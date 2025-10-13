U.17 nữ Việt Nam ra quân tưng bừng ở vòng loại châu Á: Thắng rất đậm đảo Guam

U.17 nữ Việt Nam chơi áp đảo

Ở trận đấu này, HLV Okiyama Masahiko của đội U.17 nữ Việt Nam sử dụng sơ đồ 4-4-2 với đội hình xuất phát gồm thủ môn Cẩm My; bộ tứ hậu vệ Linh Chi, Hoàng Thị Giang, Trần Thị An và Hải Yến; hàng tiền vệ gồm Kim Chi, Hồng Thái, Thảo Nguyên và Thu Phương; trong khi Minh Ánh và Ngọc Ánh đá cặp tiền đạo.

Đội U.17 nữ Guam sở hữu thể hình tốt nhưng kỹ năng chơi bóng còn hạn chế. Nhận biết rõ sự chênh lệch, đội khách chủ động chơi phòng ngự số đông. Tuy nhiên, đội U.17 nữ Việt Nam nhanh chóng kiểm soát thế trận và tạo áp lực mạnh mẽ về phía khung thành đối phương.

Đội U.17 nữ Việt Nam giành chiến thắng xứng đáng ẢNH: KHẢ HÒA

Đội U.17 nữ Guam (áo xanh) không thể thu hẹp khoảng cách về chuyên môn với đội U.17 nữ Việt Nam bằng lợi thế thể hình ẢNH: KHẢ HÒA

Trong khoảng 20 phút đầu tiên, hàng thủ dày đặc của U.17 nữ Guam khiến các học trò HLV Okiyama gặp nhiều khó khăn trong việc tìm khoảng trống để dứt điểm. Dù vậy, sự cơ động và tốc độ của tiền đạo Minh Ánh trở thành điểm sáng giúp đội chủ nhà tạo đột biến. Phút 21, chính Minh Ánh là người mở tỷ số bằng cú dứt điểm góc hẹp chuẩn xác sau pha đi bóng kỹ thuật bên cánh phải. Đến phút 41, tiền đạo số 10 tiếp tục tỏa sáng với pha vô lê đẹp mắt trong vòng cấm, nhân đôi cách biệt cho U.17 nữ Việt Nam.

Sang hiệp hai, thế trận hoàn toàn nghiêng về đội chủ nhà. Phút 54, Yến Nhi có bàn thắng thứ 3 cho đội U.17 nữ Việt Nam. Phút 72, Minh Ánh hoàn tất cú hat-trick bằng pha dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 4-0. Trước khi trận đấu khép lại, Hồng Thái ghi thêm bàn thắng ấn định chiến thắng 5-0 cho U.17 nữ Việt Nam ở phút 86.

Chiến thắng này giúp U.17 nữ Việt Nam có khởi đầu thuận lợi và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào VCK giải bóng đá nữ U.17 châu Á 2026.



