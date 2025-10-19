Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội của cố vấn Park Hang-seo thắng CLB của trợ lý thầy Kim: Nỗ lực bám đuổi nhóm đầu

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
19/10/2025 18:08 GMT+7

Chiều 19.10, CLB Bắc Ninh, đội bóng do ông Park Hang-seo làm cố vấn, có chiến thắng 3-1 trước CLB Quy Nhơn ở vòng 4 giải hạng nhất 2025-2026.

CLB Bắc Ninh có bàn thắng sớm

Ban lãnh đạo đội khách có ông Đinh Hồng Vinh - Chủ tịch CLB Quy Nhơn United. Ông Vinh là trợ lý số 1 của HLV Kim Sang-sik ở đội tuyển Việt Nam, HLV tạm quyền đội U.23 Việt Nam. Đội chủ nhà Bắc Ninh có sự dự khán của hai vợ chồng ông Park Hang-seo.

Trên sân nhà Việt Yên, CLB Bắc Ninh tạo ra một thế trận nhỉnh hơn nhờ đội hình tương đối chất lượng với những cái tên như Hoàng Lâm, Văn Đạt, Hải Huy, Xuân Quyết, Đức Chinh. Ngay ở phút thứ 3, đội chủ nhà có bàn mở tỷ số sau tình huống đánh đầu của Văn Hiếu.

Bàn thắng này giúp trận đấu diễn ra sôi động hơn. 2 đội liên tục tổ chức những tình huống tấn công về phía khung thành đối phương. CLB Bắc Ninh có thêm 1 lần làm rung mành lưới đối phương nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Trong khi đó, CLB Quy Nhơn chủ yếu tìm kiếm cơ hội từ các pha sút xa hoặc dàn xếp tình huống cố định. Và chừng đó là không đủ để khiến thủ môn Tuấn Linh phải làm việc vất vả.

Đội của cố vấn Park Hang-seo thắng CLB của trợ lý thầy Kim: Nỗ lực bám đuổi nhóm đầu- Ảnh 1.

Ông Park Hang-seo thường xuyên dự khán các trận đấu của CLB Bắc Ninh

ẢNH: FPT PLAY

Đội của cố vấn Park Hang-seo thắng CLB của trợ lý thầy Kim: Nỗ lực bám đuổi nhóm đầu- Ảnh 2.

Xuân Quyết (số 77), người từng khoác áo CLB Quy Nhơn theo dạng cho mượn, và các đồng đội chơi lấn lướt đội khách trong hiệp 1

ẢNH: CLB BẮC NINH

Sang hiệp 2, CLB Quy Nhơn bất ngờ có được bàn gỡ hòa ngay ở tình huống phối hợp sắc nét đầu tiên. Phút 50, đội khách có tình huống dàn xếp tấn công biên rất hay. Thanh Phong thoát xuống ở biên phải rồi tạt bóng chính xác để Gia Việt đánh đầu hiểm hóc, đưa trận đấu trở về thế cân bằng.

Trong phần còn lại của trận đấu, 2 đội thi đấu giằng có, liên tục ăn miếng trả miếng. Tuy nhiên, không có nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra. Khi tất cả nghĩ về một trận hòa, cựu tuyển thủ U.23 Việt Nam, Văn Đạt tỏa sáng với một cú sút xa không thể cản phá ở phút 89, giúp CLB Bắc Ninh vươn lên dẫn trước 2-1. Đến phút 90+5, ngoại binh Kaina Nunes ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà bằng pha bứt tốc và dứt điểm quyết đoán. 

Với kết quả này, CLB Bắc Ninh leo lên vị trí thứ 4 với 8 điểm. Thầy trò HLV Paulo Foiani có cùng điểm số với đội TP.HCM nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng - bại (+2 so với +6). Khoảng cách giữa CLB Bắc Ninh và đội đầu bảng Trường Tươi Đồng Nai là 2 điểm.

Xem V.League 2-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

