Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam mới nhất: Thắng chủ nhà Nepal trên… sân Thống Nhất, không thể khác được

Đội tuyển Việt Nam rạng rỡ
Chiều 13.10, đội tuyển Việt Nam có buổi tập chính thức trên sân Thống Nhất để chuẩn bị cho cuộc đối đầu Nepal, diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 14.10. Chiến thắng 3-1 trên sân Gò Đậu hôm 9.10 giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tỏ ra rất thoải mái và tự tin.
Các cầu thủ bước ra sân tập với sự hào hứng và nụ cười thường trực nở trên môi. Nhóm trụ cột như Tiến Linh, Hoàng Đức hay Duy Mạnh vẫn vui vẻ như thường lệ để tạo ra sự kết nối. Nhóm cầu thủ trẻ như Nhật Minh, Thanh Nhàn, Phi Hoàng... cũng thoải mái hơn rất nhiều so với những ngày đầu hội quân cùng đội tuyển Việt Nam.
Với tinh thần như hiện tại, đội tuyển Việt Nam hướng đến một chiến thắng đậm trước Nepal trên sân Thống Nhất để dành tặng người hâm mộ. HLV Kim Sang-sik cũng cho biết ông và các cộng sự đã chuẩn bị nhiều phương án chiến thuật để có thể đạt được mục tiêu đó.
Bùi Tiến Dũng vẫn vắng mặt
Trong buổi tập này, trung vệ Bùi Tiến Dũng không tham gia cùng đồng đội. HLV Kim Sang-sik tiết lộ rằng cậu học trò gặp vấn đề về lưng. Đây là tổn thất của đội tuyển Việt Nam nhưng ông Kim tự tin rằng các cầu thủ khác sẽ khỏa lấp được khoảng trống mà Tiến Dũng để lại. HLV Kim Sang-sik nắm trong tay nhiều trung vệ chất lượng như Hiểu Minh, Nhật Minh. Nếu cần, Đức Chiến cũng có thể lùi về chơi ở vị trí này.
