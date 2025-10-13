Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam mới nhất: Thắng chủ nhà Nepal trên… sân Thống Nhất, không thể khác được

Đội tuyển Việt Nam rạng rỡ

Chiều 13.10, đội tuyển Việt Nam có buổi tập chính thức trên sân Thống Nhất để chuẩn bị cho cuộc đối đầu Nepal, diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 14.10. Chiến thắng 3-1 trên sân Gò Đậu hôm 9.10 giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tỏ ra rất thoải mái và tự tin.

Các cầu thủ bước ra sân tập với sự hào hứng và nụ cười thường trực nở trên môi. Nhóm trụ cột như Tiến Linh, Hoàng Đức hay Duy Mạnh vẫn vui vẻ như thường lệ để tạo ra sự kết nối. Nhóm cầu thủ trẻ như Nhật Minh, Thanh Nhàn, Phi Hoàng... cũng thoải mái hơn rất nhiều so với những ngày đầu hội quân cùng đội tuyển Việt Nam.

HLV Matt Ross: ‘Đội tuyển Nepal sẽ không bỏ cuộc trước Việt Nam’

Với tinh thần như hiện tại, đội tuyển Việt Nam hướng đến một chiến thắng đậm trước Nepal trên sân Thống Nhất để dành tặng người hâm mộ. HLV Kim Sang-sik cũng cho biết ông và các cộng sự đã chuẩn bị nhiều phương án chiến thuật để có thể đạt được mục tiêu đó.

Cặp "bài trùng" Hoàng Đức - Tiến Linh luôn pha trò, tạo ra không khí vui vẻ ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trương Tiến Anh, cầu thủ thực hiện rất nhiều đường tạt bóng chất lượng ở trận trước, xử lý bóng tự tin ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Nhóm cầu thủ U.23 gồm Nhật Minh (số 16), Xuân Bắc (số 18), Văn Khang (số 11) và Thanh Nhàn oẳn tù tì để chọn ra "ma" trong bài đá ma ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Xuân Bắc, người tỏ ra khá trầm trong các buổi tập trước giờ cũng rất vui vẻ, cười tươi ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG





Tân binh Gia Hưng (số 20) cùng Duy Mạnh cười không ngớt ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đội tuyển Việt Nam cũng thể hiện sự quyết tâm trong từng pha xử lý. Toàn đội đặt mục tiêu giành chiến thắng đậm trên sân Thống Nhất ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Bùi Tiến Dũng vẫn vắng mặt

Trong buổi tập này, trung vệ Bùi Tiến Dũng không tham gia cùng đồng đội. HLV Kim Sang-sik tiết lộ rằng cậu học trò gặp vấn đề về lưng. Đây là tổn thất của đội tuyển Việt Nam nhưng ông Kim tự tin rằng các cầu thủ khác sẽ khỏa lấp được khoảng trống mà Tiến Dũng để lại. HLV Kim Sang-sik nắm trong tay nhiều trung vệ chất lượng như Hiểu Minh, Nhật Minh. Nếu cần, Đức Chiến cũng có thể lùi về chơi ở vị trí này.