự do 6.5, ban tổ chức còn tạo ra sân chơi miễn phí cho các VĐV nhí với 2 nội dung U.12 và U.14 thu hút gần 50 em tham gia, tạo không khí sôi nổi, hào hứng.

Em trai Trương Vinh Hiển cầm cúp vô địch U.12 giải pickleball Phiten Cup 2025 ẢNH: BTC

Đậu Hoàng Hải (phải) và Nguyễn Gia Bảo đoạt hạng nhì

Bà Nguyễn Ngọc Khánh Trang, trưởng ban tổ chức giải chia sẻ: "Giải pickleball Phiten Cup 2025 ra đời với mong muốn kết nối cộng đồng pickleball, tạo sân chơi lành mạnh, vui khỏe cho mọi người. Giải đấu là nơi ươm mầm cho các tài năng, truyền cảm hứng để các em nhỏ có cơ hội thể hiện bản lĩnh, rèn luyện ý chí và khẳng định chính mình. Chúng tôi mong muốn gieo hạt giống đam mê, khuyến khích các em tiếp tục gắn bó lâu dài với thể thao, xây dựng thói quen sống năng động, lành mạnh. Không chỉ hướng tới thành tích, mà còn tôn vinh tinh thần fair- play, tôn trọng, học hỏi và kết nối giữa các vận động viên trẻ".

Giải pickleball Phiten Cup 2025 là sân chơi ý nghĩa cho các VĐV nhí ẢNH: BTC

Các VĐV nhất, nhì, ba nội dung U.14 giải pickleball Phiten Cup 2025 ẢNH: BTC

Các trận đấu ở nội dung trẻ em diễn ra hào hứng, được sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ. Tại nội dung U.12, em trai của tay vợt Trương Vinh Hiển là Trương Vinh Văn đứng cùng Nguyễn Đức Nghiêm giành ngôi vô địch trong khi đôi Đậu Hoàng Hải/Nguyễn Gia Bảo nhận danh hiệu á quân còn đôi Nguyễn Vương Bảo/Trần Minh Đại, Thiên Kim/Đan Thanh xếp đồng hạng ba . Ở nội dung U.14, đôi Hiếu Minh/Dolar bước lên bục cao nhất còn đôi Đức Phát/Bảo Hân á quân, đôi Lê Xuân Thái/Nguyễn Gia Bảo, Rafael Huỳnh/Nguyễn Hải Đăng xếp đồng hạng ba.

Phạm Đình Chiến (trái) cùng Nguyễn Hiền Thịnh vô địch nội dung 6.5, trình cao nhất tại giải ẢNH: BTC

Ở nội dung đôi nam nữ 5.0, danh hiệu vô địch thuộc về Lê Châu/Phúc Cần Thơ và ở nội dung trình cao nhất của giải pickleball Phiten Cup 2025, đôi Phạm Đình Chiến/Nguyễn Hiền Thịnh xuất sắc đánh bại hàng loạt đối thủ mạnh để bước lên bục cao nhất, nhận phần thưởng 20 triệu đồng tiền mặt cùng 20 triệu đồng quà tặng từ ban tổ chức.







