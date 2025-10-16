Cảnh sát Malaysia dừng điều tra vụ nhập tịch 'lậu' vì không có yếu tố cấu thành tội phạm: Gây nghi ngờ

Báo chí Malaysia nghi ngờ khi cảnh sát khép lại hồ sơ điều tra 7 cầu thủ nhập tịch lậu quá sớm ảnh: Ngọc Linh

Cảnh sát Malaysia ngưng điều tra

Trên trang Malaysia Kini, ông Urimai Satees Muniandy - người đã báo cáo lên cảnh sát về 7 cầu thủ Malaysia nhập tịch "lậu" có hành vi làm giả giấy tờ - cho biết đã được cảnh sát thông báo qua email, về việc khép lại điều tra.

"Quyết định này của cảnh sát có được đưa ra theo chỉ đạo của ai đó không? Tôi không biết. Tuy nhiên, tôi biết rằng bộ trưởng đã phê duyệt quyền công dân của bảy cá nhân này là bộ trưởng nội vụ, người cũng chịu trách nhiệm về cảnh sát", ông nói thêm.

FAM chính thức kháng cáo lên FIFA về 7 cầu thủ nhập tịch: Liệu có cơ sở?

Ông Satees đã nộp báo cáo lên cảnh sát tại trụ sở cảnh sát quận Dang Wangi ở thủ đô Kuala Lumpur gần một tuần trước, sau khi có lo ngại rằng các cá nhân tại Cục Đăng ký quốc gia (NRD), Bộ Thanh niên và Thể thao và Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) có thể đã thông đồng làm giả tài liệu.

HLV Peter Cklamovski đứng trước nguy cơ bị FAM kỷ luật vì dám nói xấu tổ chức này ảnh: Ngọc Linh

Một ngày trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Saifuddin Nasution Ismail phát biểu trước Quốc hội rằng ông đã thực hiện các quyền hạn được trao theo Hiến pháp để xem xét cấp quyền công dân cho 7 cầu thủ bóng đá.

Tuy nhiên, Satees đã đặt câu hỏi về tuyên bố này và nghi ngờ liệu các cầu thủ có thực sự đáp ứng các yêu cầu nhập tịch, bao gồm trình độ thông thạo tiếng Malaysia hay không. Quan sát nhận thấy 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia đã không hát quốc ca, trái ngược Cao Quang Vinh Pendant của đội tuyển Việt Nam.

Khép vụ án quá nhanh

Ông Satees bày tỏ sự ngạc nhiên về việc "đóng vụ án vội vàng", thậm chí không ghi lại lời khai của ông với tư cách là người khiếu nại. "Hồ sơ cảnh sát của tôi đã bị đóng mà không có lời khai nào. Vụ án này có quá nhỏ nhặt đến mức không cần điều tra không?", ông hỏi.

Satees nhấn mạnh rằng báo cáo của cảnh sát dựa trên kết quả điều tra của FIFA cũng như lời thừa nhận từ chính NRD, trong đó nêu rằng quyền công dân của 7 cầu thủ đã được chấp thuận dựa trên các tài liệu họ nộp.

Nepal cũng đã kiện lên FIFA vì sử dụng cầu thủ nhập tịch "lậu" ảnh: Ngọc Linh

Tuy nhiên, ông cho biết cảnh sát không quan tâm đến việc điều tra và ngay lập tức xếp vụ án này vào loại không phải tội phạm. Tôi không biết ai hoặc điều gì đã tác động đến quyết định của cảnh sát. Nhưng tôi hiểu rằng luật hình sự ở nước ta chỉ nghiêm khắc với người dân thường.

Là một công dân bình thường, tôi có quyền nhìn thấy những kẻ phản bội lòng tin của quốc gia bị đưa ra xét xử, trong khi chính cơ quan thực thi pháp luật lại từ chối hành động? Hãy để người dân làm chứng và là thẩm phán trong trường hợp này", ông Satees nhấn mạnh trên Malaysia Kini.

Ngày 26.9, FIFA đã phạt FAM và 7 cầu thủ nhập tịch "lậu", đình chỉ thi đấu của họ vì cáo buộc làm giả tài liệu chứng minh mối quan hệ huyết thống với Malaysia. Việc Nepal cũng đã kiện lên FIFA dẫn đến viễn cảnh Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 trong 2 trận gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal.

FIFA phát hiện ông bà của 7 cầu thủ Gabriel Palmero, Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Jon Irazábal và Hector Hevel không phải là người Malaysia, trái ngược với tuyên bố của cơ quan thể thao địa phương.