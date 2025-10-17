Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Quan chức FAM suy đoán ‘Việt Nam tố cáo bê bối nhập tịch’, thực hư ra sao?
Video Thể thao

Quan chức FAM suy đoán ‘Việt Nam tố cáo bê bối nhập tịch’, thực hư ra sao?

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
17/10/2025 21:04 GMT+7

Trong buổi họp báo, đại diện FAM được hỏi liệu họ có biết bên nào đã gửi đơn tố cáo vụ việc lên FIFA hay không. Một lãnh đạo của FAM cho rằng Việt Nam có thể là bên khiếu nại, song cũng thừa nhận không có bằng chứng xác thực và chỉ dựa trên suy đoán.

Thực tế, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) không hề có động thái nào liên quan đến vụ việc này. Theo đánh giá của giới chuyên môn, nhận định của FAM là thiếu cơ sở và dễ gây hiểu nhầm.

Cũng trong buổi họp báo, FAM không công bố bất kỳ chi tiết mới nào về quá trình kháng cáo, cũng như giữ kín toàn bộ hồ sơ đã gửi lên FIFA. Theo dự kiến, kết quả kháng cáo sẽ được thông báo vào ngày 30.10.

Quan chức FAM suy đoán ‘Việt Nam tố cáo bê bối nhập tịch’, thực hư ra sao?

Kênh Astro cho biết FIFA từng nhận được đơn khiếu nại vào ngày 11.6, chỉ một ngày sau trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0, với nội dung cáo buộc 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia không đủ điều kiện thi đấu. Tuy nhiên, FAM chưa thể xác định chính xác bên đã gửi đơn, dẫn đến những phán đoán sai lệch.

Trước thềm họp báo, các tờ MetroAstro đều nhận định FAM có thể sẽ công bố chi tiết quá trình kháng cáo, song điều đó không diễn ra. Liên đoàn chỉ khẳng định chưa đến thời điểm phù hợp để công bố thông tin và kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn. FAM cho biết đang thành lập ủy ban độc lập để rà soát lại toàn bộ hồ sơ cầu thủ và làm việc trực tiếp với FIFA.

Quan chức FAM suy đoán ‘Việt Nam tố cáo bê bối nhập tịch’, thực hư ra sao? - Ảnh 1.

Buổi họp báo chiều 17.10 của FAM

Tình hình càng trở nên phức tạp khi theo New Straits Times, Liên đoàn Bóng đá Nepal (ANFA) mới đây đã chính thức gửi đơn khiếu nại lên FIFA liên quan đến trận thua Malaysia 0-2 hôm 25.3 tại vòng loại Asian Cup 2027. ANFA cáo buộc cầu thủ Hector Hevel – một trong 7 cầu thủ nhập tịch “lậu” của Malaysia, hiện bị FIFA trừng phạt – đã ra sân và ghi bàn trong trận đấu đó.

