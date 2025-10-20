U.23 Việt Nam tự tin săn HCV SEA Games 33 trên đất Thái Lan

Đình Bắc sẽ là chủ lực hàng công U.23 Việt Nam tại SEA Games 33 ảnh: Độc Lập

U.23 Việt Nam phải nhất bảng B

Ngày 19.10, kết quả bốc thăm môn bóng đá nam ở SEA Games 33 tại Thái Lan (dự kiến diễn ra từ ngày 3 - 18.12.2025) đã đặt U.23 Việt Nam chung bảng B với Malaysia và Lào. Đội chủ nhà Thái Lan nằm ở bảng A cùng Campuchia và Đông Timor.

Đội đương kim vô địch Indonesia sẽ gặp Myanmar, Philippines, Singapore ở bảng C. Việc môn bóng đá nam phân làm 3 bảng sẽ buộc các đội bóng phải nhắm đến ngôi đầu bảng nếu muốn vào bán kết (1 suất còn lại thuộc về đội nhì bảng có thành tích tốt nhất).

Do đó, nhiệm vụ bắt buộc của thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ là ngôi đầu bảng B, bảo đảm chắc chắn một suất vào bán kết, trước khi tính toán tranh đấu với các ứng cử viên vô địch khác như Indonesia, Thái Lan, Malaysia hay Philippines.

Động lực lớn trong cuộc đua khó lường

HLV Kim Sang-sik dự khán V-League để săn người cho U.23 Việt Nam Ảnh: Minh Tú

Trong 5 năm tại vị ở Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã để lại rất nhiều cột mốc lịch sử cho bóng đá Việt Nam, trong đó có 2 tấm HCV môn bóng đá nam đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi qua các kỳ SEA Games.

Ông Park đã giúp bóng đá Việt Nam giải hạn cơn khát HCV ở SEA Games 31 tại Philippines khi đánh bại Indonesia ở chung kết, trước khi bảo vệ thành công 3 năm sau tại SEA Games 32 trên chính sân nhà Việt Nam, với chiến thắng trước Thái Lan.

Không cần nói ra, nhưng HLV Kim Sang-sik chắc chắn rất muốn tiếp nối bước chân người tiền bối để đem về tấm HCV SEA Games thứ 3 trong lịch sử bóng đá Việt Nam, sau khi đã vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2025.

Đội tuyển U.23 Việt Nam hướng đến mục tiêu săn HCV tại SEA Games 33 ảnh: VFF

Chắc chắn U.23 Việt Nam sẽ phải chuẩn bị thật kỹ, để vượt qua rất nhiều thách thức ở một giải đấu khó lường, với đối thủ lớn nhất sẽ là đội chủ nhà Thái Lan, và nhà đương kim vô địch Indonesia.

Ngoài ra, U.23 Việt Nam cũng không thể bỏ qua sự bất ngờ đến từ các đối thủ tiềm tàng khác như Malaysia, Philippines (vào bán kết giải U.23 Đông Nam Á 2025) hay như Myanmar đã vào đến trận tranh HCĐ ở SEA Games 32.

Nhưng có một điều ông Kim sẽ xác định rất rõ với toàn bộ đội bóng rằng, U.23 Việt Nam muốn đứng lên bục cao nhất sẽ phải vượt qua mọi đối thủ. Nếu chuẩn bị tốt nhất về thể lực và lối chơi, đủ bản lĩnh thể hiện hết khả năng của mình thì U.23 Việt Nam sẽ có thể đạt được thành tích cao nhất.