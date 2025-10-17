Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam
Vòng loại U.17 nữ châu Á 2026

U.17 Việt Nam thắng kịch tính Hồng Kông, xuất sắc giành vé VCK châu Á: VFF thưởng nóng

Nghi Thạo
Nghi Thạo
17/10/2025 19:24 GMT+7

Trong trận đấu quyết định gặp U.17 nữ Hồng Kông chiều 17.10, đội tuyển U.17 nữ Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn để giành chiến thắng 1-0, khép lại vòng loại với thành tích toàn thắng và chính thức đoạt vé dự VCK U.17 nữ châu Á 2026. Đội được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng 400 triệu đồng.

Buộc phải thắng để tự định đoạt cơ hội đi tiếp, thầy trò HLV Okiyama Masahiko nhập cuộc với tinh thần quyết tâm cao. Tuy nhiên, U.17 nữ Hồng Kông cho thấy họ là đối thủ có tổ chức và thể lực tốt hơn so với Guam – đối thủ trước đó của Việt Nam. Trong 10 phút đầu tiên, hàng thủ áo đỏ đã phải làm việc vất vả khi thủ môn Cẩm My 2 lần xuất sắc cứu thua sau các pha dứt điểm nguy hiểm của đội khách.

Hải Yến ghi bàn đẹp mắt cho U.17 nữ Việt Nam

Sau quãng thời gian đầu bị ép sân, U.17 nữ Việt Nam dần lấy lại thế trận, kiểm soát tốt khu vực giữa sân và tổ chức nhiều pha tấn công sắc bén. Liên tiếp các cơ hội được tạo ra trong hiệp 1: phút 30, Hồng Thái đánh đầu hiểm hóc buộc thủ môn Yau Hazel phải bay người cứu thua; Phương Thảo, Phương Nghi, Minh Ánh và Thảo Nguyên đều có những tình huống dứt điểm nguy hiểm nhưng chưa thể cụ thể hóa bằng bàn thắng.

U.17 Việt Nam thắng kịch tính Hồng Kông, xuất sắc giành vé VCK châu Á: VFF thưởng nóng- Ảnh 1.

U.17 nữ Việt Nam toàn thắng 2 trận vòng bảng

ẢNH: VFF

Sang hiệp 2, HLV Okiyama Masahiko thay đổi nhân sự để tăng cường sức tấn công. Sức ép liên tục được tạo ra trên phần sân của U.17 nữ Hồng Kông. Đến phút 67, nỗ lực ấy đã được đền đáp: Hải Yến bứt tốc mạnh mẽ, vượt qua 2 hậu vệ đối phương trước khi tung cú sút chéo góc chuẩn xác, mở tỷ số cho U.17 nữ Việt Nam.

Dẫn bàn, đội chủ nhà tiếp tục duy trì thế trận chủ động, tạo thêm nhiều cơ hội nhưng không thể gia tăng cách biệt. Chung cuộc, U.17 nữ Việt Nam giành chiến thắng 1-0, hoàn tất vòng loại với 2 trận toàn thắng, ghi tên mình vào vòng chung kết U.17 nữ châu Á 2026 với ngôi đầu bảng D.

U.17 Việt Nam thắng kịch tính Hồng Kông, xuất sắc giành vé VCK châu Á: VFF thưởng nóng- Ảnh 2.

Niềm vui của các nữ cầu thủ U.17 Việt Nam khi giành vé dự VCK châu Á

ẢNH: Vff

Thành tích này giúp đội tuyển U.17 nữ Việt Nam trở thành đội tuyển thứ 5 của bóng đá Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết châu lục tính đến thời điểm này trong năm nay, sau đội tuyển U.20 nữ, đội tuyển nữ, đội tuyển futsal và đội tuyển U.23 quốc gia, qua đó khẳng định bước tiến mạnh mẽ và sự phát triển đồng bộ của các đội tuyển trẻ quốc gia.

Trong giai đoạn còn lại của năm 2025, bóng đá Việt Nam còn đội tuyển U.17 nam quốc gia sẽ tham dự vòng loại U.17 châu Á 2026 vào tháng 11 và đang tập trung tập luyện tại Trung tâm bóng đá trẻ Việt Nam. Với quyết tâm giành vé tham dự VCK U.17 nam châu Á 2026, VFF sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư cho đội, trong đó có chuyến tập huấn tại Nhật Bản nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và bản lĩnh thi đấu quốc tế cho các cầu thủ trẻ.

