Thể thao Các môn khác

Lịch thi đấu giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 mới nhất

Quỳnh Anh
06/10/2025 06:14 GMT+7

Giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 khởi tranh ngày mai (7.10) tại Ninh Bình nhằm chọn ra 4 đội xuất sắc vào vòng bán kết và 4 đội còn lại tranh trụ hạng ở vòng chung kết.

Các đội đã thi đấu được 5 trận ở giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 và chỉ còn 2 trận ở giai đoạn 2 trước khi bước vào vòng chung kết tranh vô địch lẫn trụ hạng. Đội giành ngôi vô địch sẽ đại diện Việt Nam tham dự giải bóng chuyền các CLB châu Á AVC Champions League 2026 còn đội xếp cuối sẽ phải xuống chơi ở giải hạng A.

Lịch thi đấu giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 mới nhất- Ảnh 1.

Tay đập đẳng cấp thế giới Michał Kubiak (trái) cùng đội Công an TP.HCM săn ngôi vô địch giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025

ẢNH: CLB CA TP.HCM

Cục diện ở giải nam trước khi bước vào giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 như sau: CLB Công an TP.HCM và đương kim vô địch Biên Phòng toàn thắng 5 trận, đạt 14 điểm, chia nhau vị trí nhất, nhì và cầm chắc tấm vé vào bán kết. Đội Thể Công xếp hạng ba (9 điểm), Đà Nẵng xếp hạng tư (7 điểm), Sanest Khánh Hòa xếp hạng 5 (6 điểm), LPBank Ninh Bình xếp hạng 6 (5 điểm), Tây Ninh xếp hạng 7 (4 điểm) cạnh tranh 2 tấm vé còn lại vào bán kết. Đội Hà Nội xếp hạng 8 (0 điểm) chỉ còn mục tiêu chạy đua trụ hạng.

Lịch thi đấu giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 mới nhất- Ảnh 2.

CLB VTV Bình Điền Long An nỗ lực bảo vệ ngôi vô địch

ẢNH: CLB BĐLA

Ở giải nữ, CLB LPBank Ninh Bình dẫn đầu bảng xếp hạng sau 5 trận toàn thắng (14 điểm), VTV Bình Điền Long An xếp hạng nhì với 12 điểm, Thông tin Đông Bắc xếp hạng ba với 9 điểm, Ngân hàng Công thương xếp hạng tư với 9 điểm. Đây là 4 đội dự báo sẽ lấy vé vào bán kết. Nhóm các đội Hóa chất Đức Giang (5 điểm), Thanh Hóa (5 điểm), Hưng Yên (6 điểm) tìm kiếm cơ hội chen chân lên phía trên trong khi đội TP.HCM (0 điểm) chỉ còn mục tiêu trụ hạng.

Lịch thi đấu giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 như sau:

NgàyGiờMã trậnNội dung

Đội vs Đội

7.1012 giở41Nữ

Ngân hàng Công thương vs Thái Bình

14 giờ 3042Nam

Sanest Khánh Hoà vs Thể Công Tân Cảng

17 giờ43Nữ

Hoá chất Đức Giang vs Thanh Hoá

19 giờ 30

Khai Mạc

20 giờ44Nam

Công an TP.HCM vs Đà Nẵng

8.1012 giờ45Nữ

LPBank Ninh Bình vs Thông Tin Đông Bắc

14 giờ 3046Nam

Tây Ninh vs Hà Nội

17 giờ 3047Nữ

TP.HCM vs VTV Bình Điền Long An

20 giờ48Nam

LPBank Ninh Bình vs Biên Phòng

9.1012 giờ49Nữ

Ngân hàng Công thương vs Thanh Hoá

14 giờ 3050Nam

Sanest Khánh Hoà vs Đà Nẵng

17 giờ 3051Nữ

Thái Bình vs Thông Tin Đông Bắc

20 giờ52Nam

Thể Công Tân Cảng vs Hà Nội

10.1012 giờ53Nữ

Hoá chất Đức Giang vs VTV Bình Điền Long An

14 giờ 3054Nam

Công an TP.HCM vs Biên Phòng

17 giờ 3055Nữ

LPBank Ninh Bình vs TP.HCM

20 giờ56Nam

Tây Ninh vs LPBank Ninh Bình


Tin liên quan

Nhiều ngoại binh chất lượng ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia

Nhiều ngoại binh chất lượng ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia

Giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 hứa hẹn rất hấp dẫn khi các đội có sự chuẩn bị kỹ càng về lực lượng, đặc biệt ở vị trí ngoại binh.

Bài toán khó cho bóng chuyền nữ Việt Nam khi vắng Bích Tuyền

Bích Tuyền không thi đấu giai đoạn 2 giải bóng chuyền quốc gia và có thể cả SEA Games 33

Khám phá thêm chủ đề

Bóng chuyền Lịch thi đấu bóng chuyền giải bóng chuyền vô địch quốc gia CLB Công An TP.HCM
