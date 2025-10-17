Báo New Straits Times ngày 11.10.2025,LĐBĐ Malaysia (FAM) chính thức đình chỉ công tác Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman và quyết định có hiệu lực ngay lập tức, nhằm tạo điều kiện cho một ủy ban độc lập xem xét vụ sai phạm nhập tịch của bóng đá nước này. Theo LĐBĐ thế giới FIFA, FAM bị xử phạt vì hồ sơ nhập tịch không đầy đủ, khiến bảy cầu thủ bị xác định không đủ điều kiện thi đấu quốc tế.

FAM cho biết đã nộp đơn kháng cáo lên FIFA, đồng thời mở cuộc điều tra nội bộ để xác định nguyên nhân của sai sót hành chính dẫn đến khủng hoảng này.



FAM đình chỉ Tổng thư ký, không kháng cáo thay cho 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia

FAM phủ nhận trách nhiệm hành chính, nhấn mạnh đội tuyển chỉ phụ trách chuyên môn

Giữa làn sóng chỉ trích gay gắt từ dư luận trong nước, Giám đốc điều hành đội tuyển quốc gia Malaysia– ông Rob Friend – đã tổ chức họp báo đặc biệt tại trụ sở FAM, nhằm làm rõ vai trò của đội tuyển.

Ông Friend cho rằng phần lớn các bình luận công khai gần đây là “vượt quá giới hạn hợp lý”, đồng thời khẳng định đội tuyển quốc gia chỉ phụ trách chuyên môn bóng đá, không liên quan đến quá trình hành chính hay hồ sơ nhập tịch.

New Strais Times dẫn lời ông Friend nói: “Chúng tôi chỉ có nhiệm vụ xác định những cầu thủ nằm trong nhóm tiềm năng. Khi hồ sơ của họ được FIFA phê duyệt và hoàn tất đăng ký, họ mới đủ điều kiện để được triệu tập. Ngoài ra, đội tuyển không tham gia vào quy trình nhập tịch”.

Vị giám đốc người Canada tiết lộ thêm, ngay sau khi FIFA gửi hồ sơ vụ việc cho FAM vào ngày 22.8, ông đã lập tức hành động để bảo vệ quyền lợi của cầu thủ và uy tín của đội tuyển quốc gia.

Ông cho biết: “Tôi hiểu rằng mình phải bảo vệ các cầu thủ đang khoác áo đội tuyển. Vì vậy, chúng tôi đã mời một đội ngũ pháp lý quốc tế – trong đó có luật sư Serge Vittoz từ hãng Charles Russell Speechlys – để đảm bảo mọi thủ tục được thực hiện minh bạch và đúng quy định”.

FAM chỉ kháng cáo phần án phạt dành cho liên đoàn

Luật sư Serge Vittoz, người dẫn đầu nhóm kháng cáo, xác nhận quyết định của Ủy ban Kháng cáo FIFA dự kiến sẽ được công bố vào ngày 30.10.

Ông Vittoz nó: “Các bên liên quan sẽ được thông báo kết quả trong ngày hoặc ngay sau đó. Nếu các cầu thủ không đồng ý với phán quyết, họ có thể tự kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS)”,

7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia sẽ sử dụng đội ngũ pháp lý riêng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ông đồng thời làm rõ rằng FAM hiện chỉ kháng cáo phần án phạt dành cho tổ chức, còn bảy cầu thủ nhập tịch bị cấm thi đấu sẽ tự làm việc với đội ngũ luật sư riêng để bảo vệ quyền lợi của họ.

Luật sư Vittoz nhấn mạnh: “Mục tiêu của FAM trong toàn bộ quá trình này là bảo vệ các cầu thủ, đồng thời khẳng định liên đoàn – với tư cách tổ chức – không liên quan đến hành vi giả mạo tài liệu dẫn đến án phạt của FIFA”.