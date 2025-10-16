Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lập kỷ lục mới ở tuổi 40, Ronaldo xứng danh huyền thoại sống
Video Thể thao

Lập kỷ lục mới ở tuổi 40, Ronaldo xứng danh huyền thoại sống

Nguyễn Thúy An
Nguyễn Thúy An
16/10/2025 19:13 GMT+7

Dù đã hơn 40 tuổi, Cristiano Ronaldo vẫn duy trì phong độ ghi bàn đáng kinh ngạc. Cú đúp vào lưới Hungary giúp anh trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử vòng loại World Cup, tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng của bóng đá Bồ Đào Nha.

Rạng sáng 15.10 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển Bồ Đào Nhađội tuyển Hungary hòa nhau với tỉ số 2-2 trong trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. Dù đội nhà chỉ giành được 1 điểm, Cristiano Ronaldo vẫn trở thành tâm điểm khi tiếp tục chinh phục thêm một cột mốc mới sau 22 năm thi đấu chuyên nghiệp.

Lập kỷ lục mới ở tuổi 40, Ronaldo xứng danh huyền thoại sống

Cú đúp của Ronaldo trong trận hòa Hungary giúp nâng tổng số bàn thắng của siêu sao này tại vòng loại World Cup lên 41, vượt qua cột mốc 39 bàn mà anh từng cùng Carlos Ruiz (Guatemala) chia sẻ. Sau trận đấu, Ronaldo viết trên trang cá nhân thông điệp: “Khoác áo đội đội tuyển quốc gia luôn là niềm tự hào đối với tôi. Tôi rất hạnh phúc khi đạt cột mốc đặc biệt này cho Bồ Đào Nha”.

Ở trận này, Ronaldo ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 22 sau pha căng ngang của Nelson Semedo. Trước giờ nghỉ, anh dứt điểm cận thành từ đường chuyền của Nuno Mendes, nâng tỷ số lên 2-1. Với hai pha lập công mới nhất, Ronaldo đã có 143 bàn thắng cho đội đội tuyển quốc gia, tiếp tục giữ vững kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử bóng đá nam quốc tế, qua đó khẳng định vị thế huyền thoại sống của mình.

Lập kỷ lục mới ở tuổi 40, Ronaldo xứng danh huyền thoại sống - Ảnh 1.

Ronaldo ăn mừng bàn thắng vào lưới Hungary.

ẢNH: REUTERS

Dù vậy, Bồ Đào Nha vẫn chưa thể thắng trận. Tiền vệ Dominik Szoboszlai ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Hungary ở phút 90+1. Hậu vệ Nuno Mendes phát biểu sau trận đấu cho biết: “Sau khi dẫn trước, Bồ Đào Nha chơi chậm lại và Hungary tận dụng được điều đó”.

Hiện đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn dẫn đầu bảng F với 10 điểm, hơn đội tuyển Hungary 5 điểm và còn hai trận chưa đấu. Thầy trò HLV Roberto Martínez sẽ làm khách trước Cộng hòa Ireland tại Dublin ngày 13.11, với cơ hội lớn giành vé sớm dự World Cup 2026.

Giải World Cup 2026 lần này sẽ là giải lần đầu tiên có 48 đội tham dự, tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico từ ngày 11.6.2026. Tính đến nay, 28 đội đã chính thức giành vé, trong đó có Anh, Bờ Biển Ngà, Senegal, Nam Phi, Ả Rập Xê Út và Qatar.


