Lộ diện luật sư bào chữa vụ FAM nhập tịch trái phép: ‘Quân bài’ yếu thế giữa tâm bão

Tuy nhiên, màn "ra mắt" của vị luật sư này tại buổi họp báo ngày 17.10 không mang đến niềm tin mà ngược lại, càng khiến dư luận thêm nghi ngờ khả năng kháng cáo thành công của FAM.

'Quân bài' của FAM

Để chuẩn bị cho đơn kháng cáo gửi lên FIFA, FAM đã mời ông Serge Vittoz - một luật sư thuộc Công ty luật danh tiếng Charles Russell Speechlys - đảm nhận vai trò đại diện pháp lý.

Đây là một trong những công ty luật có nhiều kinh nghiệm xử lý các vụ tranh chấp thể thao ở tầm quốc tế. Trong buổi họp báo ngày 17.10, ông Vittoz khẳng định rõ: “Việc kháng cáo là để chứng minh rằng cả FAM lẫn các cầu thủ đều không phạm tội làm giả giấy tờ. Các lệnh trừng phạt nên được hủy bỏ”.

Bóng đá Malaysia đang gặp rắc rối về vấn đề nhập tịch Ảnh: Ngọc Linh

Phát ngôn này được xem như tuyên bố chính thức về lập trường của FAM trong cuộc chiến pháp lý với FIFA. Tuy nhiên, mọi sự tự tin từ luật sư phía FAM lại không đi kèm bằng chứng rõ ràng – điều mà dư luận đang đặc biệt quan tâm.

Lúng túng trước câu hỏi then chốt

Tại buổi họp báo, khi giới truyền thông Malaysia đặt câu hỏi trực tiếp về bằng chứng cho thấy mối liên hệ huyết thống hoặc gốc gác rõ ràng của các cầu thủ nhập tịch với Malaysia, cả ông Vittoz lẫn Phó chủ tịch FAM Sivasundaram, đều tỏ ra lúng túng.

Không một tài liệu nào được đưa ra, không một lời giải thích cụ thể được cung cấp. Điều này khiến báo chí Malaysia ngay lập tức nghi ngờ: FAM dường như vẫn chưa có trong tay thứ mà họ cần nhất để lật ngược tình thế. Đó là bằng chứng hợp pháp và xác thực chứng minh tính hợp lệ của quá trình nhập tịch.

Theo nhận định của New Straits Times, nếu FAM không thể làm rõ vấn đề cốt lõi này, toàn bộ nỗ lực kháng cáo có nguy cơ sụp đổ từ trong trứng nước.

Dư luận hoài nghi, chuyên gia thận trọng

Ngay sau buổi họp báo, mạng xã hội Malaysia đồng loạt bày tỏ thất vọng trước phần trình bày “mờ nhạt” và thiếu quyết liệt của vị luật sư được kỳ vọng sẽ giúp FAM thoát án. Một số chuyên gia trong nước thậm chí nhận định, FAM đã “ra quân bằng một quân bài yếu thế”.

Trên diễn đàn bóng đá nổi tiếng Ultras Malaya, nhiều ý kiến cho rằng việc luật sư Vittoz không đưa ra bất kỳ tài liệu pháp lý nào mang tính đột phá cho thấy FAM đang chơi ván bài mà chưa đủ lá. Họp báo để làm gì nếu không có chứng cứ? Thật khó hiểu.

