Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Báo Phụ nữ TP.HCM tổ chức giải pickleball lần 3 năm 2025, thêm nội dung gia đình

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
02/10/2025 15:39 GMT+7

Nội dung gia đình lần đầu được đưa vào thi đấu ở giải pickleball tranh Cúp Báo Phụ nữ TP.HCM lần 3 năm 2025.

Hôm nay (2.10), Báo Phụ nữ TP.HCM họp báo công bố mùa giải pickleball lần 3 năm 2025 với nhiều nét mới thú vị. Đáng chú ý là việc lần đầu tổ chức nội dung gia đình, thi đấu theo thể thức đồng đội gồm các cặp mẹ con, cha mẹ và cha con.

Báo Phụ nữ TP.HCM tổ chức giải pickleball lần 3 năm 2025, thêm nội dung gia đình- Ảnh 1.

Bà Phạm Thị Vân Anh - chia sẻ tại họp báo

ẢNH: BTC

Báo Phụ nữ TP.HCM tổ chức giải pickleball lần 3 năm 2025, thêm nội dung gia đình- Ảnh 2.

Giải pickleball có thêm nội dung gia đình

ẢNH: BTC

Bà Phạm Thị Vân Anh - Phó tổng biên tập Báo Phụ nữ TP.HCM cho biết với chủ đề "Tăng yêu thương - Thêm vui khỏe", ban tổ chức không ngừng nỗ lực để giải đấu tạo ra giá trị cho cộng đồng pickleball, giúp gắn kết gia đình và chia sẻ trách nhiệm xã hội. Đó cũng là lý do ban tổ chức trích từ phí dự giải của các VĐV để trao quà hỗ trợ CLB pickleball người khuyết tật TP.HCM và cho phụ nữ khó khăn.

Báo Phụ nữ TP.HCM tổ chức giải pickleball lần 3 năm 2025, thêm nội dung gia đình- Ảnh 3.

Giải pickleball bước sang mùa giải thứ 3

ẢNH: BTC

Giải pickleball tranh Cúp Báo Phụ nữ TP.HCM lần 3 năm 2025 sẽ diễn ra vào ngày 8.11 tại sân Tana Sports (TP.HCM). Ngoài nội dung gia đình, giải còn có 8 nội dung khác là: đôi nữ trình 4.5, đôi nữ trình 6.5, đôi vợ chồng trên 45 tuổi, đôi vợ chồng dưới 45 tuổi, đôi nam người nổi tiếng, đôi nữ người nổi tiếng, đôi nữ cán bộ công chức, đôi nam cán bộ công chức. Ngoài phần thưởng nhất, nhì, ba các nội dung, ban tổ chức còn trao các giải thưởng VĐV ấn tượng, đôi vợ chồng ấn tượng và gia đình ấn tượng.



Tin liên quan

Lý Hoàng Nam đánh bại Linh Giang, Vinh Hiển quật ngã Jack Wong ở PPA Tour Asia Vietnam

Lý Hoàng Nam đánh bại Linh Giang, Vinh Hiển quật ngã Jack Wong ở PPA Tour Asia Vietnam

Những bất ngờ xảy ra ở nội dung đơn nam chuyên nghiệp giải pickleball PPA Tour Asia Vietnam Cup 2025 tại Đà Nẵng khi Lý Hoàng Nam vượt qua Trịnh Linh Giang còn Nguyễn Vinh Hiển thắng Jack Wong.

Nhiều nét mới hấp dẫn ở giải pickleball Củ Chi mở rộng 2025

Giải VTV A.O.Smith Pickleball Open 2025: So tài đỉnh cao, kết nối cộng đồng

Khám phá thêm chủ đề

Pickleball Giải pickleball Báo Phụ nữ TP.HCM VĐV Pickleball báo Phụ Nữ TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận