Phó chủ tịch FAM suy đoán Việt Nam tố cáo vụ Malaysia lên FIFA: Sự thật thì sao?

Chiều 17.10, FAM đã tổ chức buổi họp báo đặc biệt, nhằm giải đáp những thắc mắc về án phạt của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) về vụ nhập tịch lậu 7 cầu thủ. Dù vậy, trong họp báo chiều 17.10, FAM không đưa ra bất kỳ chi tiết mới nào trong quá trình kháng cáo cho án phạt của FIFA. Đồng thời, các tài liệu mà FAM gửi đến FIFA cũng được giữ bí mật. Dự kiến, ngày 30.10, FAM sẽ nhận được kết quả từ FIFA.

Kết thúc phần trình bày, các quan chức của FAM bất ngờ nhận được câu hỏi rằng tổ chức này có biết bên nào đã gửi đơn tố giác vụ việc đến FIFA hay không? Thay mặt FAM, ông Datuk Sivasundaram nói: “Chúng tôi tin rằng Việt Nam đã khiếu nại lên FIFA”.

Tuy nhiên, khi được hỏi FAM có bằng chứng không, ông Datuk Sivasundaram ấp úng bày tỏ: “Chúng tôi không có gì chắc chắn Việt Nam đã làm điều đó. Nhưng với những gì đã xảy ra, FAM suy đoán Việt Nam đã làm điều này”. Trên thực tế, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam không hề có bất kỳ động thái nào liên quan đến vụ bê bối các cầu thủ nhập tịch Malaysia. Việt Nam không kiện cáo nên suy đoán của FAM chỉ là đoán mò và không đúng sự thật, không chính xác.

Quan chức FAM suy đoán ‘Việt Nam tố cáo bê bối nhập tịch’, thực hư ra sao?

FAM chỉ suy đoán Việt Nam là bên gửi đơn đến FIFA, không có bằng chứng ẢNH: NGỌC LINH

Theo kênh Astro, những chia sẻ bất ngờ của ông Datuk Sivasundaram có thể đến từ kết luận của FIFA đã gửi đến FAM trong án phạt.

Kênh Astro bình luận: “Trước đó, FIFA đã nhận được khiếu nại vào ngày 11.6, tức chỉ một ngày sau khi đội tuyển quốc gia Malaysia đánh bại Việt Nam với tỷ số 4-0. Các cáo buộc cho rằng rằng bảy cầu thủ nước ngoài, không hề liên quan hay có dòng máu Malaysia mà vẫn ngang nhiên mặc áo đội tuyển, ra sân thi đấu. Xét về luật của FIFA, 7 cầu thủ này không hề đủ điều kiện ra sân. Chính vì thế, FAM có thể căn cứ vào thời điểm này để dự đoán Việt Nam chính là bên đã gửi đơn tố giác đến FIFA”.

CĐV Malaysia vẫn đòi hỏi FAM phải có lời giải thích rõ ràng

Một ngày trước khi họp báo diễn ra, trang Metro dự đoán đây là lúc để FAM chia sẻ rõ ràng về những gì đã xảy ra trong thời gian qua cho CĐV Malaysia được biết. Đồng thời, CĐV Malaysia cũng mong FAM sẽ công bố quá trình kháng cáo, các thủ tục mà đã gửi đến FIFA. Dù vậy, trong hơn 20 phút trình bày, FAM đã không chia sẻ thêm bất kỳ thông tin nào.

FAM vẫn chưa đưa ra thêm bất kỳ thông tin nào ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thay mặt FAM, ông Datuk Sivasundaram cho rằng, đây không phải là thời điểm thích hợp để chia sẻ và CĐV Malaysia cần phải kiên nhẫn. Ông bày tỏ: “Bạn hỏi tại sao chúng tôi không chứng minh được tổ tiên của 7 cầu thủ nhập tịch, chúng tôi không thể nói ngay bây giờ. Hãy để vụ việc này kết thúc! Trong tương lai, CĐV Malaysia sẽ được biết. Đồng thời, chúng tôi đang thành lập một cơ quan độc lập để trả lời FIFA. Tôi tin FAM vẫn vững vàng trong sứ mệnh giữ sự minh bạch, bảo vệ danh tiếng cho bóng đá Malaysia”.