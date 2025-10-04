Giải pickleball quốc tế PPA Tour Asia Vietnam Cup lập kỷ lục Guinness thế giới

Theo đó 7.916 khán giả đến Cung thể thao Tiên Sơn trong ngày diễn ra các trận chung kết hôm nay (4.10) đã vượt kỷ lục cũ 5.522 người tại Mỹ, qua đó được xác lập kỷ lục Guinness thế giới về giải pickleball có số lượng khán giả xem trực tiếp đông nhất thế giới. Đại diện Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới đã công bố và trao chứng nhận danh hiệu kỷ lục Guinness thế giới này.

Chứng nhận kỷ lục Guinness của giải

Đại diện Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới đã công bố và trao chứng nhận kỷ lục Guinness thế giới về giải pickleball có số lượng khán giả xem trực tiếp đông nhất cho giải pickleball quốc tế PPA Tour Asia Vietnam Cup 2025 ẢNH: BTC

Giải pickleball quốc tế PPA Tour Asia Vietnam Cup 2025 do FPT Play phối hợp cùng Liên đoàn Pickleball Đà Nẵng và Công ty AAC tổ chức, quy tụ gần 600 tay vợt chuyên nghiệp và phong trào, trong đó có các tay vợt hàng đầu thế giới như Ben Johns, Tyson McGuffin, Kaitlyn Christian, cùng các gương mặt xuất sắc của Việt Nam như Phúc Huỳnh, Trịnh Linh Giang, Lý Hoàng Nam, Trương Vinh Hiển.

Khán giả làm nên điểm nhấn đặc biệt cho giải pickleball quốc tế PPA Tour Asia Vietnam Cup 2025 ẢNH: ĐỘC LẬP

Kết quả vô địch các nội dung chuyên nghiệp của pickleball quốc tế PPA Tour Asia Vietnam Cup 2025 như sau: Phúc Huỳnh (đơn nam), Sahra Dennehy (đơn nữ), Jonathan Trương/Alix Trương (đôi nam nữ), Tyson McGuffin / Eric Oncins (đôi nam), Kaitlyn Christian / Zoey Wang (đôi nữ).

Phúc Huỳnh giành danh hiệu vô địch đơn nam giải pickleball quốc tế PPA Tour Asia Vietnam Cup 2025 ẢNH: ĐỘC LẬP

Giải đấu có tổng tiền thưởng cho hạng chuyên nghiệp là 150.000 USD. Sự kiện xác lập kỷ lục Guinness thế giới về số lượng khán giả xem trực tiếp cho thấy sức hút đặc biệt của môn pickleball tại Việt Nam và là cơ hội để quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh đất nước đến bạn bè quốc tế đồng thời tìm kiếm thêm nhiều tài năng pickleball.