Minh Khoa ghi bàn và kiến tạo, đội tuyển Việt Nam có thêm ý tưởng tấn công

Minh Khoa đi bóng giữa vòng vây các cầu thủ Nam Định ảnh: Becamex TP.HCM

Minh Khoa tỏa sáng

Đêm 18.10, Minh Khoa đánh dấu sự trở lại bằng 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo giúp Becamex TP.HCM có chiến thắng nghẹt thở 2-1 nhưng xứng đáng trên sân Thiên Trường của nhà đương kim vô địch Nam Định. Tân HLV trưởng kiêm Trưởng đoàn Đặng Trần Chỉnh có ngày ra mắt hoàn hảo.

Đó là ngày thi đấu tốt của đội Becamex TP.HCM, với chiến thuật biết mình biết người. Minh Khoa đã mở tỷ số ở phút 38, bằng tình huống quay người bấm bóng qua đầu thủ môn Nguyên Mạnh, chạm mép dưới xà ngang vào lưới trong nỗ lực bật nhảy cản phá tuyệt vọng của Thanh Hào.

Sau đó, đến phút 50, Minh Khoa khiến cả sân Thiên Trường phải tắt lặng với màn solo đi bóng qua 2 cầu thủ CLB Nam Định trước khi gẩy bóng buộc hậu vệ còn lại phải phạm lỗi trong vòng cấm, giúp Ogochukwu thực hiện thành công quả phạt đền nhân đôi cách biệt 2-0.

Highlight Nam Định 1-2 Becamex TP.HCM: Cú sốc trên sân Thiên Trường

Minh Khoa có 1 bàn thắng, 1 kiến tạo mở ra chiến thắng trước CLB Nam Định ảnh: Becamex TP.HCM

Ngoài 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo, Minh Khoa còn chơi rất nổi bật cả trong vai trò cầm bóng điều tiết nhịp độ trận đấu, tỉa các đường chuyền sáng nước cho đồng đội trong khi vẫn thường xuyên tích cực tranh chấp hỗ trợ phòng ngự tốt.

Điều này không chỉ giúp Becamex TP.HCM có được chiến thắng đầu tiên sau 6 trận thua liên tiếp trên mọi mặt trận, mà còn giúp HLV Kim Sang-sik sẽ tự tin kỳ vọng thêm những ý tưởng cho hàng công đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam hướng đến Lào và Malaysia

Trong 2 trận gần nhất ở kỳ FIFA Days tháng 10, đội tuyển Việt Nam dù hơn Nepal hàng chục bậc trên bảng xếp hạng đã chơi chật vật, với 2 chiến thắng nhọc nhằn với tỷ số 3-1 và 1-0 (Nepal đá phản lưới nhà) trên sân Gò Đậu và Thống Nhất.

Minh Khoa trở lại giúp Becamex TP.HCM vượt qua sóng gió ảnh: Becamex TP.HCM

Lý do cho các màn trình diễn chưa thuyết phục đó thì nhiều, nhưng về cơ bản xuất phát từ hàng công đội tuyển Việt Nam có nỗ lực nhưng vẫn thiếu ý tưởng đột biến, đặc biệt ở những pha áp sát khu vực cấm địa đối thủ bị đánh giá thấp hơn ở vòng loại Asian Cup 2027.

Đồng thời, Hoàng Đức vẫn chưa thể tìm được đối tác phù hợp ở giữa sân, để có thể đem đến sự cộng hưởng trong cả tham gia tấn công lẫn phòng ngự, phù hợp với triết lý chơi bóng rất riêng của HLV Kim Sang-sik.

Sự tỏa sáng của Minh Khoa sẽ là một chìa khóa quan trọng. Trước đó, ông Kim sau khi cho Minh Khoa đá chính trong chiến thắng 5-0 trước Lào, đã sắp anh đá từ đầu trong chuyến làm khách trên sân Bukit Jalil của Malaysia và tiền vệ Becamex TP.HCM đã chơi ổn.

Minh Khoa trở lại sẽ là mảnh ghép quan trọng, giúp cải thiện hàng công đội tuyển Việt Nam ảnh: ngọc Linh

Có thể nhận thấy trong chiến thắng 2-1 trước CLB Nam Định, Minh Khoa đã chơi tốt nhưng sẽ vẫn cần cải thiện thêm về sức bền và sức mạnh, sau một thời gian vắng mặt vì chấn thương. Nói cách khác, cơ hội để anh nâng cao phong độ còn rất lớn.

Chiến thắng quan trọng trên sân Thiên Trường sẽ là động lực lớn cho cá nhân Minh Khoa, để nhanh chóng tìm lại cảm giác thi đấu tốt nhất trước khi tập trung cùng đội tuyển Việt Nam cho kỳ FIFA Days tháng 11, chuẩn bị cho chuyến làm khách tại Lào ngày 19.11.

Xa hơn, Minh Khoa đang rất khát khao hoàn thiện bản thân hơn nữa, cho mục tiêu đánh bại Malaysia ở trận đối đầu tại Việt Nam vào tháng 3.2026, một chiến thắng trên sân cỏ bất kể quyết định cuối cùng của FIFA và AFC về vụ bê bối làm giả hồ sơ cầu thủ nhập tịch "lậu" đang làm chao đảo bóng đá Malaysia.