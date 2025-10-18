Sự thật vụ lùm xùm Malaysia nhập tịch ‘lậu’ 7 cầu thủ dần hé lộ

Báo Malaysia chỉ ra sự thật ai đã nhập tịch 7 cầu thủ

Giám đốc điều hành (CEO) đội tuyển Malaysia, Rob Friend tuyên bố, ông và HLV Cklamovski, không liên quan đến quá trình nhập tịch 7 cầu thủ ngoại đang bị FIFA xử phạt. Trách nhiệm trước hết từ Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), vì là bộ phận quản trị, hồ sơ, đăng ký và pháp lý.

Ban quản lý đội tuyển Malaysia từng được cho là tham gia vào quá trình tìm kiếm và tuyển dụng các cầu thủ nhập tịch, nhưng nay phủ nhận Ảnh: Ngọc Linh

"Đội tuyển quốc gia là bộ phận chiến lược, hiệu suất, kỹ thuật, nhân sự, truyền thông, y tế, khoa học thể thao và hậu cần. Chúng tôi không tham gia vào bất kỳ khâu đăng ký hay hồ sơ nào. Tôi đã thấy một số thông tin bị lan truyền trên các phương tiện truyền thông là hoàn toàn không cần thiết và gần như lố bịch. Vì vậy, mọi người phải hiểu rõ cơ cấu này hoạt động như thế nào", ông Rob Friend nhấn mạnh ở cuộc họp báo ngày 17.10.

Mặc dù vậy, báo chí Malaysia cũng nhanh chóng chỉ ra sự phủ nhận trách nhiệm này là trắng trợn, đó là các bài báo từng đăng tải hồi tháng 1 năm nay (cụ thể là vào ngày 22.1) như trên tờ Berita Harian.

Khi đó, chính Phó chủ tịch FAM, Yusoff Mahadi, nay là quyền chủ tịch (thay ông Joehari Ayub từ chức hồi tháng 8), cho biết: "FAM không có thông tin gì về các cầu thủ nhập tịch. Chúng tôi đã giao cho ban quản lý mới của đội tuyển (dưới sự điều hành của Rob Friend), tìm kiếm và tuyển dụng các cầu thủ nhập tịch để tăng cường sức mạnh cho đội tuyển. FAM chỉ hỗ trợ các vấn đề về giấy tờ và một số vấn đề khác".

Cũng khi đó, sau khi đội tuyển Malaysia thi đấu không thành công tại giải AFF Cup 2024 (bị loại ngay vòng bảng), ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim, Nhiếp chính vương Johor, chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta'zim, tuyên bố sẽ nhập tịch từ 6 đến 7 cầu thủ hạng A để tăng cường lại sức mạnh đội tuyển.

Bài báo trên tờ Berita Harian ngày 22.1 dẫn phát biểu của Phó chủ tịch FAM, Yusoff Mahadi, nay là quyền chủ tịch, xác nhận cơ quan này không có thông tin gì về các cầu thủ nhập tịch Ảnh: Chụp màn hình Zulhelmi Zainal Azam/X

Ông Tunku Ismail đã yêu cầu chính phủ hợp tác để tạo điều kiện thuận lợi cho một số cầu thủ xin hộ chiếu của quốc gia này. Nếu mọi việc suôn sẻ, đội tuyển do HLV Cklamovski dẫn dắt sẽ là đội "mạnh nhất" tại vòng loại Asian Cup 2027 khi được tăng cường nhiều cầu thủ nhập tịch có gốc gác. Những thông tin này đều được nêu trong bài báo của tờ Berita Harian trên, cũng như ở nhiều báo khác tại Malaysia cùng thời điểm.

Thật sự là đội tuyển Malaysia với sự tăng cường lần lượt 7 cầu thủ nhập tịch mới, bao gồm 2 cầu thủ cho lượt thi đấu tháng 3 (thắng đội Nepal tỷ số 2-0), và thêm 5 cầu thủ cho trận gặp đội tuyển Việt Nam (thắng 4-0 ngày 10.6). Sau trận này, FAM đã tổ chức lễ vinh danh ông Tunku Ismail vì những đóng góp và hỗ trợ lớn lao cho cho bóng đá Malaysia.

Mặc dù vậy, cũng từ đó những lùm xùm ngờ vực về nguồn gốc thật sự của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia luôn âm ỉ trong dư luận bóng đá nước này, trước khi mọi thứ bị FIFA vạch trần sự thật với bản công bố chi tiết dài 19 trang ngày 6.10. Trong đó, chỉ ra không có ai trong 7 cầu thủ nhập tịch có nguồn gốc liên hệ với Malaysia.

Những cầu thủ này là Hector Hevel, Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces, Jon Irazabal và Gabriel Palmero.

Malaysia khó đảo ngược phán quyết của FIFA liên quan tài liệu các cầu thủ nhập tịch đã được làm giả Ảnh: Ngọc Linh

Đối mặt án phạt cực nặng, FAM đã kháng cáo và thuê luật sư hàng đầu là ông Serge Vittoz của Công ty luật Charles Russell Speechlys để xử lý đơn kháng cáo pháp lý lên FIFA.

Tuy nhiên, cũng qua cuộc họp báo ngày 17.10, ông Vittoz cho rằng: "Việc kháng cáo để chứng minh rằng cả FAM lẫn các cầu thủ đều không phạm tội làm giả giấy tờ. Các lệnh trừng phạt nên được hủy bỏ".

Nhưng dư luận ở Malaysia cho rằng, qua cách họp báo, vị luật sư này đã thể hiện sự thụ động và cho thấy khả năng kháng cáo thành công cực thấp, vì lý do là vẫn chưa thể cung cấp bằng chứng nào khả dĩ về nguồn gốc của các cầu thủ nhập tịch có liên hệ Malaysia hay không. Đây được xem là mấu chốt của vấn đề kháng cáo.

Khi được hỏi về vấn đề này, cả luật sư Vittoz và Phó chủ tịch FAM, S. Sivasundaram hoàn toàn lúng túng và không thể đưa ra câu trả lời rõ ràng.

Cho nên, việc họ kháng cáo thành công FIFA hay không là hết sức đáng ngờ. Theo New Straits Times, ông Vittoz cũng đã xác nhận, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) không tham gia vào quá trình kháng cáo. Phán quyết kháng cáo dự kiến được FIFA đưa ra vào ngày 30.10.