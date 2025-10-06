Lịch thi đấu giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 mới nhất

Các đội đã thi đấu được 5 trận ở giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 và chỉ còn 2 trận ở giai đoạn 2 trước khi bước vào vòng chung kết tranh vô địch lẫn trụ hạng. Đội giành ngôi vô địch sẽ đại diện Việt Nam tham dự giải bóng chuyền các CLB châu Á AVC Champions League 2026 còn đội xếp cuối sẽ phải xuống chơi ở giải hạng A.
Cục diện ở giải nam trước khi bước vào giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 như sau: CLB Công an TP.HCM và đương kim vô địch Biên Phòng toàn thắng 5 trận, đạt 14 điểm, chia nhau vị trí nhất, nhì và cầm chắc tấm vé vào bán kết. Đội Thể Công xếp hạng ba (9 điểm), Đà Nẵng xếp hạng tư (7 điểm), Sanest Khánh Hòa xếp hạng 5 (6 điểm), LPBank Ninh Bình xếp hạng 6 (5 điểm), Tây Ninh xếp hạng 7 (4 điểm) cạnh tranh 2 tấm vé còn lại vào bán kết. Đội Hà Nội xếp hạng 8 (0 điểm) chỉ còn mục tiêu chạy đua trụ hạng.
Ở giải nữ, CLB LPBank Ninh Bình dẫn đầu bảng xếp hạng sau 5 trận toàn thắng (14 điểm), VTV Bình Điền Long An xếp hạng nhì với 12 điểm, Thông tin Đông Bắc xếp hạng ba với 9 điểm, Ngân hàng Công thương xếp hạng tư với 9 điểm. Đây là 4 đội dự báo sẽ lấy vé vào bán kết. Nhóm các đội Hóa chất Đức Giang (5 điểm), Thanh Hóa (5 điểm), Hưng Yên (6 điểm) tìm kiếm cơ hội chen chân lên phía trên trong khi đội TP.HCM (0 điểm) chỉ còn mục tiêu trụ hạng.
Lịch thi đấu giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 như sau:
|Ngày
|Giờ
|Mã trận
|Nội dung
Đội vs Đội
|7.10
|12 giở
|41
|Nữ
Ngân hàng Công thương vs Thái Bình
|14 giờ 30
|42
|Nam
Sanest Khánh Hoà vs Thể Công Tân Cảng
|17 giờ
|43
|Nữ
Hoá chất Đức Giang vs Thanh Hoá
|19 giờ 30
Khai Mạc
|20 giờ
|44
|Nam
Công an TP.HCM vs Đà Nẵng
|8.10
|12 giờ
|45
|Nữ
LPBank Ninh Bình vs Thông Tin Đông Bắc
|14 giờ 30
|46
|Nam
Tây Ninh vs Hà Nội
|17 giờ 30
|47
|Nữ
TP.HCM vs VTV Bình Điền Long An
|20 giờ
|48
|Nam
LPBank Ninh Bình vs Biên Phòng
|9.10
|12 giờ
|49
|Nữ
Ngân hàng Công thương vs Thanh Hoá
|14 giờ 30
|50
|Nam
Sanest Khánh Hoà vs Đà Nẵng
|17 giờ 30
|51
|Nữ
Thái Bình vs Thông Tin Đông Bắc
|20 giờ
|52
|Nam
Thể Công Tân Cảng vs Hà Nội
|10.10
|12 giờ
|53
|Nữ
Hoá chất Đức Giang vs VTV Bình Điền Long An
|14 giờ 30
|54
|Nam
Công an TP.HCM vs Biên Phòng
|17 giờ 30
|55
|Nữ
LPBank Ninh Bình vs TP.HCM
|20 giờ
|56
|Nam
Tây Ninh vs LPBank Ninh Bình
