Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Lộ diện luật sư bào chữa vụ FAM nhập tịch trái phép: ‘Quân bài’ yếu thế giữa tâm bão

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
18/10/2025 09:38 GMT+7

Sau nhiều ngày im lặng, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cuối cùng cũng chính thức công bố danh tính vị luật sư được thuê để ‘bào chữa’ trong vụ bê bối nhập tịch trái phép khiến FAM bị FIFA phạt nặng.

Tuy nhiên, màn "ra mắt" của vị luật sư này tại buổi họp báo ngày 17.10 không mang đến niềm tin mà ngược lại, càng khiến dư luận thêm nghi ngờ khả năng kháng cáo thành công của FAM

'Quân bài' của FAM

Để chuẩn bị cho đơn kháng cáo gửi lên FIFA, FAM đã mời ông Serge Vittoz - một luật sư thuộc Công ty luật danh tiếng Charles Russell Speechlys - đảm nhận vai trò đại diện pháp lý. 

Đây là một trong những công ty luật có nhiều kinh nghiệm xử lý các vụ tranh chấp thể thao ở tầm quốc tế. Trong buổi họp báo ngày 17.10, ông Vittoz khẳng định rõ: “Việc kháng cáo là để chứng minh rằng cả FAM lẫn các cầu thủ đều không phạm tội làm giả giấy tờ. Các lệnh trừng phạt nên được hủy bỏ”. 

- Ảnh 1.

Bóng đá Malaysia đang gặp rắc rối về vấn đề nhập tịch

Ảnh: Ngọc Linh

Phát ngôn này được xem như tuyên bố chính thức về lập trường của FAM trong cuộc chiến pháp lý với FIFA. Tuy nhiên, mọi sự tự tin từ luật sư phía FAM lại không đi kèm bằng chứng rõ ràng – điều mà dư luận đang đặc biệt quan tâm. 

Kỷ niệm trăm năm trong khủng hoảng: FAM chao đảo vì án phạt từ FIFA

Lúng túng trước câu hỏi then chốt 

Tại buổi họp báo, khi giới truyền thông Malaysia đặt câu hỏi trực tiếp về bằng chứng cho thấy mối liên hệ huyết thống hoặc gốc gác rõ ràng của các cầu thủ nhập tịch với Malaysia, cả ông Vittoz lẫn Phó chủ tịch FAM Sivasundaram, đều tỏ ra lúng túng. 

Không một tài liệu nào được đưa ra, không một lời giải thích cụ thể được cung cấp. Điều này khiến báo chí Malaysia ngay lập tức nghi ngờ: FAM dường như vẫn chưa có trong tay thứ mà họ cần nhất để lật ngược tình thế. Đó là bằng chứng hợp pháp và xác thực chứng minh tính hợp lệ của quá trình nhập tịch. 

Theo nhận định của New Straits Times, nếu FAM không thể làm rõ vấn đề cốt lõi này, toàn bộ nỗ lực kháng cáo có nguy cơ sụp đổ từ trong trứng nước. 

Dư luận hoài nghi, chuyên gia thận trọng 

Ngay sau buổi họp báo, mạng xã hội Malaysia đồng loạt bày tỏ thất vọng trước phần trình bày “mờ nhạt” và thiếu quyết liệt của vị luật sư được kỳ vọng sẽ giúp FAM thoát án. Một số chuyên gia trong nước thậm chí nhận định, FAM đã “ra quân bằng một quân bài yếu thế”.

Trên diễn đàn bóng đá nổi tiếng Ultras Malaya, nhiều ý kiến cho rằng việc luật sư Vittoz không đưa ra bất kỳ tài liệu pháp lý nào mang tính đột phá cho thấy FAM đang chơi ván bài mà chưa đủ lá. Họp báo để làm gì nếu không có chứng cứ? Thật khó hiểu.

Tin liên quan

Sự thật vụ lùm xùm Malaysia nhập tịch ‘lậu’ 7 cầu thủ dần hé lộ

Sự thật vụ lùm xùm Malaysia nhập tịch ‘lậu’ 7 cầu thủ dần hé lộ

Cuộc họp báo ngày 17.10 của FAM tiếp tục phơi bày nhiều bất ổn trong vụ 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia, đặt ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Từ quan chức liên đoàn, đến CEO đội tuyển và luật sư kháng cáo.

Lạ lùng FAM!

Chuyên gia Malaysia phẫn nộ: ‘FAM quanh co chối lỗi, tội nghiệp 7 cầu thủ nhập tịch… bị lừa’

Khám phá thêm chủ đề

FAM New Straits Times Charles Russell Speechlys FIFA Kháng cáo bằng chứng Nhập tịch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận