Có hay không môi giới bí ẩn 'làm giả' hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia?

Bóng đá Malaysia bị FIFA trừng phạt vì làm giả hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" ảnh: Ngọc Linh

Ai làm giả hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" Malaysia?

Trong bài viết của mình trên Malaysia Kini, ông R Nadeswaran gợi ý đến khả năng có một nhà môi giới bí ẩn có liên quan đến vụ bê bối 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" Malaysia đã bị FIFA xử phạt vì hành vi làm giả giấy tờ.

Nghi ngờ của ông R Nadeswaran bắt nguồn từ một tuyên bố của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nêu lý do cho hình phạt mà FIFA áp dụng đối với các tài liệu giả mạo đều do "lỗi hành chính" của nhân viên FAM.

"Lần thừa nhận mới nhất từ FAM là vào ngày 7.10, khi họ đổ lỗi cho "lỗi hành chính", cho rằng một nhân viên đã tải nhầm tài liệu từ một "đại lý" (công ty đại diện) thay vì tài liệu chính thức từ Cục Đăng ký quốc gia Malaysia (NRD).

FAM chính thức kháng cáo lên FIFA về 7 cầu thủ nhập tịch: Liệu có cơ sở?

Liệu người đại diện có nộp những tài liệu đáng ngờ cho FAM không? Tuy nhiên, các tài liệu từ NRD cũng không phải là tài liệu xác thực.

Vào ngày 19.9, Tổng giám đốc NRD Badrul Hisham Alias đã thú nhận không thể tìm thấy giấy khai sinh gốc của ông bà nội ngoại của các cầu thủ nhập tịch, thay vào đó, họ tự lập các bản sao dựa trên bằng chứng thứ cấp", R Nadeswaran viết.

HLV Peter Cklamovski đứng trước nguy cơ bị kỷ luật vì dám nói xấu FAM ảnh: Ngọc Linh

FAM có thật "tiền mất, tật mang" vì tin lầm người?

R Nadeswaran còn tin rằng có một người đại diện làm môi giới cho 7 cầu thủ Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal đã nhập tịch Malaysia và bị FIFA trừng phạt.

Ông R Nadeswaran cho biết người môi giới sau đó đã cung cấp tên của 7 cầu thủ nhập tịch cho FAM. FAM sau đó đã xem xét thông tin từ người môi giới, điều tra sự thật về nguồn gốc Malaysia của 7 cầu thủ.

"Nhân vật nổi bật nhất trong vụ án này chắc chắn là một nhà môi giới bí ẩn, được cho là đã cung cấp 7 cầu thủ nước ngoài đến từ Brazil, Argentina và Tây Ban Nha được giới thiệu họ có tổ tiên là người Malaysia. Làm sao FAM biết được các cầu thủ này có ông bà đến từ Malaysia?

Thật khó tưởng tượng những lãnh đạo FAM như Yusoff Mahadi hay S Sivasundaram lại bay đến Nam Mỹ để tìm hiểu nguồn gốc của họ. Tất cả những điều này cho thấy FAM có thể đã thuê một người môi giới, và người này được trả lương rất hậu hĩnh", R Nadeswaran viết.

Cánh cửa đến Asian Cup 2027 đang khép lại trước đội tuyển Malaysia, và có thể tệ hơn thế... ảnh: NGỌC Linh

Thậm chí trong bài viết của mình R Nadeswaran còn đưa ra khả năng FAM đã tốn khoản tiền không nhỏ để trả cho người môi giới: "Mặc dù các đại lý thường kiếm được tối đa 10%, nhưng chi phí để có được những cầu thủ này chắc hẳn rất lớn. Vì vậy, chắc chắn sẽ có những người rất vui. Nhưng FAM vẫn im lặng về danh tính hoặc vai trò của những đại lý này.

Sẽ tốn bao nhiêu để thực hiện điều này với 7 cầu thủ? Trong trường hợp này, người duy nhất thực sự "chơi" và thắng có lẽ chỉ có người đại diện. Anh ta không cần giấy phép để gây bất ngờ, chỉ cần hộ chiếu, một số giấy tờ và một liên đoàn sẵn sàng hợp tác".

Được biết ngày 15.10 FAM đã gửi đơn kháng cáo sát ngay hạn chót quy định của FIFA về án phạt áp dụng cho FAM và 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" Malaysia vì lý do sử dụng giấy tờ giả. Truyền thông Malaysia cho biết FAM sẵn sàng kiện lên Tòa án Trọng tài thể thao (CAS) nếu FIFA bác đơn kháng cáo.

Bản thân dư luận Malaysia vẫn nghi ngờ FAM có thực sự vô tội, vì ngay cả khi người đại diện cung cấp hồ sơ giả, nhưng với nơi sinh được khai ở Malaysia không lý nào FAM và NRD không thể kiểm tra chính xác trong khi Indonesia và FIFA dễ dàng phát hiện 7 cầu thủ sinh tại Argentina, Tây Ban Nha và Hà Lan?