Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Việt Nam tự tin săn HCV SEA Games 33 trên đất Thái Lan

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
20/10/2025 20:45 GMT+7

SEA Games 33 sẽ là cơ hội để U.23 Việt Nam săn tấm HCV thứ 3 trong lịch sử, bất chấp sẽ có nhiều thách thức trên đất Thái Lan.

U.23 Việt Nam tự tin săn HCV SEA Games 33 trên đất Thái Lan- Ảnh 1.

Đình Bắc sẽ là chủ lực hàng công U.23 Việt Nam tại SEA Games 33

ảnh: Độc Lập

U.23 Việt Nam phải nhất bảng B

Ngày 19.10, kết quả bốc thăm môn bóng đá nam ở SEA Games 33 tại Thái Lan (dự kiến diễn ra từ ngày 3 - 18.12.2025) đã đặt U.23 Việt Nam chung bảng B với Malaysia và Lào. Đội chủ nhà Thái Lan nằm ở bảng A cùng Campuchia và Đông Timor.

Đội đương kim vô địch Indonesia sẽ gặp Myanmar, Philippines, Singapore ở bảng C. Việc môn bóng đá nam phân làm 3 bảng sẽ buộc các đội bóng phải nhắm đến ngôi đầu bảng nếu muốn vào bán kết (1 suất còn lại thuộc về đội nhì bảng có thành tích tốt nhất).

Do đó, nhiệm vụ bắt buộc của thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ là ngôi đầu bảng B, bảo đảm chắc chắn một suất vào bán kết, trước khi tính toán tranh đấu với các ứng cử viên vô địch khác như Indonesia, Thái Lan, Malaysia hay Philippines.

Động lực lớn trong cuộc đua khó lường

U.23 Việt Nam tự tin săn HCV SEA Games 33 trên đất Thái Lan- Ảnh 2.

HLV Kim Sang-sik dự khán V-League để săn người cho U.23 Việt Nam

Ảnh: Minh Tú

Trong 5 năm tại vị ở Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã để lại rất nhiều cột mốc lịch sử cho bóng đá Việt Nam, trong đó có 2 tấm HCV môn bóng đá nam đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi qua các kỳ SEA Games.

Ông Park đã giúp bóng đá Việt Nam giải hạn cơn khát HCV ở SEA Games 31 tại Philippines khi đánh bại Indonesia ở chung kết, trước khi bảo vệ thành công 3 năm sau tại SEA Games 32 trên chính sân nhà Việt Nam, với chiến thắng trước Thái Lan.

Không cần nói ra, nhưng HLV Kim Sang-sik chắc chắn rất muốn tiếp nối bước chân người tiền bối để đem về tấm HCV SEA Games thứ 3 trong lịch sử bóng đá Việt Nam, sau khi đã vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2025.

U.23 Việt Nam tự tin săn HCV SEA Games 33 trên đất Thái Lan- Ảnh 3.

Đội tuyển U.23 Việt Nam hướng đến mục tiêu săn HCV tại SEA Games 33

ảnh: VFF

Chắc chắn U.23 Việt Nam sẽ phải chuẩn bị thật kỹ, để vượt qua rất nhiều thách thức ở một giải đấu khó lường, với đối thủ lớn nhất sẽ là đội chủ nhà Thái Lan, và nhà đương kim vô địch Indonesia.

Ngoài ra, U.23 Việt Nam cũng không thể bỏ qua sự bất ngờ đến từ các đối thủ tiềm tàng khác như Malaysia, Philippines (vào bán kết giải U.23 Đông Nam Á 2025) hay như Myanmar đã vào đến trận tranh HCĐ ở SEA Games 32.

Nhưng có một điều ông Kim sẽ xác định rất rõ với toàn bộ đội bóng rằng, U.23 Việt Nam muốn đứng lên bục cao nhất sẽ phải vượt qua mọi đối thủ. Nếu chuẩn bị tốt nhất về thể lực và lối chơi, đủ bản lĩnh thể hiện hết khả năng của mình thì U.23 Việt Nam sẽ có thể đạt được thành tích cao nhất.

U.23 Việt Nam tự tin săn HCV SEA Games 33 trên đất Thái Lan- Ảnh 4.

Tin liên quan

Bảng xếp hạng V-Legue mới nhất: HAGL chìm sâu tận đáy, cực bất ngờ vị trí tốp 3

Bảng xếp hạng V-Legue mới nhất: HAGL chìm sâu tận đáy, cực bất ngờ vị trí tốp 3

Ngày 19.10 chứng kiến CLB CA TP.HCM tạm xếp nhì ngang với CLB CAHN, trong khi HAGL vẫn chôn chân dưới đáy sau trận thua đậm trên sân Lạch Tray của CLB Hải Phòng tại vòng 7 V-League 2025 - 2026.

Minh Khoa ghi bàn và kiến tạo, đội tuyển Việt Nam có thêm ý tưởng tấn công

Lộ diện đối thủ đáng sợ nhất của U.23 Việt Nam tại SEA Games 33: Không phải Malaysia

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam Sea games Thái Lan Kim PARK hcv môn bóng đá nam Indonesia Malaysia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận