Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bài học cho Việt Nam từ bê bối nhập tịch của Malaysia

Thanh Thảo
Thanh Thảo
19/10/2025 01:59 GMT+7

Xin trích lời của huyền thoại bóng đá James Wong (Malaysia): 'Thắng trận thì tốt, nhưng tôi muốn thấy một đội toàn cầu thủ nội chiến thắng'. Ai cũng muốn đội tuyển của đất nước mình thắng bằng sức mạnh cầu thủ nội địa, nhưng khi bóng đá quốc gia có được nguồn cung tốt từ cầu thủ nhập tịch, cũng không nên 'lạnh lùng' từ chối.

HẬU QUẢ TAI HẠI NẾU LÀM SAI LUẬT

Thực lực của bóng đá Đông Nam Á chứ không riêng gì Malaysia hay Indonesia, nếu không có cầu thủ nhập tịch sẽ rất khó để có thể đấu ngang ngửa với những đội tuyển quốc gia hùng mạnh ở tầm châu lục hay ở tầm thế giới. 

Ngay đội tuyển VN, khi gặp sự cố thiếu vắng tiền đạo nhập tịch gốc Brazil Nguyễn Xuân Son (hoàn toàn không phải vì vi phạm quy định của FIFA mà do chấn thương), đội tuyển VN bị ảnh hưởng lớn. Hiện đội tuyển cũng đang dùng cầu thủ nhập tịch có dòng máu VN, như thủ môn Văn Lâm, hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh. Và sắp tới có thể thêm, ví dụ như Đỗ Quang Hên (gốc Brazil hoàn toàn) nếu đủ tiêu chuẩn khoác áo đội tuyển.

Chuyên gia bóng đá Malaysia cảnh báo FAM có thể sụp đổ nếu không ổn định sớm

Bài học cho bóng đá việt nam từ bê bối cầu thủ nhập tịch của Malaysia - Ảnh 1.

Đội tuyển VN đang sử dụng cầu thủ nhập tịch như Cao Pendant Quang Vinh

ẢNH: KHẢ HÒA

Muốn nâng cấp đội tuyển quốc gia, biện pháp gọi cầu thủ nhập tịch trong một số thời điểm là biện pháp bắt buộc, cũng có thời điểm là biện pháp tình thế. Có điều, khi gọi cầu thủ nhập tịch, phải tuân thủ luật FIFA, tuân thủ một cách nghiêm ngặt. Nếu không tiến hành một quy trình đúng chuẩn, đúng luật, khi bị FIFA phát hiện, hậu quả cực kỳ tai hại.

Như đội tuyển Malaysia với 7 cầu thủ nhập tịch có dấu hiệu giả mạo, FIFA sau khi điều tra kỹ càng đã lập tức đưa ra hình phạt thích đáng với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Đội tuyển của họ tạm thời vẫn được thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2027 như bình thường, chưa bị trừ điểm hay xử thua. Bóng đá Malaysia đang kháng cáo nhưng Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) có lẽ sẽ không thể đứng ngoài cuộc. Dựa trên phán quyết cuối cùng của FIFA vào ngày 30.10, AFC sẽ chính thức ra tay. Tùy mức độ vi phạm, hình phạt có thể đi từ thấp lên cao, nhưng dứt khoát không có chuyện xử bóng đá Malaysia "trắng án". Đó gần như là điều không thể.

VN KIÊN ĐỊNH VỚI CON ĐƯỜNG ĐÚNG ĐẮN

Nhiều đội tuyển quốc gia trên thế giới như Nhật Bản, Mỹ… dùng cầu thủ nhập tịch nhưng không vi phạm luật FIFA, sẽ không ai "có ý kiến" gì với họ cả. VN cũng vậy. Bóng đá VN đã nhập tịch các cầu thủ có dòng máu nước ngoài hoàn toàn hoặc cầu thủ có bố (mẹ) là người VN. Việc nhập tịch này được thực hiện nghiêm túc từ hồ sơ pháp lý cho đến cách sử dụng trên sân (chưa đủ thời gian như FIFA yêu cầu sẽ không được chính thức thi đấu). VN nên kiên định với con đường đúng đắn như thế. Tuyệt đối không cố tình "xé rào" , không cố tình vi phạm luật, sẽ không ai bắt bẻ được. Chính cách làm của FAM mà dư luận Malaysia cho rằng FAM đã "đi tắt", đang mang lại hệ lụy khôn lường.

Tôi rất mong muốn đội tuyển VN sẽ sớm có thêm cầu thủ nhập tịch giỏi, có thể nâng tầm đội tuyển để sẵn sàng thi đấu ở những giải lớn mà không hề sợ hãi. Dĩ nhiên, chúng ta không bao giờ bỏ quên hay bỏ rơi những cầu thủ trẻ nội địa hứa hẹn tài năng. Nhưng đưa vào đội tuyển những cầu thủ nhập tịch đã khẳng định tài năng của mình, càng tạo động lực tranh đua cho cầu thủ trẻ nội địa, giúp cầu thủ trẻ VN càng phải vươn lên, nhìn vào những cầu thủ nhập tịch tài giỏi hơn mình mà phấn đấu, sao cho bằng họ và hơn họ.

Giải quyết được bài toán không dễ ấy, bóng đá VN ở tương lai xa có thể đạt tới tầm châu lục hay lọt vào những đội bóng thi đấu ở World Cup. Bóng đá VN dứt khoát phải tính đường xa, đừng chỉ lo tính đường gần. Ai chẳng muốn vinh quang, ai chẳng muốn bóng đá VN sánh vai với các cường quốc bóng đá thế giới, nhưng "đường dài mới biết ngựa hay", đừng vội vàng, cứ đi từng bước vững chắc, thu hút những tài năng bóng đá, có thể là cầu thủ nhập tịch và cầu thủ trẻ trong nước.

Những nhà quản trị bóng đá VN chắc chắn không mắc vào cái lỗi khó chấp nhận như lỗi nghiêm trọng của FAM. Nhưng không mắc lỗi với đưa bóng đá VN đi lên là hai chuyện khác nhau. Rất mong ngành thể dục thể thao VN nói chung, Liên đoàn Bóng đá VN nói riêng, dám có những quyết sách mạnh mẽ, giải quyết tốt những tình huống nhạy cảm, trong đó có cả vấn đề nhập tịch.

Tin liên quan

Cầu thủ nhập tịch gây thất vọng, Indonesia thất thế đua HCV SEA Games với U.23 Việt Nam?

Cầu thủ nhập tịch gây thất vọng, Indonesia thất thế đua HCV SEA Games với U.23 Việt Nam?

Dàn cầu thủ nhập tịch của Indonesia thất bại trong việc giành vé dự World Cup 2026, khiến bóng đá xử sở vạn đảo sa sút tinh thần. Điều quan trọng tiếp theo, liệu Indonesia có tiếp tục theo đuổi chính sách nhập tịch cho SEA Games 33?

Có hay không môi giới bí ẩn 'làm giả' hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia?

FAM lách luật như thế nào để làm hồ sơ giả cho tận 7 cầu thủ nhập tịch?

Khám phá thêm chủ đề

Cầu thủ nhập tịch Malaysia Indonesia Liên đoàn bóng đá châu á Liên đoàn Bóng đá VN
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận