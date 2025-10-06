Thủ quân đội tuyển bóng chuyền Việt Nam Thanh Thúy hứa hẹn tỏa sáng tại Nhật Bản

Khát khao theo đuổi bóng chuyền chuyên nghiệp

Trần Thị Thanh Thúy là VĐV đỉnh cao hiếm hoi của VN xuất ngoại thi đấu nhiều nơi. 10 năm trước, khi mới 17 tuổi, cô đã đến Thái Lan khoác áo CLB Bangkok Glass thi đấu ở nền bóng chuyền số 1 Đông Nam Á. Mùa giải 2017 - 2018, Thanh Thúy có trải nghiệm mới khi thi đấu cho CLB Attack Line tại giải bóng chuyền Đài Loan. Năm 2019 đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp của Thanh Thúy khi cô đầu quân cho CLB Denso Airybees thi đấu ở nền bóng chuyền hàng đầu châu lục là Nhật Bản. Giai đoạn từ 2021 - 2024 được xem là đỉnh cao sự nghiệp của Thanh Thúy khi cô nhiều lần ra sân thi đấu trong màu áo CLB PFU BlueCats tại giải Nhật Bản. Tuy nhiên chấn thương ập đến khiến cô vất vả tìm lại phong độ nên chưa để lại dấu ấn khi đầu quân cho CLB Kuzeyboru tại Thổ Nhĩ Kỳ và Gresik Petrokimia (Indonesia) trong vòng 1 năm qua. Không từ bỏ khát khao theo đuổi bóng chuyền chuyên nghiệp, Thanh Thúy nhận lời trở lại giải bóng chuyền Nhật Bản, đầu quân cho CLB Gunma Green Wings ở mùa giải năm nay.

Thanh Thúy nhiều khả năng thi đấu vị trí chủ công trong màu áo CLB Gunma Green Wings tại Nhật Bản Ảnh: GGW

Ông Lê Trí Trường, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền VN (VFV), cho biết Thanh Thúy là VĐV có ý chí, khát khao và mục tiêu rõ ràng. Cô còn được đơn vị chủ quản là CLB VTV Bình Điền Long An tạo điều kiện tối đa cho xuất ngoại thi đấu, phát triển sự nghiệp. Trong khả năng của mình VFV cũng hỗ trợ cho Thanh Thúy để nhanh chóng hoàn tất các thủ tục. Bên cạnh đó, lãnh đạo CLB VTV Bình Điền Long An nhiều lần khẳng định đội bóng có thể giảm cơ hội cạnh tranh khi thiếu vắng Thanh Thúy nhưng luôn sẵn sàng cho cô xuất ngoại thi đấu bởi điều này không chỉ tốt cho bản thân VĐV mà còn cho bóng chuyền VN.

Thanh Thúy trở lại vị trí sở trường

Ngày 12.10 tới, Thanh Thúy sẽ cùng CLB Gunma Green Wings thi đấu trận mở màn giải bóng chuyền Nhật Bản, chạm trán CLB Queenseis Kariya. Thanh Thúy đã gia nhập đội Gunma Green Wings tập luyện trong hơn 1 tháng qua nhằm chuẩn bị cho mùa giải năm nay.

Trước kia, khi thi đấu cho CLB PFU BlueCats, chủ công Thanh Thúy được xếp chơi ở vị trí phụ công trái. Lần này tại CLB Gunma Green Wings, cô được trở lại chơi ở vị trí chủ công. Ở các trận giao hữu vừa qua của CLB Gunma Green Wings lẫn các buổi tập, Thanh Thúy được BHL xếp chơi ở vị trí chủ công. Do đó nhiều nhận định cho rằng cô sẽ được ra sân ở vị trí chủ công trong màu áo CLB Gunma Green Wings.

Với chiều cao 1,90 m, Thanh Thúy là VĐV có thể hình lý tưởng nhất của CLB Gunma Green Wings ở mùa giải năm nay, hơn cả 2 ngoại binh còn lại trong đội là Nasya Dimitrova (Bulgaria) và Olivia Rozanski (Ba Lan). Điều quan trọng hơn cả, Thanh Thúy cho thấy mình đang lấy lại phong độ tốt kể từ sau chấn thương đầu năm 2024. Những bước bật nhảy mạnh mẽ, những pha đập bóng uy lực và hiệu quả được Thanh Thúy thể hiện trong buổi tập vừa qua hứa hẹn sẽ phát huy khi cùng CLB Gunma Green Wings "chào sân" ở mùa giải mới.

BHL đội tuyển bóng chuyền nữ VN cũng dõi theo hành trình của Thanh Thúy tại Nhật Bản với hy vọng cô trở lại phong độ đỉnh cao. Bởi lẽ vào tháng 12 tới, Thanh Thúy cùng đội tuyển bóng chuyền nữ VN sẽ chinh phục SEA Games 33 tại Thái Lan. Đây là kỳ SEA Games mà bóng chuyền nữ VN với dàn tuyển thủ đồng đều, đặt mục tiêu lật đổ sự thống trị của bóng chuyền nữ Thái Lan để lần đầu đoạt HCV. Việc Bích Tuyền nhiều khả năng không tham dự SEA Games khiến vai trò của Thanh Thúy càng lớn hơn.