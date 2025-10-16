Báo chí Indonesia đưa tin Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) vừa đưa ra quyết định chính thức chấm dứt hợp đồng với ban huấn luyện đội tuyển quốc gia Indonesia do HLV trưởng Patrick Kluivert dẫn dắt.

Thông báo sa thải được đưa ra vào trưa 16.10.2025. Theo thông cáo báo chí, PSSI và HLV Patrick Kluivert cùng các cộng sự đã đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng sớm hơn so với thời hạn ban đầu.

HLV Patrick Kluivert bị LĐBĐ Indonesia sa thải sau thất bại ở vòng loại World Cup

Trước đó, ông Patrick Kluivert được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển Indonesia với bản hợp đồng kéo dài hai năm. Đồng hành cùng ông là một số trợ lý gồm Alex Pastoor, Gerald Vanenburg, Frank Van Kempen cùng một số cái tên khác. Thông cáo của PSSI nhấn mạnh rằng việc chấm dứt hợp tác này không hoàn toàn do quyết định một phía.

Tổ chức do ông Erick Thohir đứng đầu khẳng định đã có sự đồng thuận từ phía Patrick Kluivert và đội ngũ huấn luyện. Quyết định được đưa ra sau khi đội bóng do ông Kluivert dẫn dắt hết cơ hội tham dự World Cup sau hai trận thua ở vòng loại khu vực châu Á trước Ả Rập Xê Út và Iraq hồi tháng 10 này. Dẫu vậy, họ vẫn là đại diện duy nhất của Đông Nam Á tiến đến vòng loại thứ tư của châu lục.