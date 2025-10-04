Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Giải pickleball quốc tế PPA Tour Asia Vietnam Cup lập kỷ lục Guinness thế giới

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
04/10/2025 22:10 GMT+7

Giải pickleball quốc tế PPA Tour Asia Vietnam Cup 2025 vừa khép lại tối nay (4.10) tại Đà Nẵng được xác lập kỷ lục Guinness thế giới về số lượng khán giả xem trực tiếp.

Theo đó 7.916 khán giả đến Cung thể thao Tiên Sơn trong ngày diễn ra các trận chung kết hôm nay (4.10) đã vượt kỷ lục cũ 5.522 người tại Mỹ, qua đó được xác lập kỷ lục Guinness thế giới về giải pickleball có số lượng khán giả xem trực tiếp đông nhất thế giới. Đại diện Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới đã công bố và trao chứng nhận danh hiệu kỷ lục Guinness thế giới này.

Giải pickleball quốc tế PPA Tour Asia Vietnam Cup lập kỷ lục Guinness thế giới- Ảnh 1.

Chứng nhận kỷ lục Guinness của giải

Giải pickleball quốc tế PPA Tour Asia Vietnam Cup lập kỷ lục Guinness thế giới- Ảnh 2.

Đại diện Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới đã công bố và trao chứng nhận kỷ lục Guinness thế giới về giải pickleball có số lượng khán giả xem trực tiếp đông nhất cho giải pickleball quốc tế PPA Tour Asia Vietnam Cup 2025

ẢNH: BTC

Giải pickleball quốc tế PPA Tour Asia Vietnam Cup 2025 do FPT Play phối hợp cùng Liên đoàn Pickleball Đà Nẵng và Công ty AAC tổ chức, quy tụ gần 600 tay vợt chuyên nghiệp và phong trào, trong đó có các tay vợt hàng đầu thế giới như Ben Johns, Tyson McGuffin, Kaitlyn Christian, cùng các gương mặt xuất sắc của Việt Nam như Phúc Huỳnh, Trịnh Linh Giang, Lý Hoàng Nam, Trương Vinh Hiển.

Giải pickleball quốc tế PPA Tour Asia Vietnam Cup lập kỷ lục Guinness thế giới- Ảnh 3.

Khán giả làm nên điểm nhấn đặc biệt cho giải pickleball quốc tế PPA Tour Asia Vietnam Cup 2025

ẢNH: ĐỘC LẬP

Kết quả vô địch các nội dung chuyên nghiệp của pickleball quốc tế PPA Tour Asia Vietnam Cup 2025 như sau: Phúc Huỳnh (đơn nam), Sahra Dennehy (đơn nữ), Jonathan Trương/Alix Trương (đôi nam nữ), Tyson McGuffin / Eric Oncins (đôi nam), Kaitlyn Christian / Zoey Wang (đôi nữ).

Giải pickleball quốc tế PPA Tour Asia Vietnam Cup lập kỷ lục Guinness thế giới- Ảnh 4.

Phúc Huỳnh giành danh hiệu vô địch đơn nam giải pickleball quốc tế PPA Tour Asia Vietnam Cup 2025

ẢNH: ĐỘC LẬP

Giải đấu có tổng tiền thưởng cho hạng chuyên nghiệp là 150.000 USD. Sự kiện xác lập kỷ lục Guinness thế giới về số lượng khán giả xem trực tiếp cho thấy sức hút đặc biệt của môn pickleball tại Việt Nam và là cơ hội để quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh đất nước đến bạn bè quốc tế đồng thời tìm kiếm thêm nhiều tài năng pickleball.

Tin liên quan

Ươm mầm cho các tài năng nhí ở giải pickleball Phiten Cup 2025

Ươm mầm cho các tài năng nhí ở giải pickleball Phiten Cup 2025

Giải pickleball Phiten Cup 2025 diễn ra hôm nay tại sân QTC (TP.HCM) tạo sức hút ở các nội dung dành cho trẻ em để ươm mầm cho các tài năng.

Thú vị hai tay vợt Việt Nam vô địch U.50 giải pickleball PPA Tour Asia Malaysia Cup

Người hâm mộ Việt Nam có cơ hội gặp trực tiếp huyền thoại pickleball Ben Johns

Khám phá thêm chủ đề

Pickleball kỷ lục Guinness thế giới Giải pickleball quốc tế PPA Tour Asia Vietnam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận