Học trò 'cưng' của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tỏa sáng ở giải bóng chuyền quốc gia

Đội Ngân hàng Công thương đánh bại Hưng Yên, giành vé vào bán kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Trước trận đấu này, Ngân hàng Công thương có 9 điểm, cần có chiến thắng với tỷ số cách biệt 2 ván (3-0 hoặc 3-0) để chính thức giành vé vào bán kết. Trong khi đó đội Hưng Yên (6 điểm) buộc phải thắng để giữ cơ hội đi tiếp. Đội Ngân hàng Công thương với sự xuất sắc của tuyển thủ 23 tuổi Vi Thị Như Quỳnh bên cạnh ngoại binh Anna Belyanskaya (Nga) chơi tròn vai đã áp đảo trước đội Hưng Yên vốn có một số gương mặt nổi bật như Nguyễn Thị Uyên, Yến Nhi nhưng thi đấu thiếu ổn định. Ngoại binh Helena Grozer (CH Czech) của đội Hưng Yên cũng thi đấu không như kỳ vọng, vì thế các học trò HLV Trần Văn Giáp không thể tạo bất ngờ cho đội Ngân hàng Công thương.

Đội Ngân hàng Công thương với sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chào sân ấn tượng ở giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Với việc để thua Ngân hàng Công thương, đội Hưng Yên cũng hết cơ hội vào bán kết và tập trung vào mục tiêu tranh vé trụ hạng. Hôm nay giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 tiếp tục diễn ra các cặp đấu giữa Sanest Khánh Hoà với Thể Công Tân Cảng (14 giờ 30, giải nam), Hóa chất Đức Giang với Thanh Hóa (17 giờ 30, giải nữ), Công an TP.HCM với Đà Nẵng (20 giờ, giải nam).



