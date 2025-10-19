Bài học cho Việt Nam từ bê bối nhập tịch của Malaysia

H ẬU QUẢ TAI HẠI NẾU LÀM SAI LUẬT

Thực lực của bóng đá Đông Nam Á chứ không riêng gì Malaysia hay Indonesia, nếu không có cầu thủ nhập tịch sẽ rất khó để có thể đấu ngang ngửa với những đội tuyển quốc gia hùng mạnh ở tầm châu lục hay ở tầm thế giới.

Ngay đội tuyển VN, khi gặp sự cố thiếu vắng tiền đạo nhập tịch gốc Brazil Nguyễn Xuân Son (hoàn toàn không phải vì vi phạm quy định của FIFA mà do chấn thương), đội tuyển VN bị ảnh hưởng lớn. Hiện đội tuyển cũng đang dùng cầu thủ nhập tịch có dòng máu VN, như thủ môn Văn Lâm, hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh. Và sắp tới có thể thêm, ví dụ như Đỗ Quang Hên (gốc Brazil hoàn toàn) nếu đủ tiêu chuẩn khoác áo đội tuyển.

Chuyên gia bóng đá Malaysia cảnh báo FAM có thể sụp đổ nếu không ổn định sớm

Đội tuyển VN đang sử dụng cầu thủ nhập tịch như Cao Pendant Quang Vinh ẢNH: KHẢ HÒA

Muốn nâng cấp đội tuyển quốc gia, biện pháp gọi cầu thủ nhập tịch trong một số thời điểm là biện pháp bắt buộc, cũng có thời điểm là biện pháp tình thế. Có điều, khi gọi cầu thủ nhập tịch, phải tuân thủ luật FIFA, tuân thủ một cách nghiêm ngặt. Nếu không tiến hành một quy trình đúng chuẩn, đúng luật, khi bị FIFA phát hiện, hậu quả cực kỳ tai hại.

Như đội tuyển Malaysia với 7 cầu thủ nhập tịch có dấu hiệu giả mạo, FIFA sau khi điều tra kỹ càng đã lập tức đưa ra hình phạt thích đáng với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Đội tuyển của họ tạm thời vẫn được thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2027 như bình thường, chưa bị trừ điểm hay xử thua. Bóng đá Malaysia đang kháng cáo nhưng Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) có lẽ sẽ không thể đứng ngoài cuộc. Dựa trên phán quyết cuối cùng của FIFA vào ngày 30.10, AFC sẽ chính thức ra tay. Tùy mức độ vi phạm, hình phạt có thể đi từ thấp lên cao, nhưng dứt khoát không có chuyện xử bóng đá Malaysia "trắng án". Đó gần như là điều không thể.

VN KIÊN ĐỊNH VỚI CON ĐƯỜNG ĐÚNG ĐẮN

Nhiều đội tuyển quốc gia trên thế giới như Nhật Bản, Mỹ… dùng cầu thủ nhập tịch nhưng không vi phạm luật FIFA, sẽ không ai "có ý kiến" gì với họ cả. VN cũng vậy. Bóng đá VN đã nhập tịch các cầu thủ có dòng máu nước ngoài hoàn toàn hoặc cầu thủ có bố (mẹ) là người VN. Việc nhập tịch này được thực hiện nghiêm túc từ hồ sơ pháp lý cho đến cách sử dụng trên sân (chưa đủ thời gian như FIFA yêu cầu sẽ không được chính thức thi đấu). VN nên kiên định với con đường đúng đắn như thế. Tuyệt đối không cố tình "xé rào" , không cố tình vi phạm luật, sẽ không ai bắt bẻ được. Chính cách làm của FAM mà dư luận Malaysia cho rằng FAM đã "đi tắt", đang mang lại hệ lụy khôn lường.

Tôi rất mong muốn đội tuyển VN sẽ sớm có thêm cầu thủ nhập tịch giỏi, có thể nâng tầm đội tuyển để sẵn sàng thi đấu ở những giải lớn mà không hề sợ hãi. Dĩ nhiên, chúng ta không bao giờ bỏ quên hay bỏ rơi những cầu thủ trẻ nội địa hứa hẹn tài năng. Nhưng đưa vào đội tuyển những cầu thủ nhập tịch đã khẳng định tài năng của mình, càng tạo động lực tranh đua cho cầu thủ trẻ nội địa, giúp cầu thủ trẻ VN càng phải vươn lên, nhìn vào những cầu thủ nhập tịch tài giỏi hơn mình mà phấn đấu, sao cho bằng họ và hơn họ.

Giải quyết được bài toán không dễ ấy, bóng đá VN ở tương lai xa có thể đạt tới tầm châu lục hay lọt vào những đội bóng thi đấu ở World Cup. Bóng đá VN dứt khoát phải tính đường xa, đừng chỉ lo tính đường gần. Ai chẳng muốn vinh quang, ai chẳng muốn bóng đá VN sánh vai với các cường quốc bóng đá thế giới, nhưng "đường dài mới biết ngựa hay", đừng vội vàng, cứ đi từng bước vững chắc, thu hút những tài năng bóng đá, có thể là cầu thủ nhập tịch và cầu thủ trẻ trong nước.

Những nhà quản trị bóng đá VN chắc chắn không mắc vào cái lỗi khó chấp nhận như lỗi nghiêm trọng của FAM. Nhưng không mắc lỗi với đưa bóng đá VN đi lên là hai chuyện khác nhau. Rất mong ngành thể dục thể thao VN nói chung, Liên đoàn Bóng đá VN nói riêng, dám có những quyết sách mạnh mẽ, giải quyết tốt những tình huống nhạy cảm, trong đó có cả vấn đề nhập tịch.