Sao U.23 Việt Nam thi nhau ghi bàn, PVF-CAND và Thanh Hóa đua tỷ số kịch tính

Hiểu Minh (4) và Anh Quân (20) đều đã mở tài khoản bàn thắng tại V-League ảnh: Minh Tú

Cựu sao U.23 Việt Nam Nguyên Hoàng ghi bàn vào đội bóng cũ

Chiều tối 19.10, sân PVF đã chứng kiến màn tranh tài hấp dẫn, với sự tham gia của dàn sao U.23 Việt Nam hùng hậu bao gồm Hiểu Minh, Xuân Bắc, Bảo Long (Thanh Nhàn, Anh Quân dự bị) của đội chủ nhà PVF-CAND và Văn Thuận, Thái Sơn (Ngọc Mỹ dự bị) của đội khách Thanh Hóa.

Trước trận đấu này, CLB Thanh Hóa đang chịu áp lực rất lớn khi vẫn chưa thể có chiến thắng nào sau 6 vòng đấu đầu tiên của LPBank V-League 2025 - 2026.

Trong khi đó, đội chủ nhà PVF-CAND cũng rất quyết tâm giành trọn 3 điểm để cải thiện vị trí cũng như tâm lý, sau chuỗi 5 trận liền không thắng (2 thua, 3 hòa). Do vậy, cuộc chạm trán giữa 2 đội bóng nhiều tài năng trẻ này diễn ra hết sức quyết liệt.

Nguyên Hoàng ăn mừng bàn thắng với HLV Choi Won-kwon ảnh: Minh Tú

Thực tế dù chơi xa nhà và cầm bóng ít trong hiệp 1, hàng công của CLB Thanh Hóa lại chơi hiệu quả, tung ra nhiều cú sút trúng đích nguy hiểm hơn PVF-CAND. Trong một tình huống như thế, cựu tuyển thủ U.23 Việt Nam Lê Nguyên Hoàng đã đánh bại thủ môn Phí Minh Long từ góc gần mở tỷ số 1-0 ở phút 40.

Bước vào hiệp 2, HLV Thạch Bảo Khanh thay một lúc 3 vị trí, tung 2 tuyển thủ U.23 Việt Nam và Thanh Nhàn, Anh Quân vào sân trong khi một tuyển thủ U.23 Việt Nam khác là Ngọc Mỹ được CLB Thanh Hóa sắp thế chỗ cho lão tướng Văn Thắng.

Xuân Bắc, Anh Quân tỏa sáng

Việc PVF-CAND chủ động chơi tấn công mạnh mẽ hơn đã tạo ra hiệp 2 hấp dẫn hơn nữa, khi các chàng trai áo đỏ tăng cường sức ép, nhờ sự cơ động của những nhân tố mới vào sân. Ở một tình huống như thế, tiền vệ Xuân Bắc đã có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 60.

Cú vô lê ghi bàn tuyệt đẹp của Văn Lợi ảnh: minh Tú

Văn Lợi (thứ 2 từ trái sang) giúp CLB Thanh Hóa gỡ hòa 2-2 ảnh: Minh tú

Đón đường chuyền vào cột xa của đồng đội, tuyển thủ U.23 Việt Nam đã lặng lẽ băng lên và tung ra cú đệm lòng rất căng và chuẩn xác vào góc cao, khiến tuyển thủ Xuân Hoàng bay hết người cũng không thể chạm được bóng.

Sau bàn thắng này, quyền chủ động của trận đấu hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà, với hàng loạt pha hãm thành, liên tiếp tung ra các cú sút. Đến phút 67, một tuyển thủ U.23 Việt Nam khác là Anh Quân đã nâng tỷ số lên 2-1 cho PVF-CAND, cũng là bàn thắng đầu tiên của hậu vệ này tại V-League.

Xuân Bắc và Hiểu Minh đã chơi tốt ảnh: Minh Tú

Nhưng một lần nữa nỗ lực ghi bàn của đội bóng bị dẫn điểm đã tạo ra bước ngoặt cho trận đấu. Sau hàng loạt pha đi bóng xộc thẳng vào hàng thủ PVF-CAND, bóng đến chân Ngọc Mỹ và anh đã tung ra đường kiến tạo để trung vệ Văn Lợi hãm ngực, vô lê gỡ hòa 2-2 ở phút 78.

Trong những phút còn lại, cả 2 đội đều có cơ hội ghi bàn nhưng hàng thủ 2 bên đã phòng ngự tốt, ấn định tỷ số 2-2 trong sự tiếc nuối của CLB PVD-CAND và CLB Thanh Hóa về một chiến thắng đã đến rất gần rồi nhưng chưa thể giải hạn thành công.