Vì sao FAM nhất quyết từ chối cung cấp thông tin gia cảnh 7 cầu thủ nhập tịch?

FAM giữ kín thông tin trước giờ phán quyết

Theo The Star, FAM thông qua luật sư Serge Vittoz của hãng Charles Russell Speechlys đã gửi đơn kháng cáo lên FIFA vào ngày 14.10, sau khi án phạt được ban hành hôm 26.9. Kết quả dự kiến công bố ngày 30.10 sẽ quyết định, liệu 7 cầu thủ nhập tịch có được phép trở lại thi đấu hay tiếp tục bị treo giò.

Ông Vittoz nói thêm: "Quyết định sẽ được đưa ra vào ngày 30.10 và sẽ được thông báo cho các bên trong ngày hoặc sau đó vài ngày. Nếu các cầu thủ hoặc FAM không hài lòng với kết luận của Ủy ban Kháng cáo, họ vẫn có thể đưa vụ việc lên CAS, song quá trình này sẽ kéo dài thêm thời gian giải quyết".

Buổi họp báo ngày 17.10 của FAM

Trong khi đó, Giám đốc điều hành đội tuyển quốc gia Malaysia – ông Rob Friend – lần đầu tiên xuất hiện công khai sau gần ba tuần kể từ khi vụ việc nổ ra, để làm rõ vai trò của mình. Ông khẳng định bản thân không liên quan đến việc kiểm tra hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ.

Ông Friend giải thích rằng đội tuyển quốc gia hoạt động độc lập với bộ máy hành chính của FAM, chỉ phụ trách vấn đề chuyên môn, chiến thuật và phong độ thi đấu, còn mọi thủ tục giấy tờ và đăng ký cầu thủ đều do FAM trực tiếp quản lý.

Chuyên gia bóng đá Malaysia cảnh báo FAM có thể sụp đổ nếu không ổn định sớm

"Tôi muốn làm rõ rằng đội tuyển quốc gia hoàn toàn không tham gia xử lý giấy tờ hay hồ sơ cầu thủ. Chúng tôi chỉ tập trung vào chiến lược, lối chơi và hiệu suất của đội", ông Friend nói.

Khi nhận được câu hỏi về thông tin chi tiết gia đình các cầu thủ, đại diện FAM cho biết việc công khai chi tiết về gia cảnh và quốc tịch gốc của các cầu thủ bị nêu tên có thể làm ảnh hưởng đến quá trình xem xét của FIFA, đồng thời gây bất lợi cho kháng cáo, nên quyết định tạm thời giữ kín thông tin.

Thông tin chi tiết về nơi sinh ông bà của 7 cầu thủ nhập tịch do FIFA công bố

Trước đó, FIFA đã công bố bản báo cáo điều tra chi tiết, trong đó nêu rõ nơi sinh của ông bà bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia hoàn toàn không liên quan đến Malaysia. Cụ thể, các cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vítor Brandão Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Héctor Alejandro Hevel Serrano đều có ông bà được sinh ra tại các quốc gia Nam Mỹ hoặc châu Âu, không có ai có nguồn gốc từ Malaysia. Kết luận này được FIFA xem là bằng chứng xác thực cho hành vi giả mạo hồ sơ quốc tịch, dẫn đến án phạt nghiêm khắc dành cho FAM và nhóm cầu thủ nói trên.

Áp lực dư luận

Truyền thông Malaysia nhận định, FAM đang chịu áp lực rất lớn sau hàng loạt sai phạm, đặc biệt là vụ "hồ sơ giả" khiến nước này bị FIFA xử phạt. Nhà báo kỳ cựu Graig Nunis viết trên Twentytwo13, trong khi FAM sau 1 năm nữa, sẽ kỷ niệm 100 năm thành lập (11.9.2026), thì thay vì ăn mừng, đây phải là thời điểm để nhìn lại chính mình.

Theo ông Nunis, bê bối lần này là giọt nước tràn ly, phơi bày cách quản trị yếu kém, thiếu minh bạch và để lại hậu quả nghiêm trọng cho uy tín của bóng đá Malaysia. Ông chỉ ra rằng FIFA cáo buộc FAM làm giả giấy tờ để hợp thức hóa 7 cầu thủ không đủ điều kiện, trong khi không một cơ quan trong nước nào phát hiện.

Báo chí Malaysia nhận định, tư duy lối tắt đã khiến bóng đá Malaysia lâm vào khủng hoảng nặng nề ẢNH: NGỌC LINH

"Đã đến lúc cần thay đổi, vì bóng đá Malaysia có 99 vấn đề – và vấn đề đầu tiên chính là FAM", ông Nunis nhận định.

Nhà báo này cũng kêu gọi lãnh đạo FAM, đặc biệt là những người phụ trách đội tuyển, bộ phận kỹ thuật và pháp lý, phải chịu trách nhiệm và tạm thời bị đình chỉ công tác cho đến khi có kết luận cuối cùng từ FIFA.

Dấu mốc 100 năm: Ngã rẽ của FAM

Theo nhà báo Graig Nunis, FAM đã thất bại trong nỗ lực nâng tầm bóng đá Malaysia suốt nhiều thập niên, với thành tích tụt dốc từ hạng 75 thế giới (1993) xuống 123 hiện tại. Ông cho rằng vụ bê bối này là một trong những cú đòn mạnh nhất giáng vào niềm tin của người hâm mộ, khiến mạng xã hội Malaysia tràn ngập chỉ trích và thất vọng.

"Kỷ niệm 100 năm của FAM có thể là dấu chấm hết cho một thời kỳ mục ruỗng, hoặc là khởi đầu cho một cuộc cải tổ thật sự', nhà báo Nunis kết luận.