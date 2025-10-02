Báo Phụ nữ TP.HCM tổ chức giải pickleball lần 3 năm 2025, thêm nội dung gia đình

Hôm nay (2.10), Báo Phụ nữ TP.HCM họp báo công bố mùa giải pickleball lần 3 năm 2025 với nhiều nét mới thú vị. Đáng chú ý là việc lần đầu tổ chức nội dung gia đình, thi đấu theo thể thức đồng đội gồm các cặp mẹ con, cha mẹ và cha con.

Bà Phạm Thị Vân Anh - chia sẻ tại họp báo ẢNH: BTC

Giải pickleball có thêm nội dung gia đình ẢNH: BTC

Bà Phạm Thị Vân Anh - Phó tổng biên tập Báo Phụ nữ TP.HCM cho biết với chủ đề "Tăng yêu thương - Thêm vui khỏe", ban tổ chức không ngừng nỗ lực để giải đấu tạo ra giá trị cho cộng đồng pickleball, giúp gắn kết gia đình và chia sẻ trách nhiệm xã hội. Đó cũng là lý do ban tổ chức trích từ phí dự giải của các VĐV để trao quà hỗ trợ CLB pickleball người khuyết tật TP.HCM và cho phụ nữ khó khăn.

Giải pickleball bước sang mùa giải thứ 3 ẢNH: BTC

Giải pickleball tranh Cúp Báo Phụ nữ TP.HCM lần 3 năm 2025 sẽ diễn ra vào ngày 8.11 tại sân Tana Sports (TP.HCM). Ngoài nội dung gia đình, giải còn có 8 nội dung khác là: đôi nữ trình 4.5, đôi nữ trình 6.5, đôi vợ chồng trên 45 tuổi, đôi vợ chồng dưới 45 tuổi, đôi nam người nổi tiếng, đôi nữ người nổi tiếng, đôi nữ cán bộ công chức, đôi nam cán bộ công chức. Ngoài phần thưởng nhất, nhì, ba các nội dung, ban tổ chức còn trao các giải thưởng VĐV ấn tượng, đôi vợ chồng ấn tượng và gia đình ấn tượng.







