Lịch thi đấu giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 mới nhất

Các đội đã thi đấu được 5 trận ở giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 và chỉ còn 2 trận ở giai đoạn 2 trước khi bước vào vòng chung kết tranh vô địch lẫn trụ hạng. Đội giành ngôi vô địch sẽ đại diện Việt Nam tham dự giải bóng chuyền các CLB châu Á AVC Champions League 2026 còn đội xếp cuối sẽ phải xuống chơi ở giải hạng A.

Tay đập đẳng cấp thế giới Michał Kubiak (trái) cùng đội Công an TP.HCM săn ngôi vô địch giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 ẢNH: CLB CA TP.HCM

Cục diện ở giải nam trước khi bước vào giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 như sau: CLB Công an TP.HCM và đương kim vô địch Biên Phòng toàn thắng 5 trận, đạt 14 điểm, chia nhau vị trí nhất, nhì và cầm chắc tấm vé vào bán kết. Đội Thể Công xếp hạng ba (9 điểm), Đà Nẵng xếp hạng tư (7 điểm), Sanest Khánh Hòa xếp hạng 5 (6 điểm), LPBank Ninh Bình xếp hạng 6 (5 điểm), Tây Ninh xếp hạng 7 (4 điểm) cạnh tranh 2 tấm vé còn lại vào bán kết. Đội Hà Nội xếp hạng 8 (0 điểm) chỉ còn mục tiêu chạy đua trụ hạng.

CLB VTV Bình Điền Long An nỗ lực bảo vệ ngôi vô địch ẢNH: CLB BĐLA

Ở giải nữ, CLB LPBank Ninh Bình dẫn đầu bảng xếp hạng sau 5 trận toàn thắng (14 điểm), VTV Bình Điền Long An xếp hạng nhì với 12 điểm, Thông tin Đông Bắc xếp hạng ba với 9 điểm, Ngân hàng Công thương xếp hạng tư với 9 điểm. Đây là 4 đội dự báo sẽ lấy vé vào bán kết. Nhóm các đội Hóa chất Đức Giang (5 điểm), Thanh Hóa (5 điểm), Hưng Yên (6 điểm) tìm kiếm cơ hội chen chân lên phía trên trong khi đội TP.HCM (0 điểm) chỉ còn mục tiêu trụ hạng.

Lịch thi đấu giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 như sau:

Ngày Giờ Mã trận Nội dung Đội vs Đội 7.10 12 giở 41 Nữ Ngân hàng Công thương vs Thái Bình 14 giờ 30 42 Nam Sanest Khánh Hoà vs Thể Công Tân Cảng 17 giờ 43 Nữ Hoá chất Đức Giang vs Thanh Hoá 19 giờ 30 Khai Mạc 20 giờ 44 Nam Công an TP.HCM vs Đà Nẵng 8.10 12 giờ 45 Nữ LPBank Ninh Bình vs Thông Tin Đông Bắc 14 giờ 30 46 Nam Tây Ninh vs Hà Nội 17 giờ 30 47 Nữ TP.HCM vs VTV Bình Điền Long An 20 giờ 48 Nam LPBank Ninh Bình vs Biên Phòng 9.10 12 giờ 49 Nữ Ngân hàng Công thương vs Thanh Hoá 14 giờ 30 50 Nam Sanest Khánh Hoà vs Đà Nẵng 17 giờ 30 51 Nữ Thái Bình vs Thông Tin Đông Bắc 20 giờ 52 Nam Thể Công Tân Cảng vs Hà Nội 10.10 12 giờ 53 Nữ Hoá chất Đức Giang vs VTV Bình Điền Long An 14 giờ 30 54 Nam Công an TP.HCM vs Biên Phòng 17 giờ 30 55 Nữ LPBank Ninh Bình vs TP.HCM 20 giờ 56 Nam Tây Ninh vs LPBank Ninh Bình



