Xác định các đội vào bán kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025

Ở giải nam, CLB Thể Công Tân Cảng giành chiến thắng ấn tượng 3-0 trước cựu vô địch Sanest Khánh Hòa ở lượt trận đầu tiên của giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia diễn ra hôm qua. Kết quả này đội Thể Công Tân Cảng đạt 12 điểm và chắc chắn có mặt ở bán kết. Trước đó 2 đội đã sớm đoạt vé vào bán kết là Công an TP.HCM và Biên Phòng nhờ 5 trận toàn thắng. Đội Công an TP.HCM củng cố ngôi đầu bảng xếp hạng bằng trận thắng thứ 6 trước Đà Nẵng diễn ra tối qua với tỷ số 3-0.

Đội Công an TP.HCM khẳng định sức mạnh tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 ẢNH: CLB CA TP.HCM

Như vậy ở giải nam đã xác định 3 tấm vé vào bán kết là Công an TP.HCM, Biên Phòng, Thể Công Tân Cảng. Tấm vé còn lại là cuộc cạnh tranh giữa 4 đội là Đà Nẵng (7 điểm), LPBank Ninh Bình (6 điểm), Sanest Khánh Hòa (6 điểm) và Tây Ninh (4 điểm).

Ở giải nữ cũng xác định được 3 đội sớm vào bán kết là LPBank Ninh Bình (14 điểm), VTV Bình Điền Long An (12 điểm), Ngân hàng Công thương (12 điểm). Tấm vé còn lại là cuộc cạnh tranh giữa Binh chủng Thông tin (9 điểm) và Hóa chất Đức Giang (8 điểm).

CLB Hóa chất Đức Giang cạnh tranh quyết liệt tấm vé vào bán kết hạng mục nữ giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Đội nam chủ nhà đấu trận quan trọng săn vé bán kết bóng chuyền quốc gia

Hôm nay (8.10), giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 tiếp tục diễn ra 2 trận đấu ở giải nữ giữa chủ nhà LP Bank Ninh Bình gặp Binh chủng Thông tin (12 giờ), TP.HCM gặp VTV Bình Điền Long An (17 giờ 30) và 2 cặp đấu ở giải nam giữa Tây Ninh gặp Hà Nội (14 giờ 30), LPBank Ninh Bình gặp Biên Phòng (20 giờ). Trận đấu tâm điểm là ở hạng mục nam khi chủ nhà LPBank Ninh Bình dồn toàn lực đấu với đương kim vô địch Biên Phòng nhằm săn tấm vé vào bán kết. Các trận đấu được phát sóng miễn phí trên ON Sports, ứng dụng ON Plus của VTVCab.