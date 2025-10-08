FAM lách luật như thế nào để làm hồ sơ giả cho tận 7 cầu thủ nhập tịch?

FAM lợi dụng sự tín nhiệm của FIFA

Sau khi bị FIFA bác bỏ đơn kháng cáo, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) kêu than, vì hồ sơ liên quan đến nguồn gốc nhân thân của nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, gồm Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Joao Figueiredo và Jon Irazabal đã được FIFA xác thực.

HLV đội tuyển Malaysia (bìa phải) và HLV Kim Sang-sik

7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia đã được FAM làm giả hồ sơ Ảnh: Ngọc Linh

Tuy nhiên, FIFA nhanh chóng bác bỏ lập luận này từ phía FAM. FIFA cho biết họ không xác thực, mà trước đây chỉ phản hồi cho FAM rằng các cầu thủ trên tạm đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Malaysia, dựa trên những giấy tờ mà FAM cung cấp. Điều đó có nghĩa là khi những giấy tờ đó xuất hiện vấn đề, phía FAM phải chịu trách nhiệm.

Đây là điều đã được cựu Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) Dương Vũ Lâm, người rất quen thuộc với các thủ tục bóng đá quốc tế, quen thuộc với hướng xử lý các vấn đề của FIFA, đề cập. Ông Lâm chia sẻ: "FIFA thường sẽ không trực tiếp hướng dẫn các liên đoàn thành viên thực hiện các thủ tục, họ chỉ khuyến cáo các liên đoàn này phải thực hiện đúng quy trình và đúng các văn bản mà FIFA đã ban hành trước đó. Một khi các liên đoàn thành viên làm sai, các liên đoàn này phải tự chịu trách nhiệm.

Trường hợp xảy ra với bóng đá Malaysia, trong vụ 7 cầu thủ nhập tịch, diễn ra theo đúng kịch bản này. Ban đầu, tự thân FAM tuyên bố rằng họ nộp đủ thủ tục nhập tịch cho các cầu thủ có liên quan, đến khi bị FIFA phát hiện hồ sơ không đúng quy định, FAM mới phát biểu rằng họ gửi thiếu hồ sơ vì khâu hành chính".

Tiếp tục bao biện khi giải trình thất bại

Chính vì thế, việc FAM cung cấp thiếu hồ sơ cho FIFA, liên quan đến 7 cầu thủ Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Joao Figueiredo và Jon Irazabal chỉ là hình thức lách luật, lợi dụng việc FIFA trao hết sự tín nhiệm cho các liên đoàn bóng đá cấp quốc gia, rồi sớm đưa các cầu thủ nhập tịch giả vào sân, phục vụ mục đích riêng của mình. FAM không ngờ rằng một mặt FIFA không can thiệp về chuyện đội tuyển Malaysia sử dụng những cầu thủ này như thế nào, mặt khác FIFA lại tiến hành các cuộc điều tra độc lập, nhằm làm rõ nguồn gốc thực của nhóm 7 cầu thủ nói trên.

FAM lợi dụng sự tín nhiệm của FIFA để sớm đưa các cầu thủ nhập tịch giả vào thi đấu cho đội tuyển Malaysia, dù họ thiếu giấy tờ hợp lệ Ảnh: Ngọc Linh

Sau khi bị FIFA phát giác sử dụng giấy tờ giả để nhập tịch cho 7 cầu thủ Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Joao Figueiredo và Jon Irazabal, FAM lại tiếp tục bao biện rằng họ cung cấp thiếu hồ sơ vì không tìm thấy giấy khai sinh gốc của ông, bà các cầu thủ được nhập tịch.

Dù vậy, đêm qua (6.10), FIFA tung ra bằng chứng cho thấy họ không gặp nhiều khó khăn để có được những giấy tờ này. Chỉ có điều, những giấy tờ gốc liên quan đến nhân thân của nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia cho thấy, ông hoặc bà của những người này được sinh ra tại Argentina, Brazil, Tây Ban Nha và Hà Lan, chứ không phải sinh ra ở Malaysia, như hồ sơ mà FAM từng cung cấp cho FIFA.

Liên tục lách luật từ khâu tạo hồ sơ ban đầu cho đến lúc kháng cáo, FAM đang đuối về mặt pháp lý trước những bước đi vững chắc trong quá trình lật lại hồ sơ cầu thủ nhập tịch, do FIFA thực hiện. Liên đoàn Bóng đá Malaysia đang tự đẩy nền bóng đá của mình vào những sóng gió, đối diện với những án phạt nghiêm khắc!