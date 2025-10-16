Sau nhiều tháng chờ đợi thủ tục nhập tịch, hôm nay (16.10.2025), tiền vệ Đỗ Hoàng Hên đã chính thức trở thành công dân Việt Nam. Cầu thủ gốc Brazil có tên cũ là Hendrio Araujo, được CLB Hà Nội nhập tịch Việt Nam sau khi tích lũy đủ 5 năm sinh sống và thi đấu Việt Nam.

Đỗ Hoàng Hên trở thành công dân Việt Nam, rộng cửa lên đội tuyển đấu Malaysia

Thủ tịch nhập tịch đã được xúc tiến cho Đỗ Hoàng Hên từ cuối mùa trước. Ban đầu, CLB Hà Nội dự định đăng ký Hoàng Hên dưới tư cách nội binh mùa này. Tuy nhiên, phải đến thời điểm hiện tại, cầu thủ sinh năm 1994 mới có quốc tịch Việt Nam.

Trước đó, anh chưa được đăng ký thi đấu, vì chưa xong thủ tục, do đó vẫn được xem như ngoại binh. Sự hiện diện của Đỗ Hoàng Hên hứa hẹn tăng cường sức mạnh cho cả CLB Hà Nội lẫn đội tuyển Việt Nam.