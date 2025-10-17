Sau nhiều năm thi đấu, sinh sống tại Việt Nam; anh cuối cùng đã trở thành công dân Việt Nam và có cơ hội thi đấu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trong tà áo dài truyền thống của Việt Nam, Hoàng Hên vinh dự được trao quốc tịch, đánh dấu một hành trình mới.

Gia nhập V-League từ đầu mùa 2021, Đỗ Hoàng Hên (tên cũ là Hendrio Araujo, gốc Brazil) nhanh chóng tạo dấu ấn trong màu áo CLB Bình Định. Cầu thủ gốc Brazil chinh phục khán giả bằng cái chân trái điêu luyện, kỹ thuật khéo léo cùng khả năng quan sát tinh tế vượt trội so với mặt bằng chung giải đấu.

Vợ chồng Hoàng Hên trong buổi lễ sáng 17.10

Sau hai mùa thi đấu, sự nghiệp của Hoàng Hên bước sang trang rực rỡ khi anh chuyển sang khoác áo CLB Nam Định ở mùa 2023-2024. Tại đây, anh cùng Nguyễn Xuân Son trở thành cặp song sát hiệu quả, góp phần giúp đội bóng thành Nam lần đầu tiên lên ngôi vô địch V-League.

Mùa giải ấy, Hoàng Hên ghi 12 bàn và kiến tạo 13 lần, trong đó có nhiều pha lập công đẹp mắt và mang tính quyết định. Phong độ chói sáng của anh là chìa khóa giúp Nam Định vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh như CLB Hà Nội, CLB Công an Hà Nội hay Thể Công Viettel để chạm tay vào chiếc cúp danh giá nhất bóng đá quốc nội. Hiện tại, anh đã gia nhập CLB Hà Nội và sẽ có trận ra mắt đội bóng thủ đô vào ngày 18.10.

Việc Đỗ Hoàng Hên chính thức trở thành công dân Việt Nam đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của anh, đồng thời là thành quả từ nỗ lực bền bỉ của CLB Hà Nội trong nhiều tháng liên tiếp.

Đỗ Hoàng Hên mặc áo dài nhận quốc tịch Việt Nam: ‘Hôm nay là ngày rất quan trọng với tôi’

Ngay từ thời điểm ký hợp đồng vào tháng 5.2025, cả CLB Hà Nội và Hendrio (nay là Đỗ Hoàng Hên) đã thống nhất định hướng lâu dài: hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch để cầu thủ gốc Brazil có thể gắn bó và cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Nhận thấy anh đáp ứng cả yếu tố chuyên môn lẫn tư cách nghề nghiệp, ban lãnh đạo đội bóng Thủ đô đã đồng hành cùng cầu thủ trong suốt quá trình chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ pháp lý.

Trong nhiều tháng qua, CLB Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Cục Thể dục thể thao và các cơ quan chức năng liên quan để bảo đảm quy trình xét duyệt diễn ra minh bạch, đúng quy định. Không chỉ hỗ trợ về thủ tục, đội bóng còn giúp Hendrio học tiếng Việt, tìm hiểu văn hóa, lịch sử và pháp luật Việt Nam - những yếu tố quan trọng giúp anh hòa nhập và đáp ứng điều kiện nhập tịch.