Chuyên gia Malaysia phẫn nộ: ‘FAM quanh co chối lỗi, tội nghiệp 7 cầu thủ nhập tịch… bị lừa’

FAM quanh co, làm tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng Malaysia

Bóng đá Malaysia đang rơi vào tình cảnh khủng hoảng khi nhận án phạt từ FIFA ngày 26.9. Theo Ủy ban kỷ luật FIFA, FAM đã vi phạm Điều 22 của Bộ luật kỷ luật FIFA (FDC), liên quan đến giả mạo và xuyên tạc. Để cứu vãn tình hình, FAM cho biết đã nộp đơn kháng cáo vào ngày 15.10. Dự kiến, đến ngày 30.10, tổ chức này sẽ nhận được kết quả từ FIFA

Chiều 17.10, FAM bất ngờ tổ chức họp báo đặc biệt nhằm giải thích những thứ đang xảy ra với bóng đá Malaysia. Dù vậy, FAM lại tiếp tục khiến CĐV Malaysia phẫn nộ khi không đưa ra bất kỳ chi tiết mới nào trong quá trình kháng cáo cho án phạt của FIFA. Đồng thời, các tài liệu mà FAM gửi đến FIFA cũng được giữ bí mật. Ngoài ra, lúc nhận các câu hỏi từ cơ quan truyền thông Malaysia, các quan chức của FAM cũng quanh co, không trả lời. Thay mặt FAM, Phó chủ tịch Datuk Sivasundaram kêu gọi CĐV Malaysia kiên nhẫn, chờ đợi câu trả lời trong tương lai.

“FAM dường như coi cáo buộc làm giả giấy tờ FIFA chỉ là sự cố chứ không phải là cuộc khủng hoảng, ảnh hưởng đến tính chính trực trong thể thao. Hơn nữa, sự thờ ơ của FAM đối với khiếu nại mới nhất của Nepal cũng đáng lo ngại. Sự thiếu khẩn trương cho thấy FAM đã đánh giá thấp thiệt hại về mặt danh tiếng đối với bóng đá Malaysia. Liệu chiến thuật của FAM có được thiết kế để đánh lạc hướng chúng ta và làm chệch hướng sự giám sát khỏi các vấn đề trách nhiệm sâu sắc hơn trong hàng ngũ của mình không?”, bà Mariam Mokhtar nhận xét.

Bà Mariam Mokhtar cho rằng FAM đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của Malaysia ẢNH: NGỌC LINH

Bà Mariam Mokhtar tiếp tục nhấn mạnh: “Người dân có thể không nhận thức được, nhưng thiệt hại cho đất nước là có thật và ngay lập tức. Chúng ta đang đánh cược danh tiếng quốc tế của mình và Malaysia giờ đây bị coi là nơi dung túng cho nạn làm giả. Một hành vi làm giả thiếu suy nghĩ không chỉ khiến các cầu thủ mất đi sự nghiệp tương lai mà người dân Malaysia còn mất niềm tin vào hệ thống FAM. Họ đang vô cùng phẫn nộ trước lòng tham, sự ngu ngốc và thiếu liêm chính của các quan chức”.

Sẽ là thảm họa nếu 7 cầu thủ phản kháng!

Vụ việc nhập tịch "lậu" không chỉ ảnh hưởng đến uy tín bóng đá Malaysia mà 7 cầu thủ trong vụ việc cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Kể từ khi nhận án phạt của FIFA, họ không được tham gia bất kỳ hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng và phải nộp phạt 2.000 Francs Thụy Sĩ (khoảng 66,1 triệu đồng). Bất chấp điều đó, trong buổi họp báo chiều 17.10, ông Datuk Sivasundaram thẳng thắn thừa nhận FAM chỉ kháng cáo những án phạt mà FIFA dành cho FAM. Còn lại, 7 cầu cầu thủ phải thuê đội ngũ riêng để cứu vãn sự nghiệp của mình.

Bà Mariam Mokhtar tiếp tục chỉ trích hành động này: “Tại sao FAM cứ đùn đẩy trách nhiệm, quanh co chối lỗi? Phải chăng FAM nghĩ rằng việc ghi bàn, giành chiến thắng ở các giải đấu là quan trọng hơn uy tín, danh dự? Họ sẵn sàng giành vinh quang mà bỏ qua sự chính trực, lòng tự hào và nguyên tắc”.

Bà Mariam Mokhtar cho rằng những cầu thủ nhập tịch sẽ thật tội nghiệp nếu bị FAM lừa ẢNH: NGỌC LINH

Không chỉ dừng lại ở việc chỉ trích, chuyên gia của Malaysia còn lo sợ nếu FAM “dồn ép” 7 cầu thủ nhập tịch, nhóm cầu thủ này hoàn toàn có thể phản kháng.

“Là cầu thủ chuyên nghiệp, 7 cầu thủ nhận thức được rằng thời gian xa rời bóng đá chuyên nghiệp sẽ khiến họ mất đi kinh nghiệm, hợp đồng, tài trợ và động lực. Danh tiếng của họ giờ đây đã bị hủy hoại, ngay cả khi cá nhân họ không hề liên quan đến bất kỳ hành vi sai trái nào. Nhưng họ có biết về vụ lừa đảo này không? Họ có để lại thông tin cho người đại diện của mình không? Người đại diện có biết không? Câu lạc bộ của họ có biết không? Nếu câu trả lời là không thì thật tội nghiệp vì họ đã bị lừa.

Đáng sợ hơn, người Malaysia có lẽ nhận ra rằng những cầu thủ bóng đá này có thể phản kháng thông qua tòa án. Khi đó, sẽ là thảm họa cho bóng đá Malaysia”, bà Mariam Mokhtar kết luận.